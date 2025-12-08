Loạt xe Mitsubishi khuyến mãi chục triệu đồng tháng 12

Xpander, Xforce, Attrage, Triton hay tân binh Destinator có mức khuyến mãi hàng chục triệu đồng bằng hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ hoặc tiền mặt.

Tương tự Toyota, Hyundai, Honda, Mazda, kích cầu bằng chiêu hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ cũng được Mitsubishi thực hiện trong tháng cuối 2025. Khuyến mãi này giúp giảm chi phí lăn bánh, nhưng nếu xét quyền lợi chung của khách hàng, đây cũng có thể xem là một hình thức giảm giá.

Mẫu xe bán chạy nhất của Mitsubishi, Xpander có ưu đãi toàn bộ lệ phí trước bạ cho tất cả phiên bản. Tại đại lý, giá Xpander giảm khoảng 56-70 triệu đồng, chưa gồm các quà tặng phụ kiện khác.

Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp Mitsubishi Xpander như Toyota Veloz, Hyundai Stargazer, Suzuki XL7 cũng đang có khuyến mãi tương tự.

Destinator tại sự kiện ra mắt hồi đầu tháng 12 ở TP HCM. Ảnh: Thành Nhạn

Tân binh phân khúc CUV cỡ C, Destinator vừa ra mắt hôm 1/12, được hãng áp dụng giá ưu đãi 739 triệu và 808 triệu đồng cho lần lượt hai bản Premium, Ultimate. Giá này giảm 41-47 triệu đồng so với mức đề xuất 780 triệu và 855 triệu đồng.

Tương tự Xpander, mẫu CUV cỡ B - Mitsubishi Xforce khuyến mãi 100% lệ phí trước bạ cho toàn bộ các phiên bản. Giá Xforce giảm khoảng 60-70 triệu đồng.

Hãng Nhật hỗ trợ toàn bộ lệ phí trước bạ cho hai mẫu, gồm sedan cỡ B, Attrage và bán tải Triton. Giá hai xe này tại đại lý giảm lần lượt 38-49 triệu đồng và 40-56 triệu đồng.

Tính đến tháng 10, doanh số lũy kế của Mitsubishi đạt hơn 30.000 xe, giảm nhẹ 7% so với cùng kỳ 2024. Doanh số này của Mitsubishi xếp thứ năm thị trường sau VinFast, Toyota, Hyundai, Ford.

Xpander là mẫu xe chủ lực của hãng với doanh số 15.082 xe, chiếm khoảng 50% tổng lượng bán ra của hãng Nhật. Xforce bán chạy thứ hai với 9.888 xe. Hiện các sản phẩm của Mitsubishi đều nhập khẩu Thái Lan hoặc Indonesia. Một phần nhỏ Xpander bản MT lắp ráp tại nhà máy ở TP HCM (Bình Dương cũ).

Phạm Trung