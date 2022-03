Jim Carrey chỉ trích những người tán thưởng Will Smith

Tài tử Jim Carrey nói khách dự Oscar 2022 "nhu nhược" khi vỗ tay chúc mừng Will Smith nhận giải sau khi anh tát Chris Rock.

Ngày 29/3, Jim Carrey tài tử The Mask lên tiếng về ồn ào tại lễ trao giải của Viện Hàn lâm hồi cuối tuần: "Tôi thấy kinh tởm vì màn đứng dậy vỗ tay cho Will Smith. Hollywood giờ đây như một nhóm nhu nhược. Hành động đó cho thấy chúng ta không còn tốt đẹp như trước".

Jim Carrey (trái) chỉ trích khán giả vỗ tay tán thưởng Will Smith sau hành động đánh người. Ảnh: AP

Carrey cũng đùa sẽ kiện Will Smith bồi thường 200 triệu USD vì khiến anh phải chứng kiến đoạn video phản cảm. "Nó sẽ thành trò cười cho cả thiên hạ. Sự chế giễu sẽ còn kéo dài. Anh ta có thể phản đối từ hàng ghế khán giả hay bày tỏ sự bất bình trên Twitter. Không ai có quyền lên sân khấu và tát người khác vì những điều họ nói", Carrey viết thêm.

Diễn viên hài cho rằng hành động của đồng nghiệp không phải bột phát. "Will có uẩn ức gì đó trong lòng khiến bản thân giận dữ. Tôi mong những điều tốt đẹp nhất cho anh ấy. Tôi không ghét Will Smith. Anh ấy có nhiều dự án hay nhưng đó không phải một khoảnh khắc đáng tự hào. Hành động của Will cũng ảnh hưởng xấu tới việc nhận giải của những nghệ sĩ khác. Nhiều người đã làm việc chăm chỉ để được mời lên sân khấu đó".

Jim Carrey và Will Smith từng là hai ngôi sao ăn khách bậc nhất tại Hollywood thập niên 1990. Carrey nổi tiếng với lối diễn hài hước và là người đầu tiên nhận cát-xê 20 triệu USD với The Cable Guy (1996). Trong khi đó, Smith được yêu thích với dòng phim hành động và liên tiếp có dự án vượt mốc trăm triệu USD cuối thập niên 1990.

Bê bối giữa Will Smith - tài tử nhận giải Nam chính xuất sắc - và danh hài Chris Rock trở thành chủ đề được quan tâm nhất Oscar 2022. Smith lên sân khấu đánh Rock khi danh hài đùa giỡn vì kiểu đầu trọc của vợ anh. Sau sự kiện, các cụm từ liên quan đến sự việc lên top thịnh hành mạng xã hội.

Tài tử Will Smith đánh Chris Rock Will Smith đánh Chris Rock trên sân khấu Oscar 2022. Video: ABC

Đạt Phan