Lời cảm ơn từ trái tim

Thư gửi các bác sĩ, các cô chú điều dưỡng tại Bệnh viện Nhi Trung ương và Khoa Ung bướu.

Hòa Bình, ngày 26 tháng 8 năm 2021

Kính gửi: Các y bác sĩ, các cô chú điều dưỡng tại Bệnh viện Nhi Trung ương và Khoa Ung bướu.

Con tên là Quách Mai Hoa. Các bác sĩ ở Bệnh viện và các y bác sĩ tại Khoa Ung bướu còn nhớ con không ạ? Năm con 3 tuổi, con được các bác sĩ chẩn đoán mắc phải căn bệnh ung thư thận trái và nhờ sự chăm sóc, tận tình cứu chữa của các bác sĩ cũng như các cô chú điều dưỡng mà giờ đây con đã về duy trì và lớn rồi ạ. Năm nay con là một cô học sinh lớp 4 rồi ạ. Con thật sự cảm ơn các y bác sĩ rất nhiều. Trong lần tái khám định kỳ của con lần này là do ảnh hưởng của dịch Covid nên khi tái khám con đã gặp nhiều khó khăn.

Con biết Việt Nam chúng ta đang đối đầu với một trận bão đầy sinh tử và gian nan, biết bao nhiêu người đã phải chịu những đau đớn cũng như có một số người không may mắn đã ra đi mãi mãi do dịch Covid. Và những người vất vả nhất chắc chắn là các y bác sĩ đang ngày đêm góp sức mình để chống dịch. Nhìn các bác sĩ ngày ngày trong bộ quần áo bảo hộ giữa thời tiết nóng nực, người ướt nhẹp mồ hôi trong suốt nhiều giờ đồng hồ, thực sự các bác rất mệt phải không ạ? Con với mẹ xem thời sự trên ti vi nhìn thấy những hình ảnh các bác sĩ khi tháo găng tay ra đôi bàn tay nhăn nheo, rồi những vết thâm trên mặt các bác là do khẩu trang để lại, còn những bác sĩ mệt quá mà nằm gục ra đất hoặc nhất đi, nhìn những hình ảnh đó thực sự con cảm thấy vừa khâm phục vừa thương xót các y bác sĩ.

Nhớ lại những lúc khi con còn ở trong khoa điều trị, các bác luôn là người chăm sóc tận tình, luôn vui đùa và tổ chức các hoạt động để chúng con không buồn. Lúc đó con nhìn các y bác sĩ như những thiên thần áo trắng vật, tuy công việc của các bác luôn đầy những áp lực và bận rộn nhưng lúc nào các bác vẫn giữ khuôn mặt tươi tỉnh và nụ cười trên môi. Tuy mệt nhưng các bác vẫn dành thời gian chơi với con, các bác làm như vậy để chúng con luôn lạc quan và không để chúng con suy sụp tinh thần để chiến thắng căn bệnh quái ác này.

Con biết với tình hình dịch bệnh đang vẫn còn rất căng thẳng và phức tạp, người chịu khổ vẫn là các y bác sĩ, các cô chú điều dưỡng. Tuy còn bé con vẫn không giúp gì được, nhưng con hứa con và mọi người sẽ tuân thủ quy tắc 5K mà Bộ Y tế đề ra ạ.

Lời cuối, con xin kính chúc tất cả các bác sĩ cũng như các cô chú điều dưỡng có thật nhiều sức khỏe để đánh bại Covid, để sớm đẩy lùi dịch bệnh và vì một Việt Nam chiến thắng đại dịch.

Quách Mai Hoa, Khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhi Trung ương