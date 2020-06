'Rain on Me' đứng đầu Billboard

Bản song ca "Rain on Me" của Lady Gaga và Ariana Grande giữ vị trí quán quân bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Ca khúc ra mắt ngày 22/5, nhanh chóng vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng trong tuần đầu tiên, thu hút 31,4 triệu lượt xem và 72 nghìn lượt tải về.

“Rain on Me” giành quán quân trong tuần đầu ra mắt MV ca khúc "Rain on Me" thu hút gần 80 triệu lượt xem trên Youtube. Video: Youtube.

Billboard nhận định hai sao nữ tự tạo nên kỷ lục. Ariana Grande trở thành nghệ sĩ đầu tiên có bốn bài hát giành quán quân trong tuần đầu ra mắt, vượt qua Justin Bieber, Mariah Carey và Drake. Thank U Next (2018), 7 Rings (2019) và Stuck With U (2020) là những ca khúc khác từng đạt vị trí này. Trong khi đây là lần thứ năm Lady Gaga có bài hát đứng đầu bảng xếp hạng. Thành công giúp cô thành ca sĩ hát đơn thứ ba có tác phẩm đứng đầu Billboard suốt ba thập kỷ liên tiếp. Mariah Carey và Beyoncé là hai nữ nghệ sĩ khác đạt được thành tích này.

Tác phẩm cũng khẳng định xu hướng nữ quyền đang lên trong làng nhạc thế giới, tiếp nối thành công ca khúc Savage của hai nữ ca sĩ Megan Thee Stallion và Beyoncé cuối tháng 5.

Rain on Me là đĩa đơn thứ hai của Lady Gaga trong album phòng thu thứ sáu Chromatica, đánh dấu lần đầu cô kết hợp với Ariana Grande. Lấy bối cảnh đường phố giữa trời mưa, hai nữ ca sĩ thể hiện giọng hát nội lực cùng vũ đạo. Ca khúc kết hợp chất nhạc retro bắt tai, giai điệu sôi động, truyền tải năng lượng tích cực cho người nghe.

Bảo Thư