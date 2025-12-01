Kipchoge chạy half marathon cùng Hoàng hậu Thái Lan

Trước khi Bangkok kịp tỉnh hẳn sau màn đêm, các tuyến phố trung tâm đã nhộn nhịp bước chân và tiếng hò reo của hơn 40.000 VĐV tham gia Bangkok Marathon, sự kiện còn có tên gọi khác là Amazing Thailand. Sự xuất hiện của Hoàng hậu Suthida trên đường chạy tạo điểm nhấn đặc biệt cho kỳ thứ tám của giải chạy vốn được xem là hoạt động quảng bá du lịch lớn của Thái Lan.
Lúc 2h15 ngày 30/11, tại khu vực gần khách sạn Pathumwan Princess, bà Suthida có mặt ở vạch xuất phát, thực hiện nghi thức khai cuộc và bắt đầu chặng half marathon, cùng VĐV huyền thoại Eliud Kipchoge. Khoảnh khắc ngôi sao từng hai lần phá kỷ lục thế giới sải bước bên cạnh Hoàng hậu khiến không khí đường chạy thêm phần sôi động.
Kipchoge đã đăng tải đoạn video về việc tham dự giải cùng thông điệp: "Có một điều thật đặc biệt khi chạy xuyên qua những con phố Bangkok trong đêm. Điều khiến trải nghiệm này trở nên ý nghĩa hơn nữa là được chạy 21,1 km bên cạnh Nữ hoàng Suthida - khoảnh khắc tôi sẽ luôn ghi nhớ trong tim. Xin cảm ơn tất cả những người đã góp phần tạo nên giải chạy này và khiến tuần lễ của tôi tại Thái Lan trở nên đáng nhớ đến vậy".
Trước đó, runner Kenya và vợ được Nhà vua Vajirusongkorn và Hoàng hậu Suthida của Vương quốc Thái Lan tiếp đón và trao tặng món quà đặc biệt tại Amphorn Satharn Throne Hall ở Cung điện Dusit.
Kipchoge viết: "Điều khiến tôi xúc động nhất ở nơi đây là sự tử tế chân thành của con người và cách Thái Lan chưa bao giờ xem tôi là một vị khách. Các bạn luôn chào đón tôi như một người bạn".
Kipchoge được coi là VĐV marathon vĩ đại nhất lịch sử. Anh đã 11 lần vô địch các giải major, gồm 4 lần ở London (2015, 2016, 2018, 2019), 5 ở Berlin (2015, 2017, 2018, 2022, 2023), một ở Chicago (2014), Tokyo (2021) và giành hai HC vàng Olympic.
Kipchoge từng hai lần phá kỷ lục thế giới với thành tích 2 giờ 1 phút 39 giây tại Berlin Marathon 2018 và 2 giờ 1 phút 9 giây cũng tại giải này năm 2022, trước khi bị đàn em đồng hương Kelvin Kiptum xô đổ bằng mốc 2 giờ 0 phút 35 giây tại Chicago Marathon 2023. Kiptum sau đó tử nạn ở quê nhà vào tháng 2/2024.
Kipchoge còn chạy marathon sub2 trong điều kiện đặc biệt ở Vienna 2019 - thành tựu mang tính biểu tượng của cả thế giới thể thao. Runner 41 tuổi đã khép lại sự nghiệp đỉnh cao sau khi về thứ 17 tại New York Marathon 2025, hoàn thành cả bảy giải marathon danh giá nhất thế giới. Anh sau đó công bố dự án mang tên "World Tour" - chạy 7 marathon trên 7 châu lục trong hai năm.
Thành tích tốt nhất của Kipchoge ở cự ly half marathon là 59 phút 25 giây được thiết lập tại Lille (Pháp) năm 2012. Anh từng thắng giải half marathon ở New Delhi, Ấn Độ, năm 2016 (ảnh) - cũng là lần thi đấu chính thức cuối cùng của ở cự ly 21 km.
Năm ngoái, runner người Kenya cũng chạy cùng Hoàng hậu Suthida tại giải Bangkok Marathon, nhưng ở cự ly 10km.
Hồng Duy
Ảnh: The Nation Thailand, Amazing Thailand, Reuters