Lady Gaga tìm về bản nguyên

Lady Gaga sống trên hành tinh giả tưởng mang tên Chromatica, dùng thứ âm nhạc dance-pop để chữa lành vết thương trong album mới.

Lady Gaga thay đổi phong cách đa dạng kể từ khi ra mắt đĩa đơn đầu tay Just Dance và album The Fame 12 năm trước với chất nhạc dance-pop. Cô biến hóa với nhạc jazz trong Cheek to Cheek (2014) và đắm chìm trong pop-rock, trở thành ngôi sao điện ảnh Hollywood hát ballad với A Star is Born (2018). Trong album mới nhất - Chromatica, nữ hoàng lập dị trở lại với dance-pop. Rolling Stone nhận định album hướng đến giá trị cốt lõi của nhạc dance, khiến mọi người muốn nhún nhảy.

Tạo hình Lady Gaga trên bìa album "Chromatica".

Album gồm 16 ca khúc với tổng thời lượng 43 phút, do Lady Gaga và nhà sản xuất BloodPop thực hiện. Hầu hết ca khúc theo phong cách nhạc house - nhạc dance điện tử. Đĩa đơn mở đường Stupid Love có giai điệu gấp gáp, mạnh mẽ, gợi nhớ chất nhạc trong các hit trước đây như: Bad Romance, Born This Way và Applause.

Ca khúc Rain On Me - Gaga kết hợp ngôi sao nhạc Pop Ariana Grande - sôi động, mang lại năng lượng tích cực cho người nghe. Alice mở đầu với điệp khúc "My name isn’t Alice, but I’ll keep looking for Wonderland" (tạm dịch: Tôi không phải là Alice, nhưng tôi vẫn luôn tìm kiếm xứ sở thần tiên) và đoạn ngân vang "ah-ah, oh-ma-ma-ma" làm người nghe liên tưởng đến đoạn nhạc "Ra-ra-roma-ma" của bản dance-pop nổi tiếng Bad Romance.

Lady Gaga - Stupid Love Đĩa đơn "Stupid Love" phát hành ngày 28/2, mở đường cho album "Chromatica" của Lady Gaga. Video: Youtube.

Chromatica cũng trở lại nguyên bản Lady Gaga - một phụ nữ ồn ào bên ngoài nhưng khao khát được chữa lành sau nhiều tổn thương. Các sáng tác được viết theo chủ đề thống nhất, kể câu chuyện về hành tinh Chromatica do cô tưởng tượng ra. Nội dung xoay quanh sức khỏe tinh thần và hành trình tìm kiếm hạnh phúc sau những đổ vỡ. Điển hình là bản electro-pop Sine From Above, do Lady Gaga và người bạn lâu năm Elton John hòa giọng. Lời hát đào sâu ý niệm âm nhạc có thể hàn gắn những tâm hồn đang vụn vỡ.

Ca khúc "Sine From Above" - Lady Gaga và Elton John. Video: Youtube.

Cảm xúc tự do và điệp khúc sôi động trong Free Woman miêu tả nỗ lực của Lady Gaga bước qua những tổn thương, không để vụ xâm hại tình dục trong quá khứ định nghĩa con người cô. Ca khúc 911 nhắc tới olanzapine - một loại thuốc kiểm soát chứng rối loạn tâm thần - đã cứu rỗi cuộc đời cô những ngày tăm tối. Nội dung Fun Tonight, trái ngược hoàn toàn tiêu đề, hát về việc từ bỏ một mối quan hệ độc hại. Ở đó, đối phương là một người yêu thích sự chú ý của công chúng, coi trọng sự nổi tiếng hơn tình cảm chân thành:

"You love the paparazzi, love the fame

Even though you know it causes me pain

And if I scream, you walk away

When I'm sad, you just wanna play

I've had enough, why do I stay?"

(Anh yêu ánh đèn paparazzi, yêu danh tiếng

Dù anh biết điều đó làm tôi đau khổ

Nếu tôi có hét lên, anh vẫn rời đi

Cả khi tôi buồn, anh cũng chỉ muốn vui chơi

Vậy tại sao tôi vẫn ở lại nơi này?)

'Fun Tonight' - Lady Gaga Ca khúc "Fun Tonight" - Lady Gaga. Video: Youtube.

Plastic Doll là một ảo mộng, trong đó nữ ca sĩ sử dụng hình tượng búp bê Barbie để nói lên tâm hồn nhạy cảm của mình trong tình yêu. "I’m no toy for a real boy/ If you’re a real boy/ Don't play with me" (tạm dịch: Tôi không phải đồ chơi cho các chàng trai. Nếu anh là một chàng trai thật sự, đừng đùa cợt với tôi).

Sour Candy với sự xuất hiện của nhóm nhạc trẻ Hàn Quốc Black Pink thu hút nhiều sự chú ý trên các mạng xã hội, nhưng không nhận được nhiều đánh giá tích cực từ báo chí và giới chuyên môn. Pitchfork nhận xét Sour Candy lạc lõng trong album vì giọng hát của Lady Gaga xuất hiện quá muộn khi đến gần giữa bài hát. Hơn nữa, Sour Candy có giai điệu quen thuộc, dễ gây nhàm chán vì đây ít nhất là ca khúc thứ tư được xây dựng từ beat bản nhạc What They Say của DJ Maya Jane Coles.

Giọng ca Bad Romance dự kiến phát hành album Chromatica hôm 10/4, nhưng do dịch nên hoãn lại đến ngày 29/5. Sản phẩm nối tiếp album Joane (2016). Năm 2018, Lady Gaga được biết đến nhiều hơn với vai trò diễn viên và phát hành album nhạc phim A Star is Born. Theo thống kê của Metacritic, Chromatica nhận được điểm trung bình 8,1 dựa trên 18 bài đánh giá từ giới chuyên môn và 9,3 điểm dựa trên đánh giá của gần 6.000 người nghe.

Cây bút Jem Aswad của Rolling Stone nhận định: "Lady Gaga đã biết mình là ai, muốn nói gì và nói điều đó như thế nào. Với Chromatica, 'Mẹ quái vật' xây dựng được nền tảng vững chắc cho bước tiếp theo của sự nghiệp".

Thu Thảo (tổng hợp)