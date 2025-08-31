Kipchoge đạt sub2:09 tại Sydney Marathon 2025

AustraliaỞ tuổi 40, huyền thoại người Kenya Eliud Kipchoge vẫn cho thấy sức bền đáng nể khi về thứ 9 tại Sydney Marathon 2025 với thành tích 2 giờ 8 phút 31 giây.

Sáng 31/8 tại Australia, dưới thời tiết nắng nhẹ nhưng se lạnh, Kipchoge chạy ổn định và cán đích trong khung cảnh Nhà hát Opera Sydney. Vừa qua vạch đích, VĐV marathon vĩ đại nhất lịch sử nở nụ cười và chúc mừng những runner về trước.

Eliud Kipchoge thi đấu tại Sydney Marathon 2025 ngày 31/8. Ảnh: The Guardian

Cán đích thứ 9 Sydney Marathon 2025 cho thấy sự trở lại đáng khích lệ của Kipchoge, sau một năm 2024 đầy khó khăn. Anh xếp thứ 10 Tokyo Marathon và bỏ dở Olympic Paris vì chấn thương hông.

Tháng 4/2025, runner 40 tuổi cán đích London Marathon với thành tích 2 giờ 5 phút 25 giây, Tại giải này, Kipchoge rớt khỏi nhóm đầu sau khoảng 90 phút, nhưng vẫn kiểm soát tốt nhịp độ.

Kipchoge cùng Sifan Hassan (nội dung nữ) là những cái tên thu hút sự chú ý đặc biệt, khi Sydney Marathon năm nay lần đầu tiên được nâng tầm thành một giải thuộc hệ thống World Marathon Major. Cuộc đua xuất phát lúc 6h30 sáng giờ Canberra, với nhiệt độ dao động từ 7 đến 10 độ C.

Trong nửa đầu đường chạy, Kipchoge di chuyển thoải mái ở nhóm thứ hai gồm khoảng 15 VĐV phía sau đội dẫn tốc (pacer), hoàn thành nửa chặng đầu (21,0975 km) trong 1 giờ 3 phút 45 giây.

Khi các pacer rời đường chạy ở mốc 30 km, nhóm bảy VĐV tách lên dẫn đầu, còn Kipchoge chủ động chạy ở nhóm bám đuổi. Tại mốc 35 km, runner Kenya đã kém nhóm đầu 12 giây.

Tại mốc 40 km, hai runner người Ethiopia, Hailemaryam Kiros và Addisu Gobena cùng đạt 1 giờ 59 phút 56 giây. Chưa đầy 1 km sau, Kiros bứt phá, bỏ lại đồng hương rồi cán đích với 2 giờ 6 phút 6 giây, phá kỷ lục giải. Gobena về nhì với 2 giờ 6 phút 16 giây, còn Tebello Ramakongoana (Lesotho) cán đích thứ ba với 2 giờ 6 phút 47 giây.

Hailemaryam Kiros về nhất Sydney Marathon 2025. Ảnh: Reuters

Sydney 2025 là giải marathon thứ 23 trong sự nghiệp của Kipchoge, kéo dài 13 năm kể từ lần ra mắt ở Berlin Marathon 2013.

Kipchoge được xem là chân chạy marathon vĩ đại nhất mọi thời với khát khao chinh phục mọi giới hạn. Anh từng hai lần phá kỷ lục thế giớivới thành tích 2 giờ 1 phút 39 giây tại Berlin Marathon 2018 rồi 2 giờ 1 phút 9 giây cũng tại giải này năm 2022, trước khi bị đàn em đồng hương Kelvin Kiptum xô đổ bằng mốc 2 giờ 0 phút 35 giây tại Chicago Marathon 2023.

Kipchoge còn bốn lần vô địch London (2015, 2016, 2018, 2019), bốn lần về nhất ở Berlin (2015, 2017, 2018, 2022, 2023), một lần ở Chicago (2014) và Tokyo (2021). Anh còn giành hai HC vàng Olympic, khi về nhất tại Rio 2016 rồi Tokyo 2020.

Kipchoge cũng là VĐV đầu tiên chạy marathon sub2 khi đạt 1 giờ 59 phút 40 giây trong sự kiện Ineos 1:59 tại Vienna, Áo hồi tháng 10/2019. Dù vậy, thành tích đó không được Liên đoàn điền kinh thế giới (World Athletics) công nhận kỷ lục vì runner sinh năm 1984 thi đấu với các điều kiện xung quanh đã được kiểm soát, như không có đối thủ và đội pacer luân phiên hỗ trợ.

Hồng Duy