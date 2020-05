10 màn hợp tác xuất sắc của Lady Gaga

Nhân dịp Lady Gaga phát hành album phòng thu thứ sáu - Chromatica - và ca khúc Rain on Me kết hợp Ariana Grande, tạp chí Billboard xếp hạng 10 nhạc phẩm hợp tác với các nghệ sĩ khác hay nhất của cô.



1. Shallow - Lady Gaga và Bradley Cooper

Shallow - nhạc phim điện ảnh A Star Is Born - đánh dấu cột mốc đặc biệt, mang về cho nữ ca sĩ giải Oscar "Bài hát gốc xuất sắc" năm 2019. Giọng ca của hai diễn viên chính - Lady Gaga và Bradley Cooper - khiến nhạc phẩm giàu cảm xúc, truyền tải ý nghĩa phim. Sau màn diễn tình tứ của họ trong đêm trao giải Oscar, Shallow vươn lên vị trí quán quân Billboard Hot 100. Billboard nhận định hiếm có ca khúc nhạc ballad nào đạt được thành tích này trong thập niên 2010.



2. Telephone - Lady Gaga và Beyonce

Năm 2014, sau khi ghi dấu ấn với những MV kỳ quái, Gaga trở lại với âm nhạc phong cách đơn giản hơn. Cô cùng danh ca Tony Bennett, khi đó 88 tuổi, phát hành album nhạc jazz Cheek to Cheek. Nổi bật trong album là single thứ hai mang tên I Can’t Give You Anything But Love. Tờ Rolling Stone nhận định: "Lady Gaga và Tony Bennett không phải một cặp có nhiều tương đồng, nhưng phiên bản song ca bản nhạc jazz kinh điển này đã chứng minh họ toát ra một sự kết nối đặc biệt và đáng ngưỡng mộ".



5. Video Phone - Lady Gaga và Beyonce

7. Do What U Want - Lady Gaga và Christina Aguilera

9. Music To My Eyes - Bradley Cooper và Lady Gaga

Thuộc album nhạc phim A Star is Born, Music To My Eyes là bản ballad có giai điệu chậm, lời ca đẹp, miêu tả cảm giác say đắm trong tình yêu. Trong phim, bài hát vang lên ở phân cảnh hai nhân vật chính đang phiêu lưu cùng những chuyến đi và âm nhạc.



"I wanna learn your every line

I wanna fill your empty spaces

I want to play the part to reach your heart

Sing you a song that you feel, oh

Love, let your music be mine

Sing while I harmonize

Let your melodies fly in my direction

Take me to your paradise

On a musical ride

I'm in love with your music, baby"