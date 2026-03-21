FIFA không nhượng bộ Iran ở World Cup 2026

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định World Cup 2026 sẽ diễn ra theo lịch đã công bố, dù Iran đề nghị chuyển các trận đấu khỏi Mỹ vì lo ngại an ninh.

Không trực tiếp nhắc đến Iran, Infantino nhấn mạnh quan điểm nhất quán của FIFA, đó là tất cả đội phải thi đấu theo lịch đã công bố. "FIFA mong muốn tất cả các đội tham dự World Cup sẽ thi đấu trong tinh thần fair-play và tôn trọng lẫn nhau", ông nói. "Chúng tôi đã có lịch thi đấu, sắp tới sẽ xác nhận đủ 48 đội, và chúng tôi muốn World Cup diễn ra đúng theo kế hoạch".

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (phải) trao giải Hòa bình FIFA cho Tổng thống Mỹ Donald Trump tại lễ bốc thăm World Cup 2026 ở Trung tâm Kennedy, Washington D.C., Mỹ ngày 5/12/2025. Ảnh: AP

Infantino còn cho biết tổ chức này "không thể giải quyết các xung đột địa chính trị". "Nhưng chúng tôi cam kết sử dụng sức mạnh của bóng đá và World Cup để kết nối các bên và thúc đẩy hòa bình, đồng thời hướng suy nghĩ tới những người đang chịu ảnh hưởng từ các cuộc chiến đang diễn ra", lãnh đạo 55 tuổi nói thêm.

Căng thẳng World Cup 2026 gia tăng khi Iran tuyên bố không sang Mỹ thi đấu các trận vòng bảng, đồng thời đề xuất FIFA chuyển địa điểm sang Mexico, một trong ba nước đồng chủ nhà. Theo lịch đấu đã được công bố sau lễ bốc thăm tháng 12/2025, Iran sẽ đá ba trận vòng bảng trên đất Mỹ, gặp New Zealand và Bỉ tại Los Angeles, trước khi đối đầu Ai Cập ở Seattle.

Iran muốn đổi địa điểm vì lo ngại an ninh, sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào nước này. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng thừa nhận việc Iran thi đấu tại Mỹ có thể không phù hợp vì vấn đề an toàn, càng làm gia tăng tranh cãi.

Trước tình hình đó, Chủ tịch LĐBĐ Iran Mehdi Taj xác nhận đã đàm phán với FIFA để chuyển các trận sang Mexico. Tuy nhiên, phản hồi từ phía FIFA cho thấy khả năng này rất thấp.

Theo báo Qatar Al Jazeera, các nguồn tin quốc tế cũng cho biết FIFA không có ý định thay đổi địa điểm thi đấu. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới đã không chấp nhận đề xuất của Iran, bất chấp những lo ngại về an ninh.

Trong khi đó, phía Iran giữ lập trường cứng rắn. Chủ tịch LĐBĐ nước này khẳng định đội tuyển sẽ không đến Mỹ nếu không đảm bảo được an toàn. Bộ trưởng Thể thao Ahmad Donyamali thậm chí khẳng định Iran sẽ không dự World Cup 2026.

Mexico sẵn sàng đăng cai các trận của Iran nếu FIFA chấp thuận. Tuy nhiên, việc thay đổi địa điểm sẽ kéo theo nhiều hệ lụy về tổ chức, lịch thi đấu và an ninh, khiến khả năng này càng khó xảy ra.

World Cup 2026 diễn ra từ 11/6 đến 19/7 tại Mỹ, Canada và Mexico, sẽ là kỳ đầu tiên có 48 đội tham dự. Nếu Iran từ chối thi đấu tại Mỹ, đội tuyển này có thể đối mặt với các án phạt, bao gồm bị cấm tham dự các giải đấu trong tương lai. Tuy nhiên, FIFA cũng có thể phải cân nhắc yếu tố an ninh và hoàn cảnh đặc biệt trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Hoàng An tổng hợp