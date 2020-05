Lady Gaga và Elton John đồng hành một thập kỷ

Lần đầu tiên Lady Gaga trình diễn mở màn sân khấu Grammy năm 2010 có sự góp mặt của Elton John. Cả hai ngồi đối diện, cùng chơi piano và thể hiện hai bản hit "Speechless", "Your Song". Cuối tiết mục, giọng ca người Anh sửa lại lời hát "Your Song" - "How beautiful life is while you’re in the world" thành "How beautiful life is with Gaga in the world" (Tạm dịch: Thật tươi đẹp biết bao khi có Gaga trên đời này).