HSBC nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam lên 7,9%

Sau kết quả tăng trưởng quý III của Việt Nam cao nhất Đông Nam Á, HSBC nâng dự báo tăng trưởng GDP năm nay từ 6,6% lên 7,9%.

Báo cáo mới cập nhật của HSBC điều chỉnh dự báo tăng trưởng cả năm của Việt Nam sau khi Cục Thống kê công bố GDP quý III tăng 8,23%, trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN.

Theo ngân hàng này, kết quả trên "đáng ngạc nhiên" vì cao hơn hẳn kỳ vọng của thị trường là 7,2%. Như vậy, mức dự báo của HSBC hiện cao nhất trong các tổ chức quốc tế và tiệm cận mục tiêu Việt Nam đặt ra là trên 8%.

Tháng trước, một số định chế tài chính cũng nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam, như ADB và UOB điều chỉnh lên mức 6,7% và 7,5%. Trong khi, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) kỳ vọng tốc độ lần lượt là 6,5% và 6,6%.

Theo HSBC, trong khi xuất khẩu các nước ASEAN khác sang Mỹ giảm nhẹ, kết quả thương mại của Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng hai con số. Đáng chú ý, quy mô thặng dư thương mại quý III cao gấp đôi mức nửa đầu năm nhờ tăng thặng dư với các đối tác khác ngoài Mỹ.

Tình hình trong nước cũng vững vàng với doanh thu bán lẻ nhiều cải thiện và du lịch đang dẫn đầu đà phục hồi ASEAN. Ngoài ra, các siêu dự án hạ tầng đã giúp gia tăng các hoạt động xây dựng. "Vẫn còn tiềm năng để tăng trưởng hơn nữa nếu giải ngân đầu tư công tăng tốc", báo cáo nhận định.

Tại chương trình Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam (ViPEL) hôm 10/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết với đà tăng trưởng hiện tại, Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng trưởng GDP năm nay trên 8% nếu không có nhiều biến động.

Một số khảo sát kinh doanh cho thấy cộng đồng doanh nghiệp đang lạc quan về 3 tháng cuối năm. Điều tra của Cục Thống kê với doanh nghiệp công nghiệp chế biến - chế tạo và xây dựng cho biết 40,8% dự báo hoạt động quý IV tốt hơn, cao hơn tỷ lệ 33,6% hồi quý III. Trong đó, 38% kỳ vọng đơn hàng tăng, so với mức 31,1% quý trước.

Chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) quý III của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tăng lên 66,5 điểm, cao nhất 3 năm qua. Theo Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert, việc giữ được niềm tin ổn định trong một thế giới đầy bất định là "điều đáng chú ý".

Trong báo cáo cập nhật, HSBC nâng nhẹ dự báo lạm phát lên 3,3% cho năm nay và 3,5% cho 2026 nhưng đánh giá vẫn trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, họ lưu ý rủi ro lớn nhất có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng vẫn là những biến động về thương mại. Với 2026, nhà băng nâng dự báo từ 5,8% lên 6,7%.

Viễn Thông