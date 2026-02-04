Intel sắp sản xuất GPU cho trung tâm dữ liệu

Intel cho biết sẽ sản xuất card đồ họa (GPU), động thái được đánh giá nhắm đến các trung tâm dữ liệu AI, cạnh tranh trực tiếp với Nvidia.

"Tôi vừa tuyển dụng được kiến trúc sư trưởng về GPU cho Intel, và ông ấy rất giỏi. Tôi rất vui vì ông ấy gia nhập đội ngũ của chúng tôi. Việc thuyết phục khá khó khăn", CEO Intel Lip-Bu Tan cho biết tại sự kiện Cisco AI Summit 2026 ngày 3/2.

CEO Intel Lip-Bu Tan và minh họa GPU Intel. Ảnh: Intel/ChatGPT

Trong cuộc phỏng vấn bên lề Cisco AI Summit 2026 với Reuters, ông Tan cho biết nỗ lực phát triển GPU sẽ nhắm mục tiêu các trung tâm dữ liệu, với sự tham gia của Eric Demmers và Kevork Kechichian.

Kechichian hiện là Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc nhóm trung tâm dữ liệu của Intel. Ông được tuyển dụng tháng 9/2025 cùng một loạt nhân sự mới. Demmers là cựu giám đốc của Qualcomm và đầu quân cho Intel năm ngoái.

"Chiến lược của chúng tôi liên quan mật thiết đến trung tâm dữ liệu", ông Tan nói. "Chúng tôi đang làm việc với khách hàng, sau đó xác định những gì khách hàng cần".

Cũng theo CEO Intel, đã có "một vài khách hàng đang tích cực hợp tác" với hoạt động sản xuất chip theo hợp đồng thông qua Intel Foundry. Sự quan tâm hiện tập trung vào công nghệ sản xuất 14A (tương đương tiến trình 1,4 nm), việc sản xuất hàng loạt có thể được đẩy mạnh cuối năm nay.

Trong phỏng vấn, ông Tan cũng tiết lộ đã "sốc" khi phát hiện Huawei tuyển dụng khoảng 100 nhà thiết kế hàng đầu năm ngoái, bất chấp bị Mỹ cấm đoán. Ông kể, khi hỏi một nhà thiết kế rằng tại sao không gia nhập doanh nghiệp bán dẫn Mỹ vốn có công cụ hiện đại hơn, họ trả lời Huawei không có hệ thống tốt nhất nhưng lại có các giải pháp "nghèo khó" mà đạt hiệu quả cao.

"Theo tôi, Huawei đang bám sát phía sau chúng ta. Nếu không cẩn thận, họ sẽ vượt lên", CEO Intel nói thêm.

Sau thời gian dài hụt hơi, Intel đang trở lại đường đua chip xử lý hiệu suất cao khi cho ra mắt dòng Core Ultra Series 3 "Panther Lake" sản xuất trên tiến trình 18A (tương đương 2 nm) đầu tháng trước. Core Ultra Series 3 tập hợp hàng loạt phiên bản dành cho nhiều nhu cầu khác nhau, từ máy tính cá nhân, điện toán biên đến robot, cho thấy tham vọng lớn của hãng chip Mỹ ở nhiều lĩnh vực.

Tuy nhiên, ở mảng GPU dành cho trung tâm dữ liệu, Intel hiện đứng ngoài cuộc chơi. Theo TechCrunch, việc tham gia lĩnh vực mới là "bước mở rộng đáng chú ý" của hãng chip Mỹ. Dù vậy, trong bối cảnh Nvidia thống trị thị trường, khả năng cạnh tranh của Intel còn bỏ ngỏ.

Bảo Lâm (theo Reuters, TechCrunch)