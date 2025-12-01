Kipchoge chạy half marathon cùng Hoàng hậu Thái Lan

Lộ trình năm nay được thiết kế như một hành trình qua các mảng đối lập của Bangkok. Từ MBK Center trên đường Phaya Thai, các VĐV chạy qua ngã tư Sam Yan, vào các tuyến Rama IV, Henri Dunant, Ratchaprasong và Rama I, lướt qua trụ sở Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan. Từ đây, họ tiếp tục qua Ratchadamri, vòng quanh Công viên Lumphini rồi trở lại khu CentralWorld.

Sau khu mua sắm, đường chạy hướng tới các biểu tượng quen thuộc của thủ đô như Tượng đài Chiến thắng, đường Ratchawithi, Si Ayutthaya và Phitsanulok, trước khi rẽ vào đại lộ Ratchadamnoen Nok - tuyến đường được ví như "Champs-Élysées của Bangkok". Runner cũng đi qua Tượng đài Dân chủ và Xích đu Khổng lồ, những điểm nhấn văn hóa - lịch sử của thành phố.

Chặng cuối đưa họ xuống đại lộ Ratchadamnoen Nai trong bầu không khí se lạnh đầu buổi sáng, trước khi về đích tại Sanam Luang. Với nhiều người, đây là khoảnh khắc kết nối giữa thể thao, văn hóa và niềm tự hào đô thị.