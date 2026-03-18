Loạt laptop chạy Core Ultra Series 3 đầu tiên tại Việt Nam

Dòng vi xử lý Core Ultra Series 3, tên mã Panther Lake, được Intel công bố tại Việt Nam thông qua loạt sản phẩm từ đối tác OEM.

Hơn hai tháng sau khi giới thiệu tại CES 2026, ngày 17/3, Intel giới thiệu dòng chip Core Ultra Series 3 tại Việt Nam, tích hợp trong các dòng sản phẩm dành cho người dùng cá nhân từ các đối tác Acer, Asus, HP, Lenovo và MSI.

Core Ultra Series 3 là loạt chip đầu tiên được Intel sản xuất trên tiến trình 18A mới nhất (tương đương 2 nm). Công ty cho biết hơn 200 thiết kế laptop trên toàn cầu đã trang bị vi xử lý này, trải rộng trên nhiều phân khúc, từ máy tính tiêu dùng cao cấp, gaming đến laptop thương mại.

Các đại diện Intel giới thiệu chip Core Ultra Series 3 tại Việt Nam ngày 17/3. Ảnh: Bảo Lâm

Các mẫu laptop được giới thiệu tại Việt Nam đều nằm ở phân khúc trên 30 triệu đồng, chủ yếu dùng Core Ultra 9 với 16 lõi xử lý trung tâm, Core Ultra 7 tùy chọn 8 hoặc 16 lõi, và Core Ultra 5 với 8 hoặc 12 lõi xử lý trung tâm. Tất cả tích hợp bộ xử lý thần kinh (NPU) chạm ngưỡng sức mạnh tính toán AI 50 TOPS (nghìn tỷ phép tính mỗi giây) để tác vụ trí tuệ nhân tạo chạy trực tiếp trên thiết bị, hay Local AI.

Tại sự kiện, một số máy chạy Core Ultra Series 3 cho thị trường Việt Nam được trưng bày. Trong đó có Asus Zenbook Duo UX8406-PZ109WS với hai màn hình cảm ứng OLED 14 inch, độ phân giải 3K (2.880 x 1.800 pixel) và tần số quét 120 Hz. Máy chạy vi xử lý Core Ultra 9 285H với 16 lõi và 16 luồng, xung nhịp cực đại 5,4 GHz, tích hợp hợp nhân NPU chuyên dụng giúp tăng cường hiệu suất xử lý AI. Laptop trang bị RAM 32 GB, ổ SSD 1 TB và có giá 60 triệu đồng.

Asus Zenbook Duo UX8406-PZ109WS. Ảnh: Bảo Lâm

Trong khi đó, mẫu Acer Nitro V 16 AI sử dụng vi xử lý Core Ultra 7 355 (hoặc cấu hình tương đương) đi kèm NPU chuyên xử lý tác vụ AI, cho phép chạy các tính năng Copilot+ và ứng dụng AI cục bộ. Máy kết hợp GPU rời GeForce RTX 5070, màn hình 16 inch tần số quét cao 180 Hz, hướng tới game thủ và người dùng sáng tạo nội dung. Acer chưa công bố giá mẫu laptop này.

Lenovo cũng giới thiệu mẫu LOQ 15IPH11 (Intel) chạy bộ xử lý Core Ultra 7 365H, kết hợp với GPU Nvidia RTX 5060, RAM 32 GB, hai ổ SSD dung lượng 1 TB. Lenovo tập trung vào trải nghiệm AI cá nhân, với công nghệ AI Engine+ giúp chơi game tốt hơn nhờ tự động tối ưu hóa hiệu năng, kết hợp Lenovo AI Core tinh chỉnh CPU, GPU và các thiết lập hệ thống mang lại trải nghiệm chơi game mượt mà với FPS cao hơn.

Mẫu MSI Prestige 14 AI+ D3MG-022VN chạy chip Intel Core Ultra 7 355. Ảnh: Bảo Lâm

MSI mang tới sự kiện laptop mỏng nhẹ Prestige 14 AI+ D3MG-022VN chạy Core Ultra 7 355, RAM 32 GB, bộ nhớ 1 TB cùng màn hình 14 inch độ phân giải FHD+ . Với thiết kế nhỏ gọn, máy không kèm card đồ họa rời, thay vào đó được trang bị Intel Arc graphics tích hợp. Sản phẩm hiện bán tại Việt Nam với giá 50 triệu đồng.

Ngoài ra, HP cũng giới thiệu HyperX Omen 15 có kích thước nhỏ gọn nhưng thông số khá mạnh hướng đến người chơi game hoặc xử lý AI cục bộ cường độ cao, với chip cao nhất Core Ultra 9 386H bên cạnh phiên bản chip Core Ultra thấp hơn, GPU GeForce RTX 5070, RAM tối đa 32 GB, ổ cứng 1 TB. Máy có màn hình OLED 15,6 inch độ phân giải 3K và tần số quét 120 Hz. Sản phẩm chưa có giá bán tại Việt Nam.

Bảo Lâm