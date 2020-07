Học sinh uống nhầm axit trước cổng trường - ai chịu trách nhiệm?

Việc bán hàng rong đầy rẫy trước cổng trường không bị kiểm soát, ai quản lý chất lượng các hàng hoá này?

Vụ việc bé gái 11 tuổi ở Quảng Ninh, uống nhầm axit sulfuric khi mua nước trước cổng trường đang gây xôn xao cộng đồng.

Nói về sự việc này, độc giả NewGod cho rằng, trách nhiệm trước tiên cần thuộc về phía nhà trường: "Tại sao xã hội nói chung và nhà trường nói riêng lại cho phép cảnh bán hàng rong trước cổng trường tồn tại? Đó chẳng phải là mầm mống dạy trẻ con Việt văn hóa ăn uống vỉa hè, đi ngược lại lời khuyên giữ gìn vệ si nhsao? Phải chăng vì cơ chế? Nhà trường hoàn toàn có thể tổ chức khu vực căng tin mua bán có quản lý để đảm bảo an toàn cho các cháu. Giá cả những chỗ này thường rất cao do tính độc quyền. Nhưng đó chỉ là vấn đề kỹ thuật có thể giải quyết được".

Không đồng tình với quan điểm này, bạn đọc Toàn Trần lại cho rằng, đây là trách nhiệm của phía cơ quan chức năng: "Chẳng trường nào cho phép bán hàng rong trước cổng. Nhưng ra khỏi cổng trường là nhà trường hết quyền quản lý. Bảo vệ trường có đuổi hàng rong, thì không khéo họ còn quay ra chửi lại ngay. Chỉ công an, cảnh sát mới khiến họ sợ nhưng lực lượng đó đâu túc trực ở cổng trường suốt được, và cũng không có luật cụ thể về chuyện bán hàng trước cổng trường. Nhà trường cũng không thể cấm trẻ mua được, vì cấm thế là lạm quyền, sai luật".

Đánh giá về nguyên nhân sự việc, độc giả Nana Bích chỉ ra ba vấn đề bất cập lớn: "Tội nghiệp cho trẻ con khi phải gánh hậu quả nặng nề từ người lớn. Qua vụ việc này có thể thấy ba vấn đề:

1. Cơ chế mua bán axit quá dễ dãi đến mức không hiểu nổi.

2. Việc bán hàng rong đầy rẫy trước cổng trường không bị kiểm soát. Ai quản lý chất lượng các hàng hoá này?

3. Người lớn quá cẩu thả, hời hợt, thiếu kiến thức trong việc lưu trữ và sử dụng các hoá chất độc hại".

Đề xuất giải pháp để không tái diễn những vụ việc đáng tiếc với học sinh, bạn đọc Chị Bảy nhấn mạnh: "Chỉ mong Bộ giáo dục phối hợp với các ban ngành cấm các cửa hàng bán trước cổng trường và xung quanh trường trong phạm vi 100-200 mét. Như vậy, vừa giữ được vệ sinh an toàn thực phẩm cho các em học sinh, vừa tránh gây ùn tắc giao thông trước cổng trường. Tôi