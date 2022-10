Loạt ôtô mới ra mắt khách Việt tháng 10

Thị trường xe hơi Việt tháng 10 chào đón nhiều mẫu xe mới, từ phổ thông cho đến cao cấp, bên cạnh xe điện hạng sang hay SUV nhập Mỹ.

Tháng 10 chào đón sự kiện lớn nhất ngành xe với triển lãm ôtô Việt Nam 2022 (VMS - Vietnam Motor Show). Nhiều hãng xe chọn VMS để giới thiệu những mẫu xe mới ra thị trường với những cái tên đáng chú ý như Mercedes EQS, Audi e-tron, Jeep Grand Cherokee, Volkswagen Touareg, Subaru Forester.

Trước khi VMS diễn ra, khách Việt chào đón những tân binh như Ford Territory, Hyundai Stargazer và mẫu sedan cỡ C thế hệ mới Hyundai Elantra, siêu xe Ferrari 296 GTB.

Tân binh SUV cỡ C Ford Territory

Ford Territory ra mắt tại Hà Nội ngày 11/10. Ảnh: Lương Dũng

Tân binh xe gầm cao cỡ C chào thị trường Việt Nam. Territory 2022 lắp ráp trong nước, bán ra ba phiên bản, gồm Trend giá 822 triệu, Titanium giá 899 triệu và Titanium X giá 935 triệu đồng. Territory lắp động cơ 1.5 EcoBoost công suất 160 mã lực, mô-men xoắn cực đại 248 Nm. Hộp số tự động 7 cấp, dẫn động cầu trước.

Territory trang bị nhiều công nghệ tiện nghi và tính năng an toàn, nổi bật với hỗ trợ lái Ford Co-Pilot 360. Territory là sản phẩm còn thiếu trong phân khúc SUV cỡ C của Ford sau thời gian dừng bán Escape. Đây cũng là mẫu xe thứ 5 của Ford ra mắt trong năm 2022, sau Transit, Explorer, Everest và Ranger.

Hyundai Elantra thế hệ mới

Elantra thế hệ mới ra mắt khách Việt ngày 14/10. Ảnh: TC Motor

Hyundai Elantra 2022 thuộc thế hệ thứ 7, thiết kế mới táo bạo hơn với nhiều đường cắt xẻ, kích thước tăng so với bản cũ, bỏ lựa chọn số sàn, bỏ bản Sport thay bằng N Line. Ngoài thiết kế, Elantra 2022 sử dụng khung gầm mới của K3 thay cho kiểu J6 trên thế hệ cũ, giảm 15% trọng lượng so với trước và động cơ SmartStream mới trên bản N Line. Trang bị an toàn vẫn dạng tiêu chuẩn, trong khi đối thủ Civic có Honda Sensing và Altis có Toyota Safety Sense.

Elantra thế hệ mới bán ra 4 phiên bản, gồm 1.6 AT Tiêu chuẩn giá 599 triệu, 1.6 AT Đặc biệt giá 669 triệu, 2.0 AT Cao cấp giá 729 triệu và 1.6 N Line giá 799 triệu đồng.

Siêu xe Ferrari 296 GTB

Siêu xe hybrid lần đầu ra mắt thị trường Việt Nam với 5 suất dành cho khách hàng trong nước và tất cả đều đã có chủ. "Siêu ngựa" trang bị động cơ 2.9 V6 tăng áp kép công suất 654 mã lực, kết hợp với hệ thống plug-in hybrid cho tổng công suất 819 mã lực, mô-men xoắn 740 Nm. Ferrari 296 GTB có giá khoảng 21 tỷ đồng.

Tân binh MPV - Hyundai Stargazer

Tân binh MPV mới đến từ thương hiệu xe hơi Hàn Quốc, Stargazer nhập khẩu chính hãng từ Indonesia, từ 2023 sẽ chuyển sang lắp ráp, giống người anh em Creta. Stargazer bán ra 4 phiên với một lựa chọn động cơ, giá từ 575-685 triệu đồng, cạnh tranh với đối thủ Mitsubishi Xpander giá từ 555-688 triệu đồng.

Động cơ của Stargazer cùng dung tích 1.5 như các đối thủ nhưng công suất và mô-men xoắn lớn nhất. Trừ bản thấp nhất, những bản còn lại đều có cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo. Stargazer nhỉnh hơn các đối thủ nhờ trang bị hệ thống an toàn SmartSense.

