Intel có thể sản xuất chip cho iPhone

Apple được cho là đang cân nhắc sử dụng quy trình 14A của Intel để sản xuất chip A22 cho một số mẫu iPhone ra năm 2028.

Theo nhà phân tích Jeff Pu của công ty nghiên cứu GF Securities, Apple đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng chip - linh kiện quan trọng của hãng. Trong đó, Intel có thể được chọn với quy trình 14A để sản xuất chip A22, trang bị trên iPhone 20 và 20e, dự kiến xuất xưởng năm 2028.

GF Securities nhận định, sản lượng của Intel ban đầu chỉ chiếm một phần nhỏ, nhưng có ý nghĩa lớn, đánh dấu sự giảm phụ thuộc vào đối tác Đài Loan TSMC của Apple. Thỏa thuận sẽ không làm thay đổi chiến lược của Apple khi công ty vẫn duy trì quyền kiểm soát hoàn toàn và tự thiết kế mọi phần của bộ xử lý, còn Intel chỉ đóng vai trò gia công, tương tự vai trò hiện tại của TSMC.

Logo Apple và Intel. Ảnh: 9to5Mac

Hiện TSMC là nhà sản xuất chip tiên tiến lớn nhất của Apple, nhờ vào hiệu suất và độ tin cậy cao. Tuy nhiên, phụ thuộc vào một nhà cung cấp có thể trở thành rủi ro lớn khi chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn, như trong giai đoạn đại dịch, khiến Apple phải đa dạng hóa lắp ráp thiết bị sang Ấn Độ và Việt Nam. Hãng hiện cũng tìm kiếm các nhà sản xuất linh kiện chiến lược khác, trong đó có các đơn vị gia công chip. Intel được xem xét chọn vì mang đến sự đa dạng về vị trí địa lý. Phần lớn năng lực sản xuất chip tiên tiến của Intel nằm ở Mỹ, giúp Apple giảm thiểu thời gian vận chuyển và ảnh hưởng từ các lệnh cấm nếu xảy ra. Bên cạnh đó, khi có thêm một nhà cung ứng chip, Apple có thêm lợi thế đàm phán về giá và hợp đồng dài hạn vì TSMC không còn là nhà cung cấp duy nhất.

Về phía Intel, trở thành đối tác của Apple sẽ là động lực lớn để công ty phục hồi uy tín và khẳng định lộ trình công nghệ đã đặt ra là đúng đắn khi đầu tư mạnh vào quy trình 18A và 14A để cạnh tranh trực tiếp với TSMC. Trước đó, nhà phân tích Ming-Chi Kuo cũng cho biết nhiều khả năng Intel sẽ sản xuất chip M series cấp thấp cho một số mẫu Mac và iPad bắt đầu từ giữa 2027 trên quy trình 18A.

Theo Apple Insider, nếu diễn ra, Intel chỉ bổ sung vào chuỗi cung ứng của Apple chứ không thay thế. Apple ưu tiên sự ổn định và hiệu suất đã được chứng minh trước khi giao phó cho bất kỳ đối tác mới nào, do đó Intel chỉ là một phần trong kế hoạch tổng thể đó.

Huy Đức (theo Apple Insider, 9to5Mac)