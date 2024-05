Tử vong sau hút mỡ, thay túi ngực

TP HCMNgười phụ nữ 64 tuổi hôn mê sau hai ngày hút mỡ, cắt da thừa mí mắt, thay túi độn ngực tại Bệnh viện Tân Hưng, được cứu chữa hơn một tháng nhưng không qua khỏi.

Ngày 7/5, đại diện Sở Y tế TP HCM cho biết Thanh tra Sở đang phối hợp điều tra vụ việc, làm rõ việc tuân thủ các quy trình chuyên môn, xử lý các vi phạm nếu có. Người phụ nữ là Việt kiều Mỹ, đến Bệnh viện Tân Hưng ngày 27/3 để hút mỡ bụng toàn phần, hút mỡ eo, đùi và cánh tay, đồng thời tái tạo thành bụng. Ngoài ra, bác sĩ còn cấy mỡ vùng mông, cắt da thừa mí mắt, thay túi độn ngực hai bên.

Đến trưa 29/3, bà có dấu hiệu mệt, khó thở, huyết áp tụt. Bệnh viện hồi sức cấp cứu, hội chẩn toàn viện sau đó chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Quân y 175. Bác sĩ chẩn đoán suy đa cơ quan nghi do phản vệ độ 3, nhồi máu cơ tim, thuyên tắc phổi do huyết khối sau phẫu thuật thẩm mỹ nhiều cơ quan.

Bệnh nhân được phối hợp nhiều biện pháp hồi sức tích cực như ECMO (tim phổi nhân tạo), lọc máu liên tục, thay huyết tương, thở máy... Do tình trạng quá nặng, sau hơn một tháng nhập viện, đến ngày 3/5, bệnh nhân tử vong.

Chuẩn bị phẫu thuật cho bệnh nhân tại bệnh viện ở TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Bệnh viện Quân y 175 chẩn đoán bệnh nhân ngưng hô hấp tuần hoàn do sốc nhiễm khuẩn từ viêm phổi bệnh viện do Klebsiella pneumoniae đa kháng, xuất huyết tiêu hóa trên do chảy máu rỉ từ ổ loét đa ổ hang vị. Bệnh nhân còn bị nhiễm trùng tiêu hóa, nhiễm nấm đường tiểu, sốc nhiễm trùng, ổ máu tụ ngực trái. Huyết khối ở nhiều vị trí như động mạch phổi, động mạch thận phải.

Tháng trước, người phụ nữ Việt kiều 70 tuổi ngưng thở sau mổ căng da mặt, được các bác sĩ phối hợp nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu như lọc máu, can thiệp ECMO nhưng tình trạng quá nặng, tử vong ngày 15/3.

Cách đây không lâu, một phụ nữ 59 tuổi tử vong sau mổ căng da mặt tại một bệnh viện thẩm mỹ TP HCM. Hội đồng chuyên gia sau đó xác định nguyên nhân tử vong là sốc phản vệ (mức độ 3, 4) liên quan đến sử dụng thuốc tê trong quá trình phẫu thuật.

Lê Phương