Audi e-tron - SUV thuần điện

SUV điện Audi e-tron 50 quattro giá từ 2,97 tỷ đồng tại VMS 2022 ngày 26/10. Ảnh: Lương Dũng

Sau một thời gian ra mắt chiếc sedan chạy điện e-tron GT quattro vào tháng 7, Audi tiếp tục đưa mẫu SUV chạy điện e-tron giới thiệu tại triển lãm ôtô (VMS-Vietnam Motor Show) 2022. SUV điện e-tron bán ra hai phiên bản, gồm 50 quattro và 55 quattro, giá từ 2,97 tỷ đồng.

Hãng xe Đức trang bị cho e-tron gói pin 71,4 kWh cho phạm vi hoạt động 336 km. e-tron 50 quattro lắp hai động cơ điện trên mỗi trục, công suất 308 mã lực, mô-men xoắn 540 Nm, hộp số đơn cấp với 7 chế độ lái. Xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,8 giây, tốc độ tối đa 190 km/h.

Mercedes EQS - bản chạy điện của S-class

Mercedes EQS 580 4Matic giá 5,9 tỷ đồng tại triển lãm ôtô Việt Nam ngày 26/10. Ảnh: Lương Dũng

Sedan hạng sang chạy điện ra mắt tại triển lãm ôtô VMS, EQS bán ra hai phiên bản, 450+ giá 4,8 tỷ và 580 4Matic giá 5,9 tỷ đồng. Bản 450+ lắp một động cơ điện ở trục trước công suất 329 mã lực, dẫn động cầu sau. Bản 580 4Matic lắp 2 động cơ điện ở mỗi trục, công suất 516 mã lực. Phạm vi hoạt động từ 642-783 km. Xe trang bị nhiều tính năng và công nghệ.

Ngoài tân binh Mercedes EQS, thị trường Việt Nam còn có hai lựa chọn khác là Audi e-tron GT giá từ 5,2 tỷ đồng, Porsche Taycan giá từ 5,72-9,55 tỷ đồng.

Subaru Forester bản nâng cấp

Subaru Forester 2022 ra mắt tại VMS 2022 ngày 26/10. Ảnh: Lương Dũng

Forester 2022 tinh chỉnh nhẹ thiết kế ngoại thất và hệ thống treo, nâng cấp công nghệ EyeSight 4.0 với nhiều tính năng mới. Mẫu SUV cỡ C của Subaru trang bị động cơ boxer 2.0 công suất 154 mã lực, mô-men xoắn cực đại 196 Nm, hộp số CVT, dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Forester mới bán ra 3 phiên bản, gồm tiêu chuẩn 2.0 i-L giá 969 triệu, bản 2.0 i-L EyeSight giá 1,099 tỷ và 2.0 i-S EyeSight giá 1,199 tỷ đồng.

Volkswagen Touareg mới

Volkswagen Touareg Luxury giới thiệu tại VMS 2022 ngày 26/10. Ảnh: Thành Nhạn

Touareg 2022 thuộc thế hệ thứ ba, xe bán ra hai phiên bản, gồm Luxury giá 3,39 tỷ và Elegance gsia 2,9 tỷ đồng. Touareg nhập khẩu chính hãng từ Slovakia. Xe dùng chung khung gầm với Audi Q7, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga.

Touareg lắp động cơ 2.0 TFSI công suất 251 mã lực, mô-men xoắn cực đại 370 Nm. Hộp số tự động 8 cấp, dẫn động 4 bánh toàn thời gian, 7 chế độ lái. Xe thiết kế 5 chỗ. Volkswagen định vị Touareg cạnh tranh với BMW X5, Mercedes GLE, Volvo XC90.

Jeep Grand Cherokee - SUV nhập Mỹ

Jeep Grand Cherokee ra mắt tại VMS 2022 ngày 26/10. Ảnh: Lương Dũng

Grand Cherokee - mẫu SUV nhập khẩu chính hãng từ Mỹ ra mắt khách Việt tại VMS 2022. Xe bán ra hai phiên bản, gồm Limited (7 chỗ) giá 6,18 tỷ và Summit Reserved (6 hoặc 7 chỗ) giá 6,58 tỷ đồng. Grand Cherokee hướng đến mục đích sử dụng gia đình với những tiện nghi ngập tràn bên trong nhưng không thiếu khả năng off-road. Ở Mỹ, Grand Cherokee là mẫu SUV bán chạy nhất phân khúc, xếp sau là Toyota Highlander. Xét về giá, Grand Cherokee có mức giá ngang tầm BMW X7 gần 6,9 tỷ, Mercedes GLS từ 5,13 tỷ đồng.

Minh Vũ