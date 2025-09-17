UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam lên 7,5%

Ngân hàng UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2025 lên 7,5% đồng thời cho rằng tín dụng bơm ra nền kinh tế có thể đạt 19-20%.

Sau mức tăng trưởng GDP 7,5% trong nửa đầu năm 2025 và kỳ vọng được hỗ trợ từ đầu tư công gia tăng, Ngân hàng UOB, một trong những ngân hàng lớn nhất Singapore, vừa tăng dự báo tăng trưởng GDP cả năm lên 7,5%. Mức dự báo từ nhà băng này trước đó là 6,9%. Hiện, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng cả năm khoảng 8,3-8,5%.

Trong quý II, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Việt Nam tăng mạnh 7,96% so với cùng kỳ trong quý II/2025, vượt qua dự báo của các đơn vị trước đó. Tính chung 6 tháng đầu năm, tăng trưởng đạt 7,52% so với cùng kỳ, là mức cao nhất trong nửa đầu năm kể từ 2011.

Đà tăng mạnh trong nửa đầu năm chủ yếu được thúc đẩy bởi mức tăng 14% so với cùng kỳ của kim ngạch xuất khẩu, khi tâm lý thị trường phục hồi sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ mức thuế "đối ứng" xuống mức cơ bản tạm thời 10% đối với các đối tác thương mại trong vòng 90 ngày.

Sự bất ổn về thuế quan đã giảm bớt trong nửa cuối năm 2025 sau khi Mỹ hoàn tất việc thiết lập mức thuế riêng cho từng quốc gia trước thời hạn 1/8. Mức thuế áp dụng cho Việt Nam được ấn định ở mức 20%.

Bất chấp rủi ro và bất ổn từ thuế quan, nền kinh tế Việt Nam, theo chuyên gia UOB, vẫn thể hiện khả năng chống chịu và tính năng động. Hoạt động xuất khẩu đặc biệt mạnh mẽ, dù vẫn tiềm ẩn rủi ro nếu nhu cầu từ Mỹ suy yếu do áp lực giá từ thuế.

Ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore) cho biết: "Giai đoạn 2026-2045, mức tăng trưởng trung bình hàng năm khoảng 7% là hoàn toàn khả thi đối với Việt Nam. Điều này sẽ trở thành hiện thực nếu các chính sách cải cách và mở cửa hiện tại, cùng với đầu tư và thương mại, tiếp tục được thúc đẩy và thực thi hiệu quả."

Với mục tiêu Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045, ông Suan Teck Kin cho biết còn rất nhiều yếu tố cần được triển khai, dựa trên bài học kinh nghiệm từ các quốc gia như Singapore, Malaysia, Trung Quốc và nhiều nước khác. Chính phủ đã và đang có những bước đi đúng đắn nhằm nâng cao hiệu quả và năng suất thông qua việc giảm thiểu thủ tục hành chính, ví dụ như giảm số lượng tỉnh thành, đồng thời trao quyền lớn hơn cho khu vực tư nhân trong nền kinh tế.

Ông cho biết, Nghị quyết 68 được ban hành rất đúng thời điểm giúp ghi nhận và hỗ trợ việc nuôi dưỡng, phát triển các doanh nghiệp nội địa và hy vọng sẽ có những "doanh nghiệp đầu tàu" xuất hiện.

Giao dịch tại một ngân hàng thương mại. Ảnh: Giang Huy

Tăng trưởng tín dụng cả năm có thể đạt 19-20%

Về lạm phát, chỉ số này tại Việt Nam vẫn chưa cho thấy dấu hiệu giảm rõ rệt. Tính đến tháng 7, lạm phát toàn phần lũy kế từ đầu năm đạt 3,3%, so với mức trung bình 3,6% trong năm 2024 và 3,26% trong năm 2023.

Với triển vọng tăng trưởng khả quan trong nửa cuối năm 2025 và áp lực trên tỷ giá của tiền đồng, những yếu tố này, theo chuyên gia của UOB sẽ hạn chế khả năng Ngân hàng Nhà nước nới lỏng chính sách tiền tệ. Do đó, UOB dự báo nhà điều hành sẽ giữ nguyên lãi suất tái cấp vốn ở mức 4,5%.

Từ quý IV/2024, xu hướng nổi bật từ các ngân hàng trung ương là cắt giảm lãi suất nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, tạo thêm công việc trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chung vẫn gặp rất nhiều khó khăn và áp lực lạm phát vẫn là một thách thức lớn.

Giám đốc Khối kinh doanh tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt Nam, ông Đinh Đức Quang đánh giá, tổng thể vẫn cho thấy một sự ổn định tích cực, với tăng trưởng kinh tế ở mức cao, lạm phát được kiểm soát trong mức mục tiêu, lãi suất ổn định và tỷ giá biến động khoảng 4% từ đầu năm đến nay.

Theo quan điểm của UOB, với mức lạm phát hàng năm trung bình khoảng 4% cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao hơn 8% (hoặc 9%, 10% trong những năm sắp tới) thì lãi suất huy động tiền đồng hiện quanh 5%, lãi suất cho vay ngắn hạn 6-7%, cho vay trung dài hạn 8-9% là phù hợp trong tổng thể hài hòa các chủ thể tham gia vào thị trường.

"Chúng tôi cũng dự báo với mặt bằng lãi suất hiện nay, tín dụng toàn hệ thống có thể đạt mức 19-20% cho cả năm 2025", ông Đinh Đức Quang nhận định.

Ông Đinh Đức Quang cũng nhận định, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục ổn định lãi suất chính sách trong ngắn hạn và chỉ bắt đầu hạ lãi suất khi lộ trình cắt giảm mạnh lãi suất USD tại thị trường Mỹ là chắc chắn".

Trong diễn biến tích cực theo dự báo từ nhóm nghiên cứu UOB, Mỹ có thể cắt giảm lãi suất USD 3 lần tổng cộng 0,5%-0,75%, đưa lãi suất USD xuống quanh mức 3,75% vào cuối năm 2025. Nếu kịch bản này xảy ra, chuyên gia UOB dự báo, Ngân hàng Nhà nước có thể cân nhắc bắt đầu cắt giảm lãi suất tiền đồng khoảng 0,25%-0,5% vào cuối năm 2025, tạo động lực tăng trưởng cho 2026.

Quỳnh Trang