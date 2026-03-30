Iran cấm đội thể thao đến các quốc gia 'thù địch'

IranBộ Thể thao Iran vừa ra lệnh cấm các đội thể thao di chuyển tới những quốc gia bị xem là "thù địch", ngay trước trận Tractor Sazi gặp CLB UAE tại Arab Saudi.

Thông báo của Bộ Thể thao Iran không đề cập đến World Cup, giải đấu sẽ khởi tranh ngày 11/6 tại Mỹ, Canada và Mexico.

Tuy nhiên, văn bản nhấn mạnh trường hợp cụ thể là trận đấu giữa Tractor Sazi và Shabab Al Ahli (UAE) dự kiến diễn ra tại Arab Saudi vào tháng 4 trong khuôn khổ vòng 1/8 AFC Champions League Elite.

"Việc các đội tuyển quốc gia và CLB có mặt tại những quốc gia bị coi là thù địch, không thể đảm bảo an ninh cho VĐV và thành viên đội, bị cấm cho đến khi có thông báo mới", tuyên bố nêu rõ.

Các cầu thủ Tractor Sazi mừng bàn trong trận thắng PFC Nasaf 1-0 tại AFC Champions League Elite ngày 24/11/2025. Ảnh: AFC

Xung đột tại Iran đã tác động mạnh đến khu vực Trung Đông, với nhiều quốc gia hứng chịu thiệt hại từ tên lửa, máy bay không người lái hoặc mảnh vỡ vũ khí.

Trận đấu của Traktor tại Arab Saudi được xác định sau lễ bốc thăm của LĐBĐ châu Á (AFC) nhằm phân cặp tứ kết. AFC cũng đã thông báo các trận play-off khu vực Tây Á, bị hoãn do chiến sự, sẽ được tổ chức lại vào ngày 13-14/4 tại Jeddah.

Thành phố này cũng dự kiến đăng cai các trận tứ kết, bán kết và chung kết từ 16 đến 25/4, với kỳ vọng tình hình an ninh khu vực sẽ ổn định.

Bộ Thể thao Iran cho biết thêm LĐBĐ và các CLB nước này sẽ có trách nhiệm thông báo với AFC để tìm phương án thay đổi địa điểm thi đấu.

Trong diễn biến liên quan, Đại sứ Iran tại Mexico cho biết nước này đang đàm phán với FIFA nhằm chuyển ba trận vòng bảng World Cup từ Mỹ sang Mexico, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ lo ngại về an ninh.

Tuy nhiên, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết cơ quan này mong muốn giải đấu diễn ra theo đúng kế hoạch, qua đó làm giảm khả năng thay đổi địa điểm thi đấu của Iran.

Giới chức Iran khẳng định không có ý định tẩy chay World Cup 2026, nhưng cho rằng đội tuyển khó có thể tới Mỹ trong bối cảnh các cuộc tấn công quân sự nhằm vào nước này kể từ cuối tháng 2.

Hồng Duy (theo ESPN)