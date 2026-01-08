Loạt sản phẩm điểm nhấn tại CES 2026

Triển lãm điện tử tiêu dùng lớn nhất thế giới CES 2026 quy tụ loạt sản phẩm đa dạng, với AI ngày càng được tích hợp sâu.

Diễn ra từ ngày 6 đến 9/1 tại Las Vegas (Mỹ), CES 2026 tiếp tục là nơi các công ty công nghệ lớn toàn cầu mang đến ý tưởng cũng như sản phẩm mới nhất, báo hiệu xu hướng thời gian tới. Năm nay, AI vẫn là trọng tâm, được tích hợp sâu vào mọi lĩnh vực từ chip xử lý, robot, TV, nhà thông minh đến ôtô điện, thiết bị sức khỏe.

Intel ra chip 18A Core Ultra Series 3

Theo TechRadar, sau thời gian dài hụt hơi, Intel đang trở lại đường đua chip xử lý hiệu suất cao với dòng Core Ultra Series 3 "Panther Lake" sản xuất trên tiến trình 18A (tương đương 2 nm), sau khi đối thủ TSMC công bố sản xuất hàng loạt chip 2 nm tiên tiến nhất.

Đại diện Intel công bố dòng chip Core Ultra Series 3 mới tại CES 2026. Ảnh: Intel

Core Ultra Series 3 tập hợp hàng loạt phiên bản dành cho nhiều nhu cầu khác nhau, từ máy tính cá nhân, điện toán biên đến robot. Trong đó, biến thể Core Ultra X9 và X7 tích hợp đồ họa Intel Arc, trang bị 16 lõi xử lý trung tâm, 12 lõi đồ họa và bộ xử lý thần kinh (NPU) đạt mức tính toán tối đa 50 TOPS (nghìn tỷ phép tính mỗi giây) cho AI cục bộ, hiệu suất tổng thể tăng 60% so với thế hệ trước, hiệu năng chơi game cải thiện tới 70%.

Bản thấp hơn là Core Ultra 9 với 16 lõi xử lý trung tâm, Core Ultra 7 tùy chọn 8 hoặc 16 lõi, và Core Ultra 5 với 8 hoặc 12 lõi xử lý trung tâm. Lần đầu tiên, các mẫu chip được chứng nhận sử dụng trong các trường hợp "nhúng" và công nghiệp, gồm robot và thành phố thông minh, với khả năng xử lý các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tăng 1,9 lần, hiệu năng trên mỗi watt điện khi phân tích video đầu cuối tối ưu hơn 2,3 lần. Với các mô hình kết hợp thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ và khả năng điều khiển hành động, thông lượng cao hơn 4,5 lần.

Cận cảnh chip Intel Core Ultra Series 3 tại Việt Nam. Ảnh: Bảo Lâm

Intel cho biết máy tính chạy Core Ultra Series 3 sẽ được các đối tác bán ra ngay trong tháng 1. Các hệ thống điện toán biên sử dụng bộ xử lý này sẽ có mặt trên thị trường từ quý II/2026.

Loạt sản phẩm Samsung

Tại CES 2026, Samsung trưng bày đa dạng sản phẩm, từ màn hình hiển thị, smart TV, thiết bị âm thanh đến di động. Trong số đó, tâm điểm là TV Micro RGB 130 inch đầu tiên trên thế giới, hỗ trợ 100% dải màu BT.2020 - mức bao phủ màu sắc rộng nhất từng xuất hiện trên TV thương mại.

TV Micro RGB 130 inch của Samsung. Ảnh: Engadget

Theo Samsung, thay vì sử dụng đèn nền trắng và bộ lọc màu truyền thống, hệ thống Micro RGB dùng đèn LED đỏ, xanh lục và xanh lam riêng biệt để tạo màu trực tiếp, từ đó kiểm soát chính xác độ sáng và màu sắc. Kết hợp loạt công nghệ Micro RGB AI Engine Pro, Color Booster Pro và HDR Pro, TV có thể tinh chỉnh độ tương phản và màu sắc theo thời gian thực, qua đó mang lại trải nghiệm hình ảnh tốt. TV chạy Vision AI Companion với các chức năng hỗ trợ tìm kiếm giọng nói hội thoại tự nhiên, dịch trực tiếp (Live Translate), tích hợp sâu các dịch vụ AI như Microsoft Copilot hay Perplexity. Giá và thời gian bán ra chưa được tiết lộ.

Samsung cũng giới thiệu tủ lạnh Family Hub với tính năng mở và đóng cửa bằng giọng nói. Khi tay người dùng đang bận mang đồ hoặc bị bẩn trong lúc nấu nướng, họ có thể yêu cầu Bixby đóng hoặc mở cửa tủ với độ mở 90 độ.

Hãng điện tử Hàn Quốc cũng mang đến CES 2026 loạt thiết bị và giải pháp trải dài từ âm thanh, đồ gia dụng, smartphone gập ba... Tất cả đều tích hợp trí tuệ nhân tạo khá sâu, giúp người dùng ra lệnh bằng giọng nói hoặc điều khiển cử chỉ. Ngoài ra, công ty nhấn mạnh quy mô và chiều sâu của hệ sinh thái kết nối SmartThings với hơn 500 triệu người dùng.

