ADB nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam lên 6,7% năm nay

ADB nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam lên 6,7% trong năm nay, bởi hoạt động xuất khẩu và đầu tư FDI tích cực bất chấp thuế đối ứng từ Mỹ.

Thông tin trên được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố ngày 30/9. Dự báo tăng trưởng GDP lần này của ADB tăng 0,4% so với mức ngân hàng này đưa ra hai tháng trước.

Ông Nguyễn Bá Hùng, chuyên gia kinh tế ADB, nói việc nâng dự báo dựa trên nhiều yếu tố tích cực của nền kinh tế trong các tháng đầu năm. Trong đó, hoạt động xuất khẩu và đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng, bất chấp ảnh hưởng từ thuế quan của Mỹ.

"Một trong số dấu hiệu tích cực là mức chịu thuế của Việt Nam không thiệt hơn nhiều so với các đối tác thương mại trong khu vực, giúp phát huy lợi thế cạnh tranh", ông Hùng nói.

Cảng Lạch Huyện Hải Phòng. Ảnh: Lê Tân

Trước đó, Ngân hàng UOB cũng nâng dự báo GDP Việt Nam năm nay lên 7,5%, tăng 0,6% so với mức trước đó. Còn Ngân hàng Thế giới (WB) cho rằng tăng trưởng kinh tế cả năm có thể đạt 6,6%, nhờ củng cố bởi mức tăng mạnh (7,5%) nửa đầu năm.

Việt Nam đặt mục tiêu GDP tăng 8,3-8,5% năm nay, tạo đà cho tăng trưởng hai chữ số giao đoạn tiếp theo.

Tính đến hết tháng 8, giá trị xuất khẩu của Việt Nam tăng 14,8%, đạt khoảng 306 tỷ USD. Mỹ là thị trường tăng mạnh nhất so với cùng kỳ, ở mức 26,4%. Các thị trường chính khác cũng ghi nhận tăng trưởng, ví dụ Trung Quốc (9,2%), Nhật Bản (9%).

Bên cạnh đó, dòng vốn FDI vào Việt Nam vẫn duy trì mạnh mẽ bất chấp thuế quan, với mức giải ngân tăng 8,8% so với cùng kỳ, đạt 15,4 tỷ USD. "Đây là mức cao nhất cho giai đoạn 8 tháng trong 5 năm vừa qua", đại diện ADB nói. Ông thêm rằng việc các doanh nghiệp nước ngoài hiện hữu tăng đầu tư thể hiện niềm tin của họ vào thị trường và cơ hội ở Việt Nam.

Phân tích kỹ hơn, chuyên gia ADB nói hai chỉ số thành phần FDI (giải ngân và vốn đăng ký mới) có mức tăng, giảm ngược chiều. Trong khi nhà đầu tư nước ngoài giải ngân mạnh, vốn đăng ký mới lại giảm 8,1%. Điều này phản ánh sự "lưỡng lự" của các nhà đầu tư mới giữa bất ổn thương mại toàn cầu.

Bên cạnh đó, ADB dự báo tăng trưởng sẽ chậm trong các tháng còn lại năm nay, bởi hoạt động xuất khẩu bắt đầu chịu tác động từ thuế đối ứng mới, có hiệu lực từ đầu tháng 8. Hiện mức thuế Mỹ áp với Việt Nam là 20%.

Thêm vào đó, tăng xuất khẩu mạnh mẽ trong 8 tháng đầu năm mang nhiều tính thời điểm, khi doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, tránh thuế quan mới của Mỹ. Điều này khiến sản lượng xuất khẩu tăng nhanh trong thời gian ngắn và dự kiến sụt giảm trong các tháng cuối năm.

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) về 50 - mức cân bằng, sau khi tăng trưởng tích cực vào tháng 7 - thể hiện đơn hàng tương lai đã chững lại trong tháng 8. "Đây là dấu hiệu cho thấy đơn hàng thời gian tới chưa chắc tăng", ông Hùng nói, thêm rằng nền kinh tế vẫn vững vàng trong giai đoạn 2025-2026, nhờ chính sách tài khóa và tiền tệ mở rộng.

Ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc quốc gia của ADB tại Việt Nam, nhận định sự phối hợp tốt hơn giữa thực thi hiệu quả chính sách tài khóa và tiền tệ sẽ giúp tránh gây áp lực quá mức lên các công cụ tiền tệ, bảo đảm ổn định kinh tế tài chính vĩ mô.

Thực tế, tăng trưởng tín dụng trong 8 tháng đầu năm tương đối cao, ở mức 18% so với mục tiêu 16% cho cả năm. Theo chuyên gia ADB, tăng trưởng tín dụng bên cạnh việc tạo đà tăng trưởng kinh tế cũng có thể xuất hiện rủi ro vĩ mô. Bởi mức tăng tín dụng ngắn hạn thường phản ánh vào các kênh đầu tư như vàng, chứng khoán.

Về dài hạn, khi nhu cầu đầu tư thực tăng lên, dòng tín dụng này sẽ được chuyển dịch vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. ADB khuyến nghị Việt Nam cần cải cách pháp lý toàn diện nhằm giải quyết các thách thức về biến đổi khí hậu, thúc đẩy năng lực cạnh tranh của khu vực tư nhân, hiện đại hóa hệ thống thuế và chuyển đổi số.

Tăng trưởng kinh tế năm 2026 được dự báo ở mức 6%, lạm phát 3,8%. Giá năng lượng toàn cầu giảm đã góp phần làm giảm chi phí vận tải, yếu tố chiếm tỷ trọng đáng kể trong rổ hàng hóa tiêu dùng.

Thủy Trương