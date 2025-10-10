Intel ra chip Panther Lake sản xuất tại Mỹ

Chip xử lý Panther Lake mới được sản xuất trên tiến trình 18A tại nhà máy của Intel tại Arizona, dự kiến xuất xưởng cuối 2025, bán ra đầu 2026.

Sáu tháng sau khi Lip-Bu Tan trở thành CEO, Intel công bố một nâng cấp phần cứng quan trọng vào ngày 9/10: bộ vi xử lý với tên mã Panther Lake. Đây là thế hệ tiếp theo của dòng Core Ultra và cũng là chip đầu tiên sản xuất bằng quy trình bán dẫn Intel 18A.

Ông Lip-Bu Tan khẳng định: "Mỹ luôn là nơi đặt trụ sở của bộ phận R&D nhằm thiết kế sản phẩm và sản xuất tiên tiến nhất của Intel. Chúng tôi tự hào tiếp nối di sản khi mở rộng hoạt động và đem đến những đổi mới cho thị trường".

Một tấm bán dẫn và chip được Intel trưng bày tại Triển lãm Computex 2024 ở Đài Loan tháng 6/2024. Ảnh: Khương Nha

Tiến trình 18A được xem là nút công nghệ tiên tiến nhất từng được thực hiện trên đất Mỹ. Panther Lake được sản xuất tại nhà máy Fab 52 của Intel ở Chandler, Arizona, cơ sở bắt đầu hoạt động trong năm 2025. Ngoài ra, hãng cũng đang sản xuất bộ xử lý máy chủ Xeon 6+ tiến trình 18A tại đây, dự kiến ra mắt nửa đầu 2026.

Dòng chip mới được đánh giá là sự kết hợp giữa hiệu suất năng lượng và đồ họa của chip Lunar Lake cùng tính linh hoạt nền tảng của Arrow Lake của Intel. Với cùng mức tiêu thụ điện năng, Panther Lake đạt hiệu suất cao hơn 50% so với Lunar Lake, giảm 30% điện năng tiêu thụ trong các tác vụ đa luồng so với Arrow Lake-H. Panther Lake cũng tích hợp NPU thế hệ thứ năm và GPU Xe3 mới với tùy chọn đến 12 lõi đồ họa.

Việc công bố sản phẩm mới là cột mốc quan trọng với Intel, khi hãng đang bị tụt hậu và gặp khó khăn trong việc bắt kịp nhu cầu thị trường trong bối cảnh AI bùng nổ. Giữa tháng 9, Nvidia tuyên bố đầu tư 5 tỷ USD vào Intel để cùng phát triển bộ xử lý hệ thống x86 RTX dành cho máy tính cá nhân, trong đó tích hợp card đồ họa Nvidia, cũng như phát triển bộ xử lý trung tâm dữ liệu x86 tùy chỉnh cho Nvidia.

Huy Đức (theo CNBC, Tom's Hardware)