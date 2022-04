Will Smith bị cấm dự lễ Oscar trong 10 năm

MỹViện Hàn lâm cấm Will Smith dự lễ Oscar trong 10 năm tới sau khi tài tử đánh nghệ sĩ hài Chris Rock ở lễ trao giải cuối tháng 3.

Theo NBC News, ngày 8/4, ban tổ chức Oscar họp và công bố án phạt cho Will Smith: "Hôm nay, ban lãnh đạo họp bàn về cách xử lý tốt nhất với hành động của Smith tại lễ trao giải vừa qua, đồng thời thông qua yêu cầu xin rút khỏi Viện Hàn lâm của anh ấy. Chúng tôi đã quyết định nam diễn viên không được dự các sự kiện của Viện (cả trực tiếp hoặc trực tuyến) trong 10 năm, kể từ tháng 4/2022".

Will Smith xin lỗi Chris Rock Will Smith nhận giải nam chính tại Oscar 2022. Video: ABC

Đại diện Viện Hàn lâm cho biết thêm: "Giải Oscar lần thứ 94 được tổ chức với mục đích tôn vinh nhiều cá nhân trong cộng đồng chúng tôi, những người có thành tựu đáng kinh ngạc năm qua. Tuy nhiên, những khoảnh khắc tôn vinh đó đã bị lu mờ bởi hành vi tai hại, không thể chấp nhận được của ông Smith trên sân khấu. Trong buổi phát sóng, chúng tôi không đề cập sự việc một cách đúng đắn. Viện Hàn lâm xin lỗi về điều đó".

Will Smith chấp nhận các hình phạt của Viện Hàn lâm. Quyết định này đồng nghĩa anh sẽ không dự và công bố người chiến thắng cho hạng mục nữ chính năm tới, theo truyền thống của Oscar. Anthony Hopkins - người thắng nam chính năm 2021 - công bố giải nữ chính cho Jessica Chastain với màn hóa thân trong The Eyes of Tammy Faye tại lễ trao giải hồi cuối tháng 3. Tuy nhiên, Smith vẫn có cơ hội nhận đề cử hoặc thắng Oscar trong các năm tới.

Tài tử Will Smith đánh Chris Rock Will Smith đánh Chris Rock trên sân khấu Oscar 2022. Video: ABC

Ồn ào giữa gia đình Will Smith - tài tử nhận giải Nam chính xuất sắc - và Chris Rock trở thành chủ đề được quan tâm nhất Oscar 2022. Anh lên sân khấu đánh danh hài vì đùa giỡn kiểu đầu trọc của vợ mình. Sau sự kiện, các cụm từ liên quan sự việc lên top thịnh hành mạng xã hội.Will Smith đã xin lỗi đồng nghiệp trên trang cá nhân, rút khỏi Viện Hàn lâm. Phía Chris Rock từ chối tố cáo diễn viên tội hành hung.

Sự nghiệp của Will Smith bị ảnh hưởng sau lễ trao giải. Một số nhà sản xuất cho biết sẽ ngừng hợp tác với anh. Mới đây, hai dự án Fast and Loose và Bad Boys 4 bị hoãn sản xuất nhưng chưa rõ lý do. Theo Hollywood Reporter, một số dự án khác của tài tử cũng có thể phải thay đổi kế hoạch.

Đạt Phan (theo NBC News)