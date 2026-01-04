Cựu lãnh đạo TSMC bị nghi đưa tài liệu mật cho Intel

Cuộc khám xét nhà cựu phó chủ tịch TSMC Wei-Jen Lo, người mới chuyển sang Intel, cho thấy ông lưu trữ nhiều tài liệu mật về sản xuất chip.

Giới chức Đài Loan hồi cuối tháng 11/2025 tiến hành khám xét và thu giữ nhiều tài liệu, máy tính tại nhà ông Wei-Jen Lo, cựu phó chủ tịch cấp cao của TSMC. Hãng sản xuất chip đặt trụ sở tại đảo Đài Loan trước đó đã nộp đơn kiện, cáo buộc ông Lo làm rò rỉ bí mật thương mại và tài liệu mật cho đối thủ, vi phạm điều khoản không cạnh tranh sau khi nghỉ việc.

Động thái diễn ra một tháng sau khi ông Lo gia nhập Intel với vai trò Phó chủ tịch Nghiên cứu và Phát triển. Khi còn làm ở TSMC, ông từng phụ trách hoạt động tích hợp công nghệ EUV vào quy trình sản xuất chip và thường xuyên làm việc với những dây chuyền 2 nm tiên tiến nhất của công ty này.

Liberty Times tuần này dẫn lời các nguồn tin am hiểu tình hình cho biết nhóm điều tra tìm thấy lượng lớn tài liệu mật liên quan đến các quy trình sản xuất chip tiên tiến đang được TSMC phát triển. Một người nói ông Lo đã yêu cầu cấp dưới báo cáo và sao chép những tư liệu về quy trình 2 nm, A16, A14 và nhiều công nghệ tối tân. Tất cả được ông mang về nhà mà không được TSMC cho phép.

Ông Wei-Jen Lo. Ảnh: TrendForce

Wei-Jen Lo có quốc tịch và đã chuyển đến sinh sống tại Mỹ. Một tòa án ở đảo Đài Loan đã phê chuẩn lệnh tịch thu cổ phần và bất động sản của ông Lo, ước tính tổng trị giá hơn 637 triệu USD. Giới chức địa phương cũng có thể ra lệnh triệu tập ông để thẩm vấn và có thể đưa vào danh sách truy nã nếu không xuất hiện.

TSMC được cho là cũng thông báo cho các đối tác trong chuỗi cung ứng, yêu cầu họ không chuyển thông tin mật cho ông Lo, đồng thời thay đổi toàn bộ tên mã của các dự án phát triển nhằm ngăn cựu lãnh đạo tiếp cận thêm bí mật nội bộ.

Ông Wei-Jen Lo và Intel chưa bình luận về thông tin mới. Intel trước đó bác bỏ cáo buộc từ TSMC. CEO Lip-Bu Tan khẳng định tập đoàn đã "hành động có trách nhiệm" khi tuyển dụng Lo và nhấn mạnh ông sẽ "nhận được sự ủng hộ toàn diện".

Điệp Anh (Theo Liberty Times, Reuters)