GDP quý III tăng 8,23%

Kinh tế quý III tăng trưởng 8,23%, cao thứ hai trong hơn chục năm qua, theo Cục Thống kê.

Tại họp báo sáng 6/10, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết GDP quý III ước tăng 8,23% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, ba quý đầu năm, GDP tăng 7,85% so với năm trước. Các mức này đều cao nhất trong 11 năm qua, trừ 2022 tăng mạnh sau dịch Covid-19.

Khu vực công nghiệp và xây dựng - dịch vụ vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất, là lực đỡ cho nền kinh tế. Trong đó 9 tháng dịch vụ tăng là 8,49% so với cùng kỳ. Đây là nhóm đóng góp nhiều nhất vào giá trị tăng thêm của nền kinh tế, gần 51,6%. Theo Cục Thống kê, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ, du lịch tăng mạnh trong giai đoạn qua, đặc biệt thời gian diễn ra các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn đóng góp tích cực vào ngành này.

Công nghiệp và xây dựng cũng đi lên so với cùng kỳ. Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp 9 tháng khoảng 8,55%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo - vốn là động lực tăng trưởng - tốc độ tăng 9,92%.

Còn khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng thêm 3,83%. Mức này chỉ thấp hơn tốc độ tăng cùng kỳ các năm 2011, 2018 và 2021 trong hơn một thập kỷ qua.

Nhà điều hành tiếp tục kiểm soát tốt nguồn cung, giá cả tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai. CPI 9 tháng tăng 3,38% so với cùng kỳ, và 2,61% so với tháng 12/2024.

Các chỉ số vĩ mô khác cũng tích cực. Cụ thể, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 9 tháng đạt 680,66 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ. Trong đó xuất khẩu tăng 16%, nhập khẩu 18,8%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 16,82 tỷ USD.

Tính chung 9 tháng, cả nước có hơn 231.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 26,4%. Bình quân mỗi tháng có hơn 25.700 doanh nghiệp lập mới và quay lại hoạt động. Trong khi đó, số rút lui khỏi thị trường trung bình 19.400 đơn vị, thấp hơn số gia nhập.

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý III cũng cho thấy 40,8% doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên trong quý cuối năm. Còn lại, 41,7% cho rằng sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và 17,5% dự báo khó khăn.

Phương Dung