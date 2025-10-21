Khách Việt không còn mặn mà với xe gầm thấp

Sau 3 quý đầu 2025, sedan phổ thông bán 35.428 xe, giảm 9.000 xe so với cùng kỳ 2024, cho thấy sức mua xe gầm thấp chững lại rõ rệt.

Kết thúc quý III, toàn thị trường xe phổ thông gầm thấp tại Việt Nam ghi nhận tổng doanh số 35.428 xe, giảm 21% so với mức 44.692 xe cùng kỳ năm trước. Trong bức tranh chung, hai phân khúc cỡ A và cỡ C ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất, phản ánh rõ sự thoái trào của nhóm xe đô thị nhỏ. Ngược lại, xe cỡ D lại có sự tăng trưởng nhẹ hiếm hoi trong toàn nhóm sedan, trong khi xe cỡ B dù giảm nhẹ nhưng vẫn là "trụ cột doanh số" của mảng gầm thấp.

Phân khúc xe cỡ B: Giảm nhẹ nhưng vẫn giữ ngôi vương

Sau 9 tháng, phân khúc sedan cỡ B đạt doanh số 25.100 xe, giảm 12,9% so với mức 28.818 xe của cùng kỳ năm 2024. Dù vậy, đây vẫn là phân khúc chiếm gần 71% tổng doanh số sedan phổ thông.

Toyota Vios tiếp tục giữ ngôi đầu với hơn 30% thị phần, tương đương doanh số 8.496 xe. So với năm ngoái, vị thế của Vios còn được củng cố khi đối thủ từng bám đuổi sát là Hyundai Accent đã giảm nhịp và rơi khỏi nhóm cạnh tranh trực tiếp. Honda City hiện là cái tên duy nhất còn đủ sức duy trì thế "song mã" với Vios trong năm 2025, nhưng khoảng cách của City vẫn còn khá xa so với Vios.

Các mẫu ở nhóm dưới như Mazda2 hay Mitsubishi Attrage không có biến động lớn, tiếp tục duy trì ở mức doanh số khiêm tốn. Một thay đổi đáng chú ý là Suzuki Ciaz đã chính thức bị khai tử từ năm 2024, khiến sân chơi sedan cỡ B trong năm nay chỉ còn lại 5 mẫu xe bán ra.

Toyota Vios tại thị trường Việt Nam. Ảnh: TMV

Phân khúc sedan cỡ C: Rơi tự do, tiệm cận xe cỡ A

Phân khúc sedan cỡ C đạt doanh số 4.328 xe trong 9 tháng, giảm khoảng 49% so với mức 8.488 xe của cùng kỳ năm trước. Đây là mức giảm sâu nhất trong toàn bộ các nhóm xe gầm thấp.

Hiện phân khúc này chỉ còn 5 mẫu xe chính, trong đó Mazda3 và Kia K3 vẫn là lựa chọn phổ biến nhất, tiếp theo là Honda Civic, Hyundai Elantra và Toyota Corolla Altis. Tuy nhiên, phần lớn đều ghi nhận mức tiêu thụ thấp, do giá bán đã tiệm cận nhóm xe gầm cao cùng tầm tiền, trong khi ưu thế về không gian và tiện nghi không còn rõ rệt.

Đáng chú ý, doanh số của nhóm sedan cỡ C hiện tiệm cận với phân khúc cỡ A, khi các mẫu như Hyundai i10, Kia Morning và Toyota Wigo chỉ bán được 4.130 xe trong 9 tháng đầu năm, giảm khoảng 28% so với cùng kỳ năm 2024. Cả hai phân khúc đều đang chịu áp lực lớn từ xu hướng người mua chuyển sang SUV cỡ nhỏ hoặc xe điện.

Phân khúc xe cỡ D: Duy nhất tăng trưởng

Trái ngược xu thế chung, sedan cỡ D là phân khúc duy nhất tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm nay. Tổng doanh số đạt 1.870 xe, tăng 13,8% so với 1.643 xe cùng kỳ 2024.

Toyota Camry vẫn là mẫu xe dẫn đầu, trong đó phiên bản hybrid chiếm khoảng 60% doanh số, cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt sang dòng xe tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường. Mazda6 đã ngừng bán từ quý III, khiến phân khúc giờ đây chỉ còn ba mẫu xe cho khách hàng lựa chọn. Dù quy mô nhỏ, sedan cỡ D vẫn thu hút được tệp khách hàng riêng và ổn định qua từng năm.

Hồ Tân