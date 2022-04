Will Smith có thể mất nhiều dự án sau Oscar

MỹMột số nhà sản xuất ở Hollywood cho biết sẽ ngừng hợp tác với Will Smith sau khi nghệ sĩ này đánh Chris Rock ở Oscar 2022.

Ngày 31/3, theo The Wrap, một nhà sản xuất giấu tên cho biết: "Tôi sẽ không ký thêm dự án nào với Westbrook (công ty phim của Will Smith). Tôi thậm chí sẽ hủy các hợp đồng đang đàm phán với họ. Tôi nghĩ anh ấy sẽ khó có thêm dự án mới cho đến mùa thu năm nay. Chuyện này từng xảy ra với Tom Cruise hay Mel Gibson. Will Smith sẽ vẫn là một ngôi sao nhưng bị hạ cấp từ A+ xuống hạng A. Anh ấy đã nhường lại đất cho những tên tuổi như Dwayne Johnson, Kevin Hart hay Tom Holland".

Will Smith xin lỗi Chris Rock Will Smith nhận giải nam chính tại Oscar 2022. Video: ABC

Tại lễ trao giải Oscar 2022, Smith lên sân khấu đánh Rock khi danh hài đùa giỡn vì kiểu đầu trọc của vợ anh. Sau sự kiện, các cụm từ liên quan đến sự việc lên top thịnh hành mạng xã hội. Will Smith đã xin lỗi đồng nghiệp trên trang cá nhân. Chris Rock cũng từ chối tố cáo diễn viên tội hành hung.

Các nhà sản xuất tại Hollywood cho rằng Will Smith xử lý bê bối không hợp lý, khiến danh tiếng của anh bị ảnh hưởng trầm trọng. "Lời xin lỗi chỉ xuất hiện một ngày sau khi sự việc đã diễn ra. Khi lên nhận giải nam chính, Will Smith không nhắc đến Rock, chỉ xin lỗi Viện Hàn lâm... Anh ấy được đối xử như Chúa và không xứng đáng. Anh ấy không xin lỗi Rock và tiệc tùng thâu đêm hôm đó", nhà sản xuất nói trên The Wrap.

Will Smith nhảy trong bữa tiệc của Vanity Fair sau lễ trao giải Oscar 2022. Ảnh: Fox News

Will Smith dự kiến xuất hiện ở nhiều dự án lớn trong năm nay. Anh đóng chính Emancipation - được Apple TV+ mua với giá 120 triệu USD - sẽ ra mắt dịp các liên hoan phim vào mùa thu. Anh cũng nhận lời đóng các phần tiếp của thương hiệu Bright, Bad Boys. Tuy nhiên, những dự án này hiện trong khâu lên ý tưởng, chưa bấm máy.

Ở tuổi ngũ tuần, Will Smith không còn đạt phong độ "ông hoàng phòng vé" như trong quá khứ. Gần đây, anh có nhiều dự án doanh thu thất vọng như Focus, Collateral Beauty hay Gemini Man. Theo Variety, nhiều hãng phim vẫn muốn hợp tác Will Smith nhưng không còn coi anh là một bảo chứng phòng vé tại Hollywood như trước.

Một số chuyên gia ngành truyền thông tại Hollywood cho rằng Will Smith có thể thực hiện một buổi phỏng vấn với Oprah Winfrey - giống cách vợ chồng Meghan - Harry từng làm để giải thích rõ bê bối. Anh cũng có một chương trình talkshow riêng của gia đình để thực hiện phương án này. Tuy nhiên, tài tử cần cẩn trọng trong các phát ngôn hơn nữa nếu muốn vực dậy lại danh tiếng.

Đạt Phan