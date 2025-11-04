Kipchoge sẽ chạy 7 giải marathon trên 7 châu lục

Sau khi hoàn thành New York City Marathon 2025, huyền thoại Eliud Kipchoge công bố dự án mang tên "World Tour" - chạy 7 marathon trên 7 châu lục trong hai năm.

"Đây không phải là giải nghệ, mà là một bước chuyển", Kipchoge nói trong buổi họp báo sau giải đấu tại New York ngày 2/11. "Tôi đã dành hơn 20 năm để theo đuổi chiến thắng và kỷ lục. Giờ tôi muốn chạy vì một mục đích khác - vì con người, vì hành tinh".

Eliud Kipchoge về đích tại New York Marathon 2025 ngày 2/11. Ảnh: Kevin Morris

Ở thời kỳ đỉnh cao, Kipchoge là biểu tượng của sự hoàn hảo. Từ năm 2014 đến 2022, runner người Kenya gần như không thể bị đánh bại, chinh phục 11 giải major, hai HC vàng Olympic và hai lần phá kỷ lục thế giới, kéo giới hạn marathon từ 2 giờ 2 phút 57 giây xuống còn 2 giờ 1 phút 9 giây. Anh còn chạy marathon sub2 trong điều kiện đặc biệt ở Vienna 2019 - thành tựu mang tính biểu tượng của cả thế giới thể thao.

Nhưng Kipchoge cũng không thể chống lại quy luật của tuổi tác. Thành tích 2 giờ 14 phút 36 giây và vị trí thứ 17 tại New York 2025 là thấp nhất trong sự nghiệp kéo dài 13 năm của Kipchoge ở cự ly marathon. Đó cũng là giải đấu cuối cùng của runner 40 tuổi.

Dự án "World Tour" là cách Kipchoge chuyển từ một VĐV thi đấu đỉnh cao sang một sứ giả toàn cầu. Anh dự định tham dự các giải marathon trên khắp thế giới - trong đó có cả chặng tại châu Nam Cực, nơi người thắng cuộc năm ngoái đạt 3 giờ 38 phút.

"Với dự án 'World Tour' này, tôi muốn cạnh tranh không chỉ vì kỷ lục, mà còn vì mọi người", Kipchoge viết trên Instagram. "Tôi muốn tiếp tục thúc đẩy bản thân chạy tốt nhất có thể, nhưng cũng muốn truyền cảm hứng, cống hiến và nhắc nhở mọi người rằng không ai bị giới hạn ở mọi ngóc ngách trên thế giới. Tôi tin rằng tất cả chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Một thế giới đang chạy là một thế giới hạnh phúc".

Mục tiêu mới của Kipchoge Kipchoge đăng video công bố dự án "World Tour" trên Instagram.

Các chặng marathon trong "World Tour" sẽ gắn liền với hoạt động gây quỹ cho Eliud Kipchoge Foundation, tổ chức mà runner người Kenya sáng lập năm 2020 nhằm hỗ trợ giáo dục và môi trường. Mỗi quốc gia đăng cai sẽ nhận được tài trợ cho thư viện trường học, chương trình học tập hoặc phục hồi rừng - những dự án cụ thể để "đi xa hơn cả vạch đích".

Đây cũng là bước khởi đầu cho nền tảng Eliud’s Running World, dự án dài hạn mà Kipchoge mô tả là "cuộc cách mạng nhỏ trong việc lan tỏa tinh thần chạy bộ". Trong tầm nhìn của Kipchoge, marathon không chỉ là môn thể thao khắc nghiệt, mà còn là biểu tượng của sự kiên định và kết nối - nơi mọi người, dù khác biệt, vẫn cùng hướng đến một mục tiêu duy nhất.

Khi phong độ đã đi qua thời đỉnh cao, Kipchoge giống một ca sĩ huyền thoại đang thực hiện chuyến lưu diễn cuối đời: khán giả không còn kỳ vọng vào đỉnh cao kỹ thuật, mà chỉ cần được thấy, được gặp, được nghe người họ từng ngưỡng mộ. "Đôi khi, họ chỉ cần được chứng kiến thần tượng một lần nữa là đủ", Runner's World viết.

Kipchoge hiểu điều đó. Và anh chọn cách kết thúc hành trình của mình không bằng một tuyên bố giải nghệ, mà bằng việc tiếp tục chạy, tiếp tục lan tỏa thông điệp quen thuộc: "Không có con người nào bị giới hạn".

Hồng Duy tổng hợp