Kipchoge lần đầu dự New York City Marathon

MỹHuyền thoại người Kenya Eliud Kipchoge sẽ lần đầu tiên tranh tài tại New York City Marathon vào ngày 2/11, đánh dấu chặng cuối cùng trong hành trình chinh phục hệ thống Abbott World Marathon Majors (WMM)

Đây là giải duy nhất trong nhóm bảy marathon lớn mà Kipchoge chưa từng tham dự. Nếu cán đích đầu tiên tại New York, runner Kenya sẽ hoàn tất bộ sưu tập bảy ngôi sao danh giá và nhận khoản thưởng 100.000 USD cho nhà vô địch.

Kipchoge từng 11 lần vô địch các giải major, gồm bốn lần ở London (2015, 2016, 2018, 2019), bốn lần ở Berlin (2015, 2017, 2018, 2022, 2023), một lần ở Chicago (2014) và Tokyo (2021). Anh chưa đăng quang tại Boston, New York và Sydney.

Eliud Kipchoge ăn mừng khi về đích đầu tiên tại Tokyo Marathon 2021 ngày 6/2/2022. Ảnh: Reuters

New York City Marathon nổi tiếng với lộ trình khắc nghiệt bậc nhất trong các giải lớn. Xuất phát từ Staten Island, các VĐV sẽ phải vượt qua năm quận của thành phố, chinh phục những cây cầu dài và dốc như Verrazzano-Narrows, Queensboro hay Willis Avenue, trước khi về đích ở Central Park. Đặc biệt, đoạn leo dốc ở cuối đường đua khiến nhiều VĐV kiệt sức sau hơn 40 km. Đó là lý do giải đấu này thường có thành tích chậm hơn các marathon phẳng như Berlin hay Chicago, nhưng lại được coi là màn thử thách sức bền và chiến thuật số một thế giới.

Kipchoge thường gặp khó trên các đường chạy nhiều dốc, từng về thứ sáu ở Boston 2023 hay thứ chín trong lần đầu thi đấu tại Sydney ngày 31/8. Dù vậy, runner 40 tuổi khẳng định sự chuẩn bị trên những ngọn đồi Kaptagat, Kenya sẽ giúp anh thích nghi tốt với cung đường đầy thử thách của New York. "Tôi háo hức được cảm nhận năng lượng từ thành phố và cộng đồng chạy bộ nơi đây. New York là mục tiêu tôi đã chờ đợi từ lâu", Kipchoge chia sẻ.

Ở nội dung nam New York City Marathon 2025, Kipchoge sẽ đối đầu với những đối thủ đáng gờm gồm đương kim vô địch Abdi Nageeye, nhà vô địch Boston 2022, 2023, New York 2022 Evans Chebet hay nhà vô địch Boston 2021, Chicago 2022, Tokyo 2024 Benson Kipruto.

Sifan Hassan về nhất Sydney Marathon 2025 ngày 31/8. Ảnh: EPA

Ở nội dung nữ, Sifan Hassan là ứng viên số một. "New York là giải đấu huyền thoại. Tôi yêu thích thử thách và sẽ sẵn sàng đối đầu với những VĐV hàng đầu thế giới", chân chạy người Hà Lan bày tỏ.

Hassan vô địch bốn trong sáu giải, chỉ sau 2 năm chuyển sang chạy cự ly 42,195 km. Cô vô địch London 2023, Chicago 2023, giành HC vàng Olympic Paris 2024 và vừa phá kỷ lục Sydney - giải mới gia nhập hệ thống World Marathon Majors.

Hồng Duy (theo Canadian Running Magazine)