Kipchoge tặng giày lập kỷ lục cho Barack Obama

Huyền thoại Eliud Kipchoge tặng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama món quà đặc biệt - đôi giày đã cùng anh lập kỷ lục 5 lần vô địch tại Berlin Marathon 2023.

Trong cuộc gặp tại Washington D.C ngày 6/11, Kipchoge tặng đôi Nike Alphafly 3 có chữ ký của anh cho Obama. Đây là đôi giày đã giúp runner người Kenya về nhất Berlin Marathon 2023 với thành tích 2 giờ 2 phút 42 giây, qua đó lập kỷ lục 5 lần đăng quang giải major này, sau các năm 2015, 2017, 2018, 2022.

Khoảnh khắc Kipchoge về nhất Berlin Marathon 2023 Khoảnh khắc Kipchoge về nhất Berlin Marathon 2023.

Trên mạng xã hội, Kipchoge cho biết hai người đã trao đổi về lãnh đạo, di sản và cách thế hệ trẻ có thể vươn lên nhờ thể thao và giáo dục. "Chúng tôi cũng thảo luận về khả năng hợp tác giữa Quỹ Eliud Kipchoge và Quỹ Obama trong những dự án cùng quan tâm", chân chạy 41 tuổi viết. "Cùng nhau, chúng tôi hy vọng giúp giới trẻ tin rằng không giấc mơ nào quá xa và không khởi đầu nào là quá nhỏ".

Dù Obama chưa từng chạy marathon, ông và Kipchoge có chung nguồn gốc Kenya cùng niềm đam mê truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp. Cha của Obama - ông Barack Hussein Obama Sr. - sinh ra và lớn lên ở miền tây Kenya, thuộc tộc Luo.

Mối liên hệ giữa hai người bắt đầu từ năm 2019, khi Obama đăng trên mạng xã hội X lời chúc mừng sau khi Kipchoge chạy marathon sub2 tại sự kiện Ineos 1:59 Challenge tổ chức ở Vienna, Áo.

"Những thành tích phi thường này cho thấy khả năng bền bỉ và không ngừng vươn cao của con người", Obama viết khi đó. Kipchoge đáp lại rằng anh rất vinh dự và mong một ngày được gặp Obama để "biến thế giới thành một thế giới của những người chạy".

Mong muốn ấy cuối cùng cũng thành hiện thực. Ở tuổi 41, Kipchoge gọi cuộc gặp gỡ tại Washington là "một ngày sẽ mãi được trân trọng", và cho biết anh sẽ tiếp tục hành trình lan tỏa cảm hứng chạy bộ đến mọi người trên khắp thế giới.

Kipchoge được coi là VĐV marathon vĩ đại nhất lịch sử. Runner Kenya đã 11 lần vô địch các giải major, gồm 4 lần ở London (2015, 2016, 2018, 2019), 5 lần ở Berlin (2015, 2017, 2018, 2022, 2023), một lần ở Chicago (2014), Tokyo (2021) và giành hai HC vàng Olympic.

Kipchoge từng hai lần phá kỷ lục thế giới với thành tích 2 giờ 1 phút 39 giây tại Berlin Marathon 2018 và 2 giờ 1 phút 9 giây cũng tại giải này năm 2022, trước khi bị đàn em đồng hương Kelvin Kiptum xô đổ bằng mốc 2 giờ 0 phút 35 giây tại Chicago Marathon 2023. Kiptum sau đó tử nạn ở quê nhà vào tháng 2/2024.

Kipchoge khép lại sự nghiệp đỉnh cao sau khi về thứ 17 tại New York Marathon 2025, hoàn thành cả bảy giải marathon danh giá nhất thế giới. Anh công bố dự án mang tên "World Tour" - chạy 7 marathon trên 7 châu lục trong hai năm.

Obama có sự nghiệp bắt đầu với công tác tổ chức cộng đồng tại Chicago sau khi tốt nghiệp Đại học Columbia và Trường Luật Harvard, nơi ông là chủ tịch người Mỹ gốc Phi đầu tiên của Harvard Law Review. Ông sau đó được bầu vào Thượng viện bang Illinois (1997-2004) và Thượng viện Mỹ (2005-2008), trước khi trở thành Tổng thống thứ 44 của Mỹ (2009-2017) và là tổng thống da màu đầu tiên của quốc gia này.

Hồng Duy tổng hợp