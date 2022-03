Will Smith - người đàn ông luôn bảo vệ gia đình

Tài tử Will Smith nói anh ám ảnh chuyện bảo vệ người thân, vì từng chứng kiến bố bạo hành mẹ.

Oscar 2022 trở thành sự kiện dở khóc dở cười khi điện ảnh bị lu mờ, nhường chỗ cho cái tát của Will Smith. Trong sự kiện ngày 28/3, khi Chris Rock công bố giải phim tài liệu, chọc cười khán giả về kiểu đầu trọc của Jada Pinkett, Will bước lên sân khấu tát thẳng vào mặt đồng nghiệp. Anh giải thích trong lời xin lỗi vào hôm sau: "...bêu riếu bệnh tình của Jada là quá sức chịu đựng với tôi, và tôi đã phản ứng một cách cảm tính".

Trong tự truyện ra mắt năm ngoái, tài tử kể nhiều lần chứng kiến bố bạo hành mẹ và các anh chị em, vì thế ám ảnh chuyện bảo vệ người thân. Smith nói những thành công trong cuộc đời anh là lớp ngụy trang che giấu sự hèn nhát của bản thân, là lời xin lỗi mẹ vì từng không thể giúp bà.

Anh tôn trọng, yêu thương vợ - Jada Pinkett Smith - dù cả hai đều có những phút yếu lòng. Làm đám cưới năm 1997, sau khi Will Smith trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ, đến nay họ song hành 25 năm. Năm 2020, người hâm mộ bất ngờ khi Jada tiết lộ từng ngoại tình với rapper August Alsina - bạn thân của con trai, kém diễn viên 19 tuổi. Trong bài phỏng vấn với GQ năm ngoái, khi được hỏi về chuyện này, Will Smith cho biết vợ chồng anh không kiểm soát nhau: "Chúng tôi trao nhau sự tin tưởng và tự do, với niềm tin rằng mọi người đều có con đường riêng. Và hôn nhân không phải một nhà tù". Tài tử thừa nhận cũng từng ngoại tình nhưng không muốn chia sẻ sâu thêm, hiện họ đã cân bằng các mối quan hệ, hạnh phúc bên nhau.

Với các con, anh quan niệm: "Mỗi đứa trẻ là một hạt giống, công việc của người làm cha mẹ là tưới nước, nuôi dưỡng hạt giống đó trở thành như nó vốn có, gắn kết bản thân với chúng, thay vì uốn nắn theo ý mình".

Trong talkshow Red Table Talk năm 2020, tài tử nói về cảm xúc đón con trai đầu lòng - Trey - với vợ cũ Sheree Zampino: "Tôi đưa con vào nhà, đặt bé vào nôi và nghĩ mình sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho sinh linh này". Việc ly hôn với Sherre sau ba năm chung sống là cú sốc lớn với anh. Những năm đầu xa cách, vì không muốn con trai chứng kiến cảnh bố mẹ lục đục mỗi lần gặp nhau, Smith hạn chế gặp vợ cũ. Sau này, anh mất nhiều thời gian để hàn gắn quan hệ với Trey, trở thành bạn của con.

Với Willow (sinh năm 2000), Will Smith từng không hiểu con khi cô bé 10 tuổi. Năm 2010, khi nổi tiếng với đĩa đơn Whip My Hair, Willow được mời đi tour cùng Justin Bieber. Thế nhưng cô bé nhanh chóng chán nản sau ba, bốn buổi biểu diễn, nằng nặc đòi về nhà. Smith cố gắng giải thích cho con về trách nhiệm nhưng không tìm được tiếng nói chung. Willow đã cạo trọc để phản đối bố. Will Smith sau đó hạn chế công khai đời tư các con: "Tôi đã dừng lại, quan sát các con nhiều hơn, nói chuyện với Willow về cảm xúc của con bé, những cách giải quyết".

