Lợi ích khi uống nước chanh mật ong

Uống nước nóng pha mật ong và chanh vừa ngon miệng vừa tăng cường tiêu hóa, hỗ trợ làn da đẹp và thúc đẩy giảm cân.

Mật ong và chanh thường dùng để tạo hương vị cho món ăn và đồ uống. Mật ong là chất tạo ngọt tự nhiên thay thế đường tinh luyện, trong khi chanh cung cấp nước, phần thịt và vỏ cũng có thể dùng trong nhiều món. Pha mật ong với nước chanh có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Giúp giảm cân

Uống nhiều nước hơn, bao gồm cả nước chanh mật ong, có thể giúp bạn giảm cân. Tăng lượng nước uống làm tăng quá trình trao đổi chất. Hơn nữa thay thế các loại nước ngọt có ga nhiều calo và đường khác bằng nước chanh mật ong cũng giảm lượng calo và đường nạp vào. Cả hai yếu tố này đều có thể thúc đẩy giảm cân. Nước chanh pha một thìa mật ong chỉ khoảng 25 calo và 6 g đường.

Giảm triệu chứng nhiễm trùng

Nhờ đặc tính làm dịu của mật ong và hàm lượng vitamin C cao trong chanh, nước chanh mật ong hỗ trợ cơ thể khi bị nhiễm trùng. Vitamin C kích thích sản xuất bạch cầu, nâng cao sức đề kháng và rút ngắn thời gian mắc cảm lạnh. Mật ong làm giảm cơn ho và mức độ nghiêm trọng ở trẻ, đồng thời một cốc nước chanh mật ong ấm làm dịu đau họng.

Cải thiện sức khỏe tiêu hóa

Cung cấp đủ nước là điều cần thiết để giữ cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Mất nước có thể gây táo bón - vấn đề phổ biến ở trẻ em, phụ nữ mang thai và người già. Uống đủ nước, như nước chanh mật ong cung cấp nước cho cơ thể, giữ cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh và cân bằng.

Thúc đẩy làn da khỏe mạnh

Đặc tính chống oxy hóa của chanh và tác dụng làm dịu của mật ong có thể mang lại làn da khỏe mạnh, rạng rỡ hơn. Chanh giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa, hạn chế nếp nhăn, vết thâm bằng cách trung hòa gốc tự do. Mật ong giữ ẩm tự nhiên, duy trì độ mềm mại, mịn màng cho da. Uống nước chanh mật ong thường xuyên giúp làn da rạng rỡ tự nhiên từ bên trong.

Hỗ trợ giải độc

Chanh có đặc tính lợi tiểu tự nhiên, thúc đẩy đào thải độc tố qua nước tiểu, trong khi mật ong giàu chất dinh dưỡng thực vật và enzyme, góp phần cải thiện chức năng gan và loại bỏ chất thải. Bắt đầu ngày mới với thức uống này giúp cơ thể loại bỏ độc tố tích tụ và duy trì sức khỏe tổng thể.

Cách sử dụng nước chanh mật ong

Vắt nước cốt nửa quả chanh vào một cốc nước ấm, thêm một thìa cà phê mật ong và điều chỉnh lượng cho phù hợp với khẩu vị. Vì mật ong là đường bổ sung, không nên dùng quá nhiều. Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến cáo phụ nữ tối đa 6 thìa cà phê (100 calo), nam giới 9 thìa cà phê (150 calo) mỗi ngày, tương đương khoảng 5 ml mật ong.

Nên uống nước chanh mật ong ấm và có thể dùng bất cứ lúc nào trong ngày. Sau khi uống, súc miệng bằng nước sạch để axit trong chanh không làm mòn men răng.

Bảo Bảo (Theo WebMD, Healthline, Times of India)