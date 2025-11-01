Kipchoge muốn chạy ở Nam Cực và sa mạc

Huyền thoại 40 tuổi Eliud Kipchoge đặt mục tiêu chạy ở những nơi khắc nghiệt nhất thế giới, sau khi kết thúc sự nghiệp đỉnh cao bằng New York Marathon 2025 ngày 2/11.

* New York Marathon 2025 dự kiến diễn ra từ 19h ngày 2/11, giờ Hà Nội.

Trả lời phỏng vấn trên trang chủ Olympic, Kipchoge khẳng định New York sẽ là cuộc đua lớn cuối cùng trong sự nghiệp. "New York là nơi tôi luôn muốn tới. Tôi muốn hoàn thành bộ sưu tập bảy giải Major và rồi bắt đầu một hành trình mới, chạy vì những mục đích khác", runner 40 tuổi nói. "Tôi sẽ dừng lại ở đây. Nhưng không có nghĩa là tôi ngừng chạy. Tôi sẽ tiếp tục, ở những nơi khác, cho những mục tiêu khác".

Eliud Kipchoge và 7 chiếc áo thi đấu tại bảy giải marathon danh giá nhất thế giới. Ảnh: Instagram / kipchogeeliud

New York là mảnh ghép cuối cùng giúp Kipchoge hoàn tất danh hiệu "Seven Star", dành cho những người hoàn thành cả bảy giải marathon danh giá nhất thế giới: gồm Tokyo, Boston, London, Sydney, Berlin, Chicago và New York City. Trong đó, Kipchoge 11 lần vô địch các giải major, gồm 4 lần ở London (2015, 2016, 2018, 2019), 4 lần ở Berlin (2015, 2017, 2018, 2022, 2023), một lần ở Chicago (2014) và Tokyo (2021).

Đường chạy New York nổi tiếng với những khúc cua gắt và độ dốc liên tục, khác hẳn với mặt đường phẳng và nhanh ở Berlin hay Tokyo. Với Kipchoge, đó là thử thách vừa sức để khép lại thời kỳ đỉnh cao.

"Đây không chỉ là một cuộc dạo chơi. Tôi muốn cán đích trong top 3", anh khẳng định. "Hai triệu khán giả sẽ đứng dọc đường, và năng lượng từ họ sẽ giúp tôi chạy tốt hơn. Tôi muốn kết thúc ở đỉnh cao, như cách mình đã sống cùng marathon".

Eliud Kipchoge đăng ảnh trên phố New York ngày 31/10, hai ngày trước khi chạy New York Marathon 2025. Ảnh: Instagram / kipchogeeliud

Kipchoge từng hai lần phá kỷ lục thế giới với thành tích 2 giờ 1 phút 39 giây tại Berlin Marathon 2018 rồi 2 giờ 1 phút 9 giây cũng tại giải này năm 2022, trước khi bị đàn em đồng hương Kelvin Kiptum xô đổ bằng mốc 2 giờ 0 phút 35 giây tại Chicago Marathon 2023.

Kipchoge sa sút trong 1 năm qua, khi xếp thứ 10 Tokyo Marathon, bỏ dở Olympic Paris vì chấn thương hông và cán đích thứ 9 tại Sydney Marathon. Nhưng VĐV 40 tuổi tự tin có thể cạnh tranh nhóm dẫn đầu ở New York. "Tôi vẫn còn sức mạnh trong đôi chân. Tôi vẫn tập luyện với khối lượng như cũ. Tôi chỉ cần thay đổi tư duy, chấp nhận rằng mình có thể chạy ba marathon trong một năm, và tôi làm được", anh nói.

Khép lại sự nghiệp đỉnh cao, Kipchoge không nghỉ ngơi mà hướng tới những thử thách phi thường. Runner người Kenya tiết lộ kế hoạch sẽ chạy ở Nam Cực, và thậm chí là ở Arab Saudi - nơi có địa hình sa mạc khắc nghiệt. Đồng thời, anh sẽ hợp tác với các tổ chức và thương hiệu để vận động tài trợ cho những dự án nhân đạo, thể thao học đường, và phát triển cộng đồng.

"Tôi sẽ chạy ở Nam Cực", Kipchoge nói dứt khoát. "Tôi muốn làm điều gì đó cực đoan, thứ khiến con người phải cố gắng hết sức. Tôi muốn thử thách bản thân và truyền cảm hứng cho người khác. Tôi muốn chạy cho một mục đích, không chỉ cho chiến thắng. Tôi muốn những cuộc đua của mình trở thành nguồn cảm hứng để người khác đứng dậy, chạy và tin rằng họ có thể làm được nhiều hơn".

Kipchoge dự New York City Marathon Eliud Kipchoge đăng video chuẩn bị cho New York Marathon 2025.

Đây không chỉ là sự mạo hiểm, mà là cách Kipchoge tìm lại ý nghĩa của việc chạy. Với huyền thoại người Kenya, marathon không còn đơn thuần là cuộc đua tranh thành tích, mà là sứ mệnh truyền cảm hứng, khuyến khích thế hệ trẻ chấp nhận vượt giới hạn của bản thân.

"Điều tôi muốn chứng minh là tuổi tác chỉ là con số. Ở tuổi 40, tôi vẫn tập luyện cùng các VĐV trẻ. Tôi muốn họ thấy rằng vẫn có thể đẩy giới hạn thêm một chút nữa", Kipchoge bộc bạch.

Ở tuổi 40, Kipchoge vẫn giữ cho bản thân một triết lý đơn giản "Marathon là bài học về sự kiên trì". Anh coi mỗi cuộc đua như một hành trình rèn luyện tâm trí, và tin rằng điều đó quan trọng hơn bất kỳ danh hiệu nào. "Chạy bộ đã dạy tôi về sự khiêm tốn, kỷ luật và niềm tin. Tôi muốn mang điều đó ra thế giới - dù là ở Nam Cực, ở sa mạc hay bất cứ nơi đâu", Kipchoge nhấn mạnh.

Hồng Duy (theo Olympics)