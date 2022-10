Hyundai Elantra 2022 ra mắt, giá từ 599 triệu đồng

Elantra thế hệ thứ 7 thay đổi với nhiều đường cắt xẻ táo bạo, kích thước tăng, bỏ bản số sàn và Sport, thêm bản N.

Mẫu sedan cỡ C thuộc thế hệ thứ 7 đã ra mắt và bán ở Hàn Quốc từ 2020 nhưng đến nay mới có mặt tại thị trường Việt. So với thế hệ hiện hành, Elantra 2022 có những thay đổi lớn, từ thiết kế, trang bị và động cơ, thêm phiên bản N.

Ngoại hình Elantra 2022 lấy phong cách thiết kế tham số giống chiếc Tucson mới, nhiều đường cắt xẻ, góc cạnh cả phía đầu và đuôi xe. Mui xe vuốt xuống thấp, nắp ca-pô với đường gân tạo hình chữ V. Lưới tản nhiệt rộng xếp tầng, đèn chiếu sáng LED, đèn ban ngày ẩn trong lưới tản nhiệt. Dải đèn LED ở đuôi xe nối liền và kéo dài sang hai bên tạo hình chữ H. Bộ khuếch tán tích hợp ở cản sau.

Bản N Line trang bị vành 18 inch, với logo N Line ở đầu xe, ốp trang trí ở viền hốc gió. Phía sau cũng có những chi tiết tạo khác biệt so với bản tiêu chuẩn như cánh gió sau, hai ống xả mạ crôm.

Elantra 2022 với lưới tản nhiệt mở rộng hơn, đèn ban ngày ẩn trong lưới tản nhiệt thay vì nằm tách biệt như cũ. Ảnh: TC Motor

So với thế hệ cũ, Elantra 2022 cũng thay đổi kích thước, chủ yếu tăng. Chiều dài xe 4.675 mm (tăng 55 mm), rộng 1.825 mm (tăng 25 mm), cao 1.430 mm (giảm 20 mm). Chiều dài cơ sở 2.720 mm (tăng 20 mm).

Nội thất kết hợp da bọc và các chi tiết kim loại. Trên táp-lô là màn hình thông tin giải trí 10,25 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, đồng hồ 4,2 inch ở bản 1.6 AT tiêu chuẩn và đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch trên các bản cao cấp hơn, hiển thị chủ đề theo chế độ lái hoặc theo sở thích của người dùng. Ghế lái có sưởi và làm mát.

Mẫu sedan cỡ C trang bị điều khiển hành trình, phanh tay điện tử và Auto Hold (trừ bản tiêu chuẩn), smartkey với khởi động từ xa, sạc không dây chuẩn Qi, lẫy chuyển số sau vô-lăng trên bản N, ghế lái chỉnh điện (trên bản 2.0 AT và N), điều hòa hai vùng (trừ bản tiêu chuẩn).

Nội thất của bản N cũng được cá nhân hóa theo phong cách thể thao hơn với da bọc màu đen và chỉ khâu màu đỏ tương phản, logo N Line ở nhiều vị trí. Ghế trên bản N ôm thân người hơn với cảm hứng từ xe đua.

Hyundai Elantra 2022 sử dụng khung gầm mới K3 thay cho kiểu J6 của thế hệ cũ. Khung gầm mới chỉ nặng 280 kg, giảm 15% so với trước. Trọng tâm của xe cũng thấp hơn, khả năng chịu lực vặn xoắn tốt hơn.

Điểm mới của Elantra 2023 là sự xuất hiện của động cơ SmartStream mới trên bản N với dung tích 1.6 T-GDi tăng áp, cho công suất 204 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 265 Nm tại 1.500-4.500 vòng/phút. Động cơ ứng dụng công nghệ van biến thiên liên tục CVVD thay cho động cơ Gamma 1.6 T-GDi cũ. Kết hợp với hộp số 7 cấp DCT, Elantra N Line có thể tăng tốc 0-100 km/h sau 7,7 giây.

Phiên bản sử dụng động cơ SmartStream 2.0 MPI có công suất 159 mã lực và mô-men xoắn 192 Nm. Hộp số tự động 6 cấp. Phiên bản động cơ SmartStream 1.6 MPI cho công suất 128 mã lực và mô-men xoắn 155 Nm cũng kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Elantra thế hệ mới có 4 chế độ lái: Eco, Normal, Sport và Smart. Riêng Elantra N Line trang bị hệ thống treo sau độc lập đa điểm, hệ thống phuộc giảm xóc thể thao lớn hơn bản tiêu chuẩn.

Những tính năng an toàn của Elantra 2022 như phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, kiểm soát thân xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, 6 túi khí, camera lùi. So với các xe trong phân khúc như Altis hay Civic, Elantra hạn chế hơn về công nghệ an toàn.Cả Altis và Civic đều có công nghệ an toàn nâng cao, trong đó Civic là Honda Sensing và Altis là Toyota Safety Sense.

Elantra thế hệ mới lắp ráp tại Việt Nam, bán ra với 6 màu sơn tùy chọn. Giá bán lẻ đề xuất cho các phiên bản như sau:

Phiên bản Giá mới Giá cũ Mức tăng 1.6 AT Tiêu chuẩn 599 Không có - 1.6 AT Đặc biệt 669 655 14 2.0 AT Cao cấp 729 699 30 1.6 N Line 799 769 30

Đơn vị: triệu đồng

Như vậy giá Elantra đã tăng nhẹ, bỏ bản MT. Trong phân khúc, cách thiết lập giá vẫn theo quy luật, xe Hàn là Elantra và K3 rẻ hơn xe Nhật (Mazda3, Civic và Altis). Trong khi rẻ nhất phân khúc là MG5.

Thời gian qua, doanh số của Elantra tại thị trường Việt liên tục sụt giảm, với nguyên nhân chủ yếu là chậm cập nhật thiết kế và công nghệ. Sự xuất hiện của thế hệ mới - dù muộn hơn khá nhiều so với các thị trường nước ngoài - với những thay đổi toàn diện có thể giúp mẫu xe cỡ C của Hyundai khiến cuộc đua doanh số ở phân khúc này thêm sôi động.

Minh Thủy