"AI cho thế giới vật lý" của Nvidia

Theo The Verge, so với năm ngoái, Nvidia kém rầm rộ hơn nhưng vẫn tạo điểm nhấn tại CES. Công ty không công bố sản phẩm phần cứng hàng đầu nào, ngoài việc đề cập thông tin về Vera Rubin - chip AI mạnh mẽ nhất dự kiến có mặt cuối năm.

Thay vào đó, công ty của Jensen Huang cho biết đang tập trung mở rộng hệ sinh thái AI mở của mình, trải dài từ xe tự hành, robot, "AI vật lý" (physical AI) đến y sinh học, mục tiêu đưa trí tuệ nhân tạo vượt ra khỏi các tác vụ thuần kỹ thuật số, tiến tới những hệ thống có thể trực tiếp tương tác và vận hành trong môi trường thực.

CEO Nvidia Jensen Huang trên sân khấu CES 2026. Ảnh: Nvidia

Trong đó, loạt mô hình Cosmos Reason, Cosmos Predict và Isaac GR00T kết hợp chip AI mới có tên Jetson Thor và IGX Orin giúp robot nhận biết, lập kế hoạch và tương tác với môi trường thực với khả năng xử lý AI tại chỗ; Alpamayo cho xe tự hành dựa trên suy luận, cho phép phương tiện nhận biết môi trường xung quanh, thậm chí "nêu lý do cho từng quyết định vận hành"; AlpaSim cho phép thử nghiệm vòng kín trong nhiều bối cảnh và tình huống phức tạp; Physical AI Open Datasets với hơn 1.700 giờ dữ liệu lái xe từ nhiều khu vực địa lý, cung cấp nền tảng dữ liệu thực tế cho xe tự lái...

Trong y tế, Nvidia giới thiệu Clara với tính năng AI chuyên sâu cho nghiên cứu y sinh và khám phá thuốc, đi kèm bộ dữ liệu 455.000 cấu trúc protein tổng hợp. Công ty cho biết, các công cụ hỗ trợ toàn bộ chuỗi nghiên cứu, từ thiết kế protein tới kiểm tra mức độ an toàn.

Robot hút bụi leo cầu thang

Robot hút bụi có thể leo cầu thang Roborock Saros Rover Robot hút bụi có thể leo cầu thang Saros Rover.

Theo TechCrunch, lĩnh vực robot hình người đang có sự tiến hóa nhanh chóng. Nếu năm ngoái, một số robot hút bụi trang bị cánh tay để nhặt các đồ dùng trên sàn, CES năm nay có thêm sản phẩm leo cầu thang. Một trong số này là Saros Rover của Roborock, sử dụng chân có khớp nối trên bánh xe, cho phép leo cầu thang để làm sạch nhiều tầng và từng bậc thang trên đường đi.

Tuy nhiên, robot này chỉ có tính năng hút bụi, chưa hỗ trợ lau nhà. "Chúng tôi vẫn nghiên cứu xem hệ thống lau nhà nào sẽ hoạt động hiệu quả, hoặc liệu có nên bổ sung tính năng nào đó mới hơn hay không", Ruben Rodriguez của Roborock nói với The Verge.

Màn hình chơi game OLED tần số quét cao nhất

Màn hình LG GX7. Ảnh: LG

GX7 được đánh giá là "màn hình chơi game OLED nhanh nhất" với tần số quét đến 720 Hz. Sử dụng tấm nền công nghệ WOLED thế hệ thứ tư của LG Display, sản phẩm có thể hoạt động ở tần số quét 540 Hz và độ phân giải 1.440p, hoặc 720 Hz và độ phân giải 720p. Người dùng có thể sử dụng phím tắt để chuyển đổi hai trạng thái.

Màn hình của LG có kích thước 26,5 inch, thời gian phản hồi 0,02 ms, hỗ trợ DisplayPort 2.1, tương thích G-Sync và FreeSync Premium Pro, hỗ trợ DisplayHDR True Black 500. Sản phẩm có giá 1.000 USD, bán đầu tiên tại Mỹ với thời gian giao hàng từ tháng sau.

TV siêu mỏng của LG

LG OLED evo W6. Ảnh: LG

TV siêu mỏng là một trong những xu hướng tại CES 2026. Hơn 6 năm sau khi TV dòng Wallpaper đầu tiên ra mắt năm 2017, LG hồi sinh sản phẩm này với mẫu LG OLED evo W6 mới. Thiết bị có độ mỏng màn hình 9 mm nhờ thiết kế kiến trúc bên trong được cải tiến và tích hợp giá đỡ mới.

TV cho khả năng lắp đặt linh hoạt, khi sử dụng hộp Zero Connect truyền tín hiệu video không dây từ khoảng cách đến 10 mét. Dây cáp vật lý duy nhất người dùng cần kết nối là dây nguồn. Sản phẩm có hai kích thước 77 và 83 inch, nhưng chưa rõ giá và thời gian bán ra.

