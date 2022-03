Tình đồng nghiệp 30 năm của Will Smith và Chris Rock

Chris Rock và Will Smith có dự án chung đầu tiên năm 1995, khi cùng xuất hiện trong series "The Fresh Prince of Bel-Air". Bộ phim truyền hình là bệ phóng của Smith tại Hollywood. Anh sau đó trở thành ngôi sao điện ảnh ăn khách trong nhiều năm với biệt danh "ông hoàng phòng vé Hollywood". Ảnh: NBCU