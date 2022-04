Hôn nhân 25 năm của Will Smith

Khi Will Smith bị phạt không được dự các lễ trao giải Oscar trong 10 năm tới, vợ anh - Jada Pinkett - âm thầm ủng hộ chồng.

Sau cú tát chấn động với đồng nghiệp Chris Rock ở sự kiện truyền hình trực tiếp, Will Smith mất nhiều dự án, không thể xuất hiện ở buổi lễ 10 năm tới. Theo Pagesix, vợ anh - Jada Pinkett - dự một sự kiện ở Los Angeles hôm 10/4. Tờ US Weekly tiết lộ nữ diễn viên không giận Will Smith vì hành động bột phát, nhưng luôn ước anh chưa từng làm vậy. Ngay sau sự cố, cả nhà họ vẫn cùng khiêu vũ, ăn mừng tượng vàng của Will Smith trong buổi tiệc tối. Jada đăng một dòng trạng thái trên trang cá nhân: "Đây là thời điểm cho sự chữa lành và tôi ở đây vì điều đó".

Gia đình Will Smith chụp ảnh sau khi anh giành tượng vàng "Nam chính xuất sắc" cho vai diễn trong "King Richard". Ảnh: Vanity Fair

Theo Hello Magazine, hai người gặp nhau lần đầu năm 1994, khi Jada mới 19 tuổi, thử vai bạn gái Will trong series The Fresh Prince of Bel-Air của NBC. Sau này, Jada tiết lộ cô không trúng vai vì chỉ cao 1,52 mét trong khi Will cao đến 1,88 mét. Dù không đóng chung phim, họ duy trì tình bạn. Thời điểm ấy, nam diễn viên đã kết hôn với Sheree Zampino, có con trai hai tuổi. Một năm sau, anh ly dị vợ, công khai hẹn hò Jada. Trong bài phỏng vấn với trang Access năm 2018, Jade kể Will tìm đến cô trong thời gian ly thân, trước khi thủ tục chia tay vợ cũ hoàn tất.

Will Smith trên thảm đỏ Oscar 2022 Vợ chồng Will Smith trên thảm đỏ Oscar 2022. Video: ABC

Họ kết hôn vào đêm giao thừa năm 1997, trong căn biệt thự ở New York, lần lượt đón con trai Jaden (năm 1998), con gái Willow (năm 2000). Cặp sao nhiều lần vướng tin đồn rạn nứt. Năm 2011, nhiều tờ báo đưa tin hai người sắp ly hôn, do Jada ngoại tình với bạn diễn trong phim Hawthorne - Marc Anthony. Lúc ấy, Marc đã ly hôn Jennifer Lopez, thường bị bắt gặp ở riêng cùng Jada.

Jada nói hôn nhân tồi tệ nhất là năm 2011, khi cô bước vào khủng hoảng tuổi trung niên. Họ cãi nhau bởi Will Smith cố gắng thực hiện bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho vợ. Anh tìm nhóm làm phim tài liệu, thu thập những đoạn băng ghi âm giọng nói người bà quá cố của Jada, mời ca sĩ Mary J. Blige đến biểu diễn, hy vọng làm vợ cảm động. Thế nhưng Jada tức giận, nói rằng bữa tiệc chỉ là màn "khoe mẽ một cách lố bịch", chồng không thực sự hiểu cô muốn làm gì.

Will Smith hôn vợ ở buổi ra mắt phim "Gemini Man" ở Mỹ năm 2019. Ảnh: FilmMagic

Sau lần xích mích vì chuyện tổ chức sinh nhật, cặp sao quyết định tạo mối quan hệ mở, dành cho nhau nhiều khoảng trống tự do. Năm 2013, Jada trả lời phỏng vấn trên tờ HuffPost Live: "Tôi luôn nói với Will: 'Anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn, miễn là mỗi khi soi mình trong gương, anh thấy ổn'. Bởi vì cuối cùng, Will thuộc về chính anh ấy. Tôi ở đây với tư cách bạn đời, nhưng anh ấy vẫn là cá thể độc lập. Anh ấy cần quyết định xem mình muốn trở thành ai, đó không phải chuyện tôi có thể làm thay".

Năm 2018, trên podcast RapRadar của Tidal, Will Smith nói họ không kỷ niệm ngày cưới, không nhắc đến chuyện cả hai đã kết hôn, là vợ chồng hợp pháp. Họ coi nhau là bạn đời, đối tác chung sống suốt quãng thời gian còn lại.

Năm 2020, trong series talk show Red Table Talk, vợ chồng Smith công khai nhiều góc khuất hôn nhân, trong đó có chuyện Jada ngoại tình với August Alsina. Năm 2019, cô đến London (Anh) ủng hộ buổi biểu diễn của Jayden và Willow, tình cờ quen biết Alsina, lúc đó là bạn thân của con trai cô. Theo Jada, Alisna tìm đến cô vì gặp một số vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần, chứng nghiện thuốc giảm đau. Từ chỗ đồng cảm, Jada dần yêu ca sĩ kém 19 tuổi. Thời điểm đó, cô và Will Smith gặp trục trặc, ly thân. Sau một thời gian, mối tình lệch tuổi tan vỡ, Jada làm hòa với chồng.

Jada Pinkett (trái) thừa nhận từng yêu người thứ ba trong talk show với chồng năm 2020. Ảnh: Facebook Red Table Talk

Còn Will Smith nói anh nhiều lần nghĩ đến việc có một "hậu cung" gồm nhiều bạn gái nổi tiếng. Tài tử hâm mộ Halle Berry và Misty Copeland, từng nghĩ đến việc chủ động liên hệ họ. "Chúng tôi trao nhau sự tin tưởng và tự do, với niềm tin mọi người đều có con đường riêng. Và hôn nhân không phải một nhà tù. Tôi không gợi ý lối đi này cho bất kỳ ai. Nhưng những điều chúng tôi dành cho nhau, trong đó có sự ủng hộ vô điều kiện, là định nghĩa cao nhất của tình yêu", nam nghệ sĩ nói trong bài phỏng vấn với GQ năm ngoái. Will thừa nhận cũng từng ngoại tình nhưng không muốn chia sẻ sâu thêm, hiện họ đã cân bằng các mối quan hệ, hạnh phúc bên nhau. Jada nhiều lần nói chồng là người đàn ông tuyệt vời của gia đình.

Theo The Guardian, cuộc hôn nhân mở của nhà Smith khiến họ trở thành mục tiêu công kích trên các trang báo lá cải, đồng thời là chủ đề chọc cười yêu thích của một số người dẫn chương trình. Nhiều trang tin thường dùng hình ảnh buồn bã của Will khi nghe vợ xác nhận tin có người thứ ba để chế ảnh. Những bài viết anh bày tỏ tình yêu với vợ và gia đình trong quá khứ trở thành thứ để mỉa mai nam diễn viên. Gần nhất, ở lễ trao giải Bafta tại London hồi tháng 3, Rebel Wilson nói: "Cá nhân tôi nghĩ màn trình diễn tốt nhất của Will Smith trong năm qua là cư xử ổn với tất cả bạn trai của vợ". Sự việc tài tử đánh Chris Rock trên sân khấu Oscar 2022 vì trêu đùa diện mạo của vợ anh giống như "giọt nước tràn ly".

Tài tử Will Smith đánh Chris Rock Will Smith đánh Chris Rock tại lễ trao giải Oscar. Video: ABC

Hà Thu (theo USA Today, People, Hello)