Dịp Ngày của Cha năm 2020, Jada và ba con tặng tài tử món quà là video ghi lại những khoảnh khắc họ bên nhau. Trong đó, Trey nói: "Con yêu bố ngoài đời thực. Con thực sự biết ơn về mối quan hệ của chúng ta. Mỗi bước đi trên hành trình này đều tuyệt vời. Con sẽ không thay đổi bất cứ điều gì". Jada nói ở phần cuối video: "Cả gia đình đều cảm kích, muốn nói cảm ơn anh vì tất cả. Anh là người cha tuyệt vời. Cảm ơn vì đã cùng em nuôi dạy con cái".

Hình ảnh người đàn ông che chở gia đình còn được tài tử thể hiện trên phim. Trong King Richard, diễn viên đóng bố của hai tay vợt Venus và Serena. Anh thể hiện tâm lý của một người cha sống nguyên tắc nhưng yêu thương con vô điều kiện. Ông cố gắng bảo vệ các con giữa nạn phân biệt chủng tộc, những ánh mắt nghi ngờ về tài năng, truyền cảm hứng để họ đi đến tận cùng mục tiêu. Will Smith tái hiện cảnh tượng có thật ngoài đời, ông Richard cắt ngang buổi phỏng vấn của Venus (khi ấy mới 14 tuổi) trên đài National TV năm 1994, khi người phỏng vấn đặt những câu hỏi làm thui chột niềm tin của cô gái trẻ. Khi khóc nhận giải Oscar "Nam chính xuất sắc", anh nói đã hành xử như Richard Williams.

Trước đó, Will Smith gây xúc động với vai người cha vô gia cư trong Pursuit of Happyness, tác phẩm dựa trên cuộc đời thật của tỷ phú Chris Gardner. Đóng cùng con trai Jayden, anh thể hiện cảm xúc tinh tế của ông bố luôn nỗ lực thoát nghèo, che chở con giữa thế giới đầy bất công, bạo lực. Tài tử gây ám ảnh với cảnh trải giấy trong nhà vệ sinh của ga tàu điện ngầm, cùng con trai ngủ qua đêm, mặc nhiều người bên ngoài đòi mở cửa. Nhân vật có nhiều câu nói ý nghĩa về hạnh phúc, niềm tin: "Đừng để ai đó nói với con rằng con không thể. Con phải có ước mơ. Và phải biết bảo vệ ước mơ của mình".

Lý tưởng trong vai trò người chồng, người cha, nhưng Will Smith thừa nhận có nhiều hành động xốc nổi suốt sự nghiệp. Trong hồi ký, anh kể hối hận vì cư xử tệ trong nhiều mối quan hệ đồng nghiệp. Smith ghen tuông vô cớ với rapper Tupac Shakur - bạn thân của Jada. Đầu những năm 1990, anh công kích diễn viên da màu Janet Hubert khi cô rời loạt phim chung của họ Fresh Prince of Bel Air, khiến sự nghiệp Janet lao đao vì tiếng xấu "khó hợp tác".

Năm 1989, khi là thành viên nhóm DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, anh bị tố cáo sai vệ sĩ đánh đồng nghiệp. William Hendricks nói với tờ Radar rằng cả hai đã cãi nhau, sau đó, vệ sĩ của Smith - Charlie Mack - đấm anh suýt mù mắt trái. Will bị tạm giam một đêm ở Philadelphia, nhưng được thả ra vì không đủ chứng cứ.

Năm 2012, trong buổi ra mắt Men in Black ở Moscow, Nga, Smith từng tát phóng viên Vitalii Sediuk trên thảm đỏ, khi anh này liên tục hôn má tài tử.

Sau sự cố ở Oscar, Chris Rock đắt show còn Will Smith bị nhiều người tẩy chay, có nguy cơ mất giải thưởng. Nhiều ngôi sao như Mandy Moore, Judd Apatow, Kathy Griffin... chỉ trích hành động bạo lực của anh.

Tuy nhiên, nhiều người thông cảm với Will Smith. MC kỳ cựu Piers Morgan nói: "Anh ấy đứng lên vì vợ, người đồng cam cộng khổ, người anh đã hứa chở che... Ở thời đại trước, anh đã được ngợi ca vì bảo vệ người phụ nữ của mình, để cô ấy không bị tổn thương bởi một xã hội vị kỷ".