Laptop với màn hình mở rộng của Lenovo

Loạt sản phẩm điểm nhấn tại CES 2026 Tính năng cuộn trên laptop Lenovo ThinkPad Rollable XD. Video: ZDnet

ThinkPad Rollable XD có màn hình mở rộng dạng cuộn, với một phần trong suốt giúp người dùng theo dõi quá trình chuyển động của màn hình. Máy sử dụng tấm nền OLED dẻo. Khi vuốt ngón tay dọc theo phần màn hình cảm ứng, laptop sẽ tự động mở rộng theo chiều dọc, giúp tăng kích thước từ 13,3 lên 15,9 inch. Sản phẩm trang bị lớp kính bảo vệ màn hình cảm ứng Corning Gorilla Glass Victus 2. Lenovo hiện chỉ trình diễn nguyên mẫu, chưa công bố thời gian bán ra sản phẩm.

Bên cạnh laptop cuộn dọc, Lenovo cũng giới thiệu mẫu Legion Pro Rollable với màn hình OLED dẻo có thể mở rộng theo chiều ngang: điều chỉnh từ kích thước 16 inch tỷ lệ 16:10 thông thường lên 21,5 inch siêu rộng, thậm chí 24 inch cực rộng. Thiết bị chạy vi xử lý Intel Core Ultra và GPU Nvidia RTX 5090.

Ngoài ra, Lenovo trình làng loạt laptop mới, gồm ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist với bản lề xoay tự động, cho phép màn hình xoay và nghiêng về phía người dùng; Yoga Pro 9i màn hình OLED 4K 16 inch với độ sáng tối đa 1.600 nit và hỗ trợ bút cảm ứng.

Robot hình người SwitchBot Onero H1

Robot SwitchBot Onero H1. Ảnh: SwitchBot

Theo TechRadar, robot hình người là một trong những xu hướng tại CES 2026 khi có nhiều công ty giới thiệu giải pháp của mình. Trong đó, SwitchBot Onero H1 có thể gấp quần áo, xếp bát đĩa vào máy rửa bát, thậm chí lấy đồ uống... được đánh giá là bước tiến lớn hướng tới robot gia đình AI thực tế nhờ nhiều chức năng, nhận thức môi trường tốt hơn và tích hợp với hệ sinh thái nhà thông minh.

Robot có thân dưới dạng bánh xe để di chuyển dễ dàng trong không gian nhà, kết hợp cánh tay linh hoạt và bàn tay có thể thao tác, cùng khuôn mặt biểu cảm và cảm biến đa hướng tích hợp. Onero H1 sử dụng mô hình AI OmniSense VLA hoạt động ngay trên thiết bị, kết hợp thị giác máy tính, nhận thức chiều sâu và phản hồi xúc giác, giúp nhận diện, hiểu và xử lý đối tượng theo bối cảnh. Tuy vậy, nhà sản xuất chưa công bố thời gian, giá bán robot hình người.

Thiết bị Wi-Fi 8 lần đầu xuất hiện

Trong khi thiết bị sử dụng chuẩn Wi-Fi 7 còn chưa phổ biến, thị trường bắt đầu xuất hiện model chạy Wi-Fi 8 đầu tiên. Tại CES 2026, Asus giới thiệu mẫu ROG NeoCore Wi-Fi 8 dạng nguyên mẫu với thiết kế không ăng-ten. Tuy nhiên, thông số kỹ thuật của sản phẩm không được đề cập.

Asus ROG NeoCore Wi-Fi 8. Ảnh: The Verge

Cùng với đó, Broadcom cũng công bố APU BCM4918 và hai bộ thu phát băng tần kép mới, BCM6714 và BCM6719, được thiết kế để cung cấp năng lượng cho các bộ định tuyến Wi-Fi 8 dân dụng và hỗ trợ nhà cung cấp dịch vụ. MediaTek cũng giới thiệu chip Filogic 8000 "cung cấp sức mạnh cho các thiết bị cao cấp tận dụng công nghệ Wi-Fi 8, với thiết bị thương mại đầu tiên sử dụng chip này dự kiến ra mắt cuối năm nay.

Thay vì đột phá về tốc độ, Wi-Fi 8 tập trung cải thiện độ ổn định. Công nghệ mới cung cấp tốc độ và băng thông cao như Wi-Fi 7, nhưng cho hiệu quả năng lượng cải thiện, thông lượng cao hơn và khả năng giao tiếp ngang hàng giữa các thiết bị tốt hơn. Wi-Fi 8 cũng duy trì kết nối nhanh và ổn định hơn khi người dùng di chuyển thiết bị ra xa bộ định tuyến. Kết quả là, người dùng Wi-Fi 8 sẽ ít gặp tình trạng "mất kết nối" hoặc gián đoạn, qua đó cho hiệu suất chơi game và phát trực tuyến tốt hơn.

Bảo Lâm tổng hợp