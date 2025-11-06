Áo chạy của Kipchoge tại New York Marathon có gì đặc biệt?

Không thuộc nhóm đạt thành tích tốt nhất New York City Marathon 2025, huyền thoại Eliud Kipchoge vẫn gây chú ý khi mặc áo thi đấu công nghệ mới được Nike sản xuất riêng.

Eliud Kipchoge mặc áo dài tay của Nike khi thi đấu tại New York Marathon 2025 ngày 2/11. Ảnh: Reuters

Mẫu áo Kipchoge sử dụng mang tên Nike Radical AirFlow. Đây là lần đầu tiên thiết kế này xuất hiện trong một cuộc đua road.

Theo Nike, Radical AirFlow vốn được thiết kế cho chạy trail, tức các giải chạy đường mòn, nơi VĐV phải đối mặt với độ ẩm, độ dốc lớn và thời gian thi đấu kéo dài. Mẫu áo này sử dụng vải dệt kỹ thuật cao, với hệ thống vi lỗ thoáng khí và các rãnh dẫn gió được bố trí dọc cánh tay và hai bên sườn, giúp không khí luân chuyển quanh cơ thể.

Thiết kế này cho phép mồ hôi bốc hơi nhanh hơn, giữ ổn định nhiệt độ cơ thể trong suốt thời gian vận động. Nhà sản xuất Mỹ mô tả, ý tưởng là để "bắt gió, tăng tốc luồng khí, dẫn hơi mát trực tiếp đến da, giúp tối ưu hiệu quả bay hơi".

Tuy nhiên, điều đặc biệt là mẫu áo này không hề được tạo ra cho mặt đường bằng phẳng như chạy marathon. Dựa trên phản hồi trực tiếp của Kipchoge - người nổi tiếng tỉ mỉ trong việc lựa chọn từng chi tiết thiết bị trước khi thi đấu, Nike đã chuyển đổi thiết kế trail thành một phiên bản được tinh chỉnh cho anh sử dụng ở New York.

Kipchoge tham gia sâu vào quá trình thử nghiệm, góp ý về độ co giãn, độ ôm cơ thể và khả năng thoát nhiệt trong điều kiện thi đấu thật. "Việc một biểu tượng marathon tham gia vào quy trình nghiên cứu, vốn thường dành cho VĐV trail, cho thấy Nike đang hướng tới việc xóa nhòa ranh giới giữa các loại hình chạy bộ", báo Tây Ban Nha Marca bình luận.

Trước Kipchoge, Caleb Olson - nhà vô địch giải Western States, một trong những ultramarathon đường mòn khắc nghiệt nhất thế giới - là người đầu tiên thử nghiệm Radical AirFlow. Việc hai VĐV ở hai lĩnh vực khác nhau cùng sử dụng mẫu áo này cho thấy tiềm năng "lai ghép" công nghệ giữa chạy đường mòn và chạy đường trường.

Caleb Olson trong trang phục Radical AirFlow của Nike. Ảnh: Nike

Sự chú ý dành cho Radical AirFlow cũng dấy lên tranh luận: đây là bước tiến công nghệ thật sự, hay chỉ là chiến dịch quảng bá của Nike?

New York City Marathon 2025 diễn ra trong điều kiện thời tiết lý tưởng, với nhiệt độ chỉ khoảng 10 độ C. Vì vậy, nhu cầu làm mát bằng áo siêu công nghệ dường như không cấp thiết. Tuy nhiên, việc Kipchoge xuất hiện trong một sản phẩm chưa phát hành đã đủ tạo sức lan tỏa khổng lồ.

Nhiều chuyên trang nhận định, dù hiệu quả thật đến đâu, Radical AirFlow đã hoàn thành mục tiêu thương hiệu: khiến công chúng tò mò, bàn tán về công nghệ, về cảm giác và về "trải nghiệm của tương lai" trên đường chạy. Radical AirFlow có thể ra mắt vào mùa xuân 2026, được dự đoán trở thành món đồ phải có của giới chạy bộ chuyên nghiệp và cộng đồng chạy phong trào.

Nhưng công nghệ tối tân nhất cũng không thể giúp Kipchoge chống lại quy luật của tuổi tác. Runner 41 tuổi chỉ về về thứ 17 tại New York Marathon 2025 với 2 giờ 14 phút 36 giây - thua xa nhà vô địch Benson Kipruto với 2 giờ 8 phút 9 giây.

Hồng Duy tổng hợp