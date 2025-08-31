AustraliaNhà vô địch Olympic Paris 2024, Sifan Hassan lập kỷ lục khi vô địch Sydney Marathon 2025 - giải lần đầu tiên gia nhập hệ thống Abbott World Marathon Majors.

Giải đấu diễn ra lúc 6h30 sáng ngày 31/8, giờ Canberra. Các VĐV thi đấu trong điều kiện lý tưởng, nắng nhẹ nhưng se lạnh, nhiệt độ dao động từ 7 đến 10 độ C.

Cuộc đua nữ khởi đầu tốc độ cao, nhóm dẫn đầu gồm Hassan, cựu kỷ lục gia Brigid Kosgei và đương kim vô địch Workenesh Edesa. Bộ ba này cùng vượt mốc nửa chặng (21,0975 km) trong 1 giờ 10 phút 01 giây và vẫn bám sát nhau ở mốc 30 km.

Sifan Hassan về nhất Sydney Marathon 2025 ngày 31/8. Ảnh: EPA

Khác biệt đến từ mốc 35 km, khi Hassan bắt đầu tăng tốc, tạo khoảng cách rõ rệt với Kosgei và Edesa. Dù gặp khó trên đoạn dốc xuống, runner Hà Lan vẫn giữ lợi thế và về đích với 2 giờ 18 phút 22 giây. Cô phá kỷ lục giải là 2 giờ 21 phút 40 giây do Workenesh Edesa lập năm ngoái.

Kosgei về nhì với 2 giờ 18 phút 56 giây. Đây là lần đầu tiên có hai nữ VĐV chạy dưới 2 giờ 20 trên đất Australia. Edesa cán đích thứ ba với 2 giờ 22 phút 15 giây, còn Sichala Kumeshi (Ethiopia) xếp thứ tư với 2 giờ 22 phút 50 giây.

"Tôi rất hạnh phúc khi trở thành nhà vô địch đầu tiên và còn phá kỷ lục", Hassan bày tỏ. "10 km cuối tôi như kiệt sức hoàn toàn. Tôi xuất phát quá nhanh và nhận được một bài học quý giá. Đây là cuộc đua khó nhất mà tôi thắng, dù không có sự cố nào. Tôi học được thêm điều mới sau mỗi lần chạy".

Sifan Hassan phá kỷ lục Sydney Marathon Sifan Hassan vô địch Sydney Marathon 2025.

Hassan lần thứ tư vô địch chỉ sau sáu lần chạy cự ly 42,195 km. Runner Hà Lan ra mắt tại London Marathon 2023, vô địch với thành tích 2 giờ 18 phút 33 giây và lập kỷ lục quốc gia.

Cuối năm đó, Hassan tiếp tục vô địch Chicago với thành tích cá nhân tốt nhất (PB) là 2 giờ 13 phút 44 giây. Sang năm 2024, cô cán đích thứ tư Tokyo với 2 giờ 18 phút 5 giây vì tiếp nước lỗi.

Hassan thăng hoa hơn cả tại Olympic Paris 2024. Ở thủ đô Pháp, runner 32 tuổi giành HC đồng 5.000m và 10.000m, trước khi về nhất marathon nữ với kỷ lục Olympic. Hassan trở thành VĐV thứ hai giành ba huy chương ở ba cự ly 5.000m, 10.000m và marathon trong một kỳ Thế vận hội, sau cố huyền thoại Tiệp Khắc cũ Emil Zatopek - người đoạt ba HC vàng tại Olympic Helsinki 1952.

Hồi tháng 4/2025, Hassan về thứ ba London Marathon với 2 giờ 19 phút. Tại giải này, runner Ethiopia Tigst Assefa vô địch với 2 giờ 15 phút 50 giây, xô đổ kỷ lục trong cuộc đua chỉ dành cho nữ.

Sydney Marathon được tổ chức lần đầu năm 2001. Đường đua của giải đi qua những địa danh nổi tiếng của thành phố như Nhà hát Opera Con Sò, Cầu Cảng Sydney hay Công viên Cảng. Giải được tổ chức vào tháng Chín hàng năm. 2025 đánh dấu lần đầu tiên Sydney được tổ chức sau khi trở thành giải major thứ bảy.

Hồng Duy