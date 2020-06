Những ca khúc quốc tế nổi bật tháng 5

Nhiều nghệ sĩ như Katy Perry, Lady Gaga... ra mắt sản phẩm âm nhạc mới sau hai tháng ngừng hoạt động vì dịch.

Daisies - Katy Perry

Ngày 15/5, Katy Perry ra mắt đĩa đơn Daisies, mở đường cho album thứ năm phát hành vào tháng 8. MV ghi lại một buổi chụp ảnh của ca sĩ giữa thiên nhiên, lấy bối cảnh rừng núi, sông suối. Katy diện đầm bầu hai dây cùng áo khoác mỏng màu trắng. Giữa MV, ca sĩ cởi đồ trong một cảnh quay bên bờ suối. Nội dung Daisies hát về sức mạnh ý chí của con người, vượt qua khó khăn và định kiến. "Tôi viết ca khúc này vài tháng trước, để nhắc nhở mọi người nhớ đến mục tiêu sống của bản thân, mặc kệ những lời bình phẩm, chỉ trích từ người ngoài", Katy viết trên Instagram. Ca khúc thu hút hơn 13 triệu lượt xem trên Youtube sau hai tuần lên sóng.

Stuck with U - Justin Bieber và Ariana Grande

Ngày 8/5, Ariana và Justin phát hành MV Stuck With U, kêu gọi mọi người chấp hành giãn cách xã hội. MV được ghép từ nhiều video do người hâm mộ gửi về, quay cảnh họ cách ly bên người thân. Ariana công khai bạn trai qua MV. Theo TMZ, bạn trai Ariana - Dalton (27 tuổi) - hiện làm nghề môi giới bất động sản cao cấp tại Los Angeles. Anh thường giới thiệu các biệt thự giá hàng triệu USD cho nhiều sao Hollywood. Trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, ca khúc giữ vị trí quán quân trong tuần 18/5-24/5. Đây là ca khúc thứ ba của Ariana và thứ sáu của Justin đạt thành tích này.

Rain On Me - Lady Gaga và Ariana Grande

Sau MV Stupid Love, Lady Gaga tiếp tục phát hành Rain On Me kết hợp Ariana Grande trong album mới - Chromatica. Ca khúc có giai điệu sôi động, mang lại năng lượng tích cực cho người nghe. MV Rain On Me lấy bối cảnh đường phố giữa trời mưa, hai ca sĩ lần lượt thể hiện giọng hát nội lực cùng vũ đạo quyến rũ. Rain On Me đạt vị trí quán quân Billboard Hot 100 và hơn 73 triệu lượt xem trên Youtube trong tuần ra mắt.

Sine From Above - Lady Gaga và Elton John

Sau một thập kỷ song hành, Lady Gaga và Elton John kết hợp trong bản nhạc electro-pop Sine From Above thuộc album Chromatica. Tờ Rolling Stone nhận định: "Nhờ có sự tham gia của bộ đôi DJ huyền thoại Axwell và Ingrosso, Sine From Above xây dựng nên một không gian âm nhạc rộng mở. Giọng hát mượt mà, sâu lắng khiến John hoàn hảo với ca khúc". Pitchfork bình chọn đây là một trong những ca khúc hay nhất trong album.

THE SCOTTS - Travis Scott và Kid Cudi

Chỉ một tuần sau khi ra mắt cuối tháng 4, đĩa đơn The Scotts của Travis Scott và cộng sự Kid Cudi trở thành ca khúc được nghe nhiều nhất ở Mỹ. The Scotts dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 nhờ doanh thu và lượt nghe trực tuyến cao vượt trội. Theo thống kê của Nielsen Music, ca khúc bán được hơn 67.000 bản và đạt hơn 42,2 triệu lượt nghe trên nền tảng Spotify và Apple Music. Trong thời gian cách ly xã hội, nam ca sĩ phát hành ca khúc qua liveshow trong một trò chơi trực tuyến. Buổi phát sóng thu hút hơn 12 triệu người xem. Ở đó, khán giả được trải nghiệm nhiều hiệu ứng âm thanh, hình ảnh độc đáo kết hợp giữa âm nhạc và trò chơi thế giới ảo.

I’m Ready - Sam Smith và Demi Lovato

Trong MV, Sam và Demi là những vận động viên của thế vận hội Olympics. Hai ca sĩ có giọng hát mạnh mẽ, truyền cảm, thể hiện khao khát tình yêu mãnh liệt. Nam ca sĩ cũng gửi gắm thông điệp về quyền bình đẳng giới khi đưa vào MV nhiều hình ảnh LGBTQ+ (cộng đồng những người đồng tính, song tính, chuyển giới), thể hiện đúng cá tính của mình.

Thu Thảo (Theo Billboard, video: Youtube)