Không dám về quê ăn Tết vì sợ cả nhà bị cách ly

Xã yêu cầu người về quê ăn Tết phải cách ly ở nhà riêng, hoặc cả gia đình sẽ phải cách ly cùng, khiến tôi lo ngại.

Đọc bài viết "Về quê sớm để 'cách ly đủ 7 ngày' đón Tết", tôi rất đồng cảm với tâm trạng của nhân vật. Bản thân tôi cũng là một người con của Thanh Hóa, đang sinh sống và làm việc tại quận Đống Đa, Hà Nội. Trong không khí Tết Nhâm Dần đang đến gần, tôi cũng giống như bất cứ người con xa quê nào, cũng đều mong muốn được trở về đoàn tụ với gia đình.

Để chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết sắp tới, tôi đã tìm hiểu các quy định liên quan đến việc cách ly khi trở về quê và biết được tin xã tôi tiến hành cách ly tại nhà bảy ngày đối với công dân đã tiêm đủ hai mũi vaccine Covid-19, 14 ngay đối với những công dân chưa tiêm đủ hai mũi hoặc thời gian tiêm mũi hai chưa đủ 14 ngày.

Tuy nhiên, điểm đáng nói ở đây là việc cách ly này yêu cầu người dân phải thực hiện tại nhà riêng, không được ở cùng gia đình. Nếu ở cùng gia đình thì cả nhà sẽ phải cách ly theo. Cán bộ xã sẽ đem một chiếc khóa riêng đến khóa cổng gia đình có người cách ly, yêu cầu cả nhà không ra ngoài và dán biển báo' "Gia đình đang tiến hành cách ly Covid-19", dựng rào chắn xung quanh.

Theo quan điểm cá nhân tôi, việc cách ly như trên rất bất cập ở những điểm như sau:

Thứ nhất, UBND xã không phân biệt công dân từ vùng nào trở về quê hương mà mặc nhiên tất cả đều tiến hành cách ly y tế. Trong khi đó, ngày 23/12/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có kế hoạch số 289/KH-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và nêu rõ đối với từng trường hợp khi trở về địa phương này. Cụ thể, người từ vùng dịch cấp độ 1, 2 (vùng xanh, vàng) trở về địa phương không phải cách ly y tế; chỉ phải khai báo y tế, tuân thủ 5K và tự theo dõi sức khỏe bảy ngày. Như vậy, việc xã yêu cầu các công dân buộc phải cách ly tại nhà riêng, thậm chí lấy khóa riêng khóa cửa nhà hoặc dựng chốt rào là chưa đúng với quy định.

>> Sợ mất Tết nếu về quê

Thứ hai, việc UBND yêu cầu người dân nếu không có nhà riêng thì cả gia đình khi ở cùng cũng phải cách ly theo cũng rất bất cập. Bởi không phải công dân nào trở về cũng có nhà riêng, việc cách ly cả gia đình sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của họ. Các gia đình còn kế hoạch làm việc, tăng gia sản xuất, kinh doanh... Thêm vào đó, việc cách ly cả gia đình như vậy thì ai sẽ là người cung cấp đồ ăn, vật dụng cần thiết cho họ?

Theo quan điểm của tôi, việc cách ly người dân từ vùng dịch về là việc làm cần thiết. Tuy nhiên, việc cách ly cả gia đình là không thỏa đáng. Để đảm bảo an toàn cho người dân, xã có thể yêu cầu công dân khi trở về quê hương phải tiến hành xét nghiệm Covid-19, tự cách ly tại nhà (chỉ cần có phòng riêng và không tiếp xúc với các thành viên trong gia đình), thay vì bắt cả nhà phải cách ly theo.

Thứ ba, nếu công dân không có nhà riêng thì cả gia đình sẽ phải cách ly theo và bị khóa cửa từ ngày 27 Âm lịch cho đến hết ngày mùng 4 Tết. Trong khi đó, nhiều gia đình hiện nay đang sống ba thế hệ, thậm chí là bốn thế hệ, với số thành viên trong gia đình có thể lên đến chục người hoặc hơn. Bên cạnh đó, người làm nông, người làm doanh nghiệp... vì vậy, nếu vì một người trở về quê ăn Tết mà ảnh hưởng đến hoạt động chung của cả gia đình là rất phiền hà.

Đối với những người xa quê, họ cũng không thể xin nghỉ việc sớm một tuần để về quê cách ly y tế như vậy được. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lý chung của cả gia đình. Có những cá nhân chịu ảnh hưởng của dịch bệnh suốt nửa năm, một năm, thậm chí là hai năm qua, nên đã không về quê suốt thời gian đó để đảm bảo an toàn cho gia đình. Vì vậy, dịp Tết này là cơ hội để họ về quê đoàn tụ. Nhưng những quy định không rõ ràng trên đã ảnh hưởng không tốt đến tâm lý người dân.

>> Thấp thỏm liệu có được về quê ăn Tết

Thứ tư, theo Nghị quyết số 86, Nghị quyết số 105, và gần đây là Nghị quyết số 128, nghị quyết số 30 của Chính phủ, hiện tại về cơ bản Việt Nam sẽ thích ứng linh hoạt và sống chung với dịch. Tốc độ phủ vaccine cũng ngày càng cao. Do vậy, điều quan trọng hiện tại là người dân phải tự ý thức và chấp hành 5K chứ không phải là việc đưa ra các quy định về cách ly một cách cứng nhắc.

Dịp Tết Nguyên đán đang đến gần, điều này đồng nghĩa với việc số lượng công dân trở về quê hương ngày càng tăng, đây là một thách thức lớn cho các cấp chính quyền về việc kiểm soát bệnh tật. Tôi cũng rất thông cảm và chia sẻ với các địa phương. Tuy nhiên, việc đặt ra các quy định liên quan đến việc cách ly cũng cần đảm bảo không xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Theo tôi, xã hoàn toàn có thể đưa ra các quy định khác nhằm bảo đảm an toàn phòng dịch như: công dân về quê phải có giấy xét nghiệm Covid, được phép cách ly tại phòng riêng... Hãy cùng nhau đón một cái Tết vui vẻ, an toàn và bình an.

Nguyễn Quỳnh Hà Anh

