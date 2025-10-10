Thủ tướng: GDP năm nay có thể đạt mục tiêu tăng trên 8%

Nếu không có nhiều biến động, Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% như Quốc hội đề ra, theo Thủ tướng.

Phát biểu tại chương trình Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam (ViPEL) ngày 10/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết với đà tăng trưởng hiện tại, Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng trưởng GDP năm nay trên 8%.

Khả năng đạt mục tiêu GDP được Thủ tướng mô tả đúng với tinh thần "càng chịu áp lực, càng nỗ lực" của người Việt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại sự kiện. Ảnh: Ban IV

Trong quý III, GDP cả nước tăng 8,2%, nâng tăng trưởng 9 tháng lên 7,85%. Theo tính toán của Cục Thống kê, GDP quý IV cần tăng 8,4% để nền kinh tế đạt mục tiêu tăng trưởng 8% cả năm. Cũng trong 9 tháng đầu năm, thu ngân sách gần như hoàn thành. Theo Thủ tướng, khoản thu này trong năm nay dự kiến thặng dư 25% so với mục tiêu hai triệu tỷ đồng.

"Mức 500.000 tỷ đồng dôi dư có thể làm ‘việc lớn’, lo an sinh xã hội cho người dân", Thủ tướng nói.

Thủ tướng cho rằng việc đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ nặng nề càng thôi thúc người Việt nỗ lực lớn hơn, hành động mạnh mẽ hơn. Lãnh đạo Chính phủ đề nghị doanh nghiệp vượt qua giới hạn của chính họ để phát triển nhanh, mạnh hơn nữa, đặc biệt phát triển các ngành khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nền kinh tế xanh, số.

Với cộng đồng doanh nghiệp tư nhân, Thủ tướng khẳng định tâm thế "ba cùng", cùng chia sẻ tư duy và tầm nhìn, cùng làm - cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển.

Lãnh đạo Chính phủ đề nghị khối doanh nghiệp tư nhân gắn mục tiêu phát triển doanh nghiệp với mục tiêu quốc gia. Cụ thể, Việt Nam đặt mục tiêu năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến 2045 là nước thu nhập cao.

Doanh nghiệp tư nhân cũng cần tiên phong trong phong trào thi đua yêu nước. "Mỗi doanh nghiệp, doanh nhân, mỗi năm có một sản phẩm cân đong đo đếm được, góp phần đưa đất nước hùng cường, nhân dân hạnh phúc", Thủ tướng nói.

Tại sự kiện, đại diện ViPEL cũng trình bày với Thủ tướng các "bài toán lớn", dư địa tăng trưởng của nhóm ngành và đề xuất các dự án có tinh thần "công- tư đồng kiến quốc", với mong muốn thí điểm được cách làm mới. Ví dụ, họ lập Liên minh kinh tế tầm thấp (LAE) với 10 đại diện doanh nghiệp, viện, trường các ngành công nghệ mới nổi.

Nhóm doanh nghiệp về hạ tầng và các ngành có lợi thế cạnh tranh đề xuất dự án trung tâm hàng hải thế giới tại TP HCM với vốn đầu tư 20 tỷ USD, điện gió ngoài khơi Nam Bộ, nhằm giải bài toán logistics và năng lượng, khẳng định vị thế quốc gia. Một dự án nữa được đề xuất là khám chữa bệnh miễn phí cho 100 triệu người dân qua hình thức hợp lực công - tư, hướng đến mục tiêu mang lại "nụ cười, hạnh phúc" cho người dân.

Thủy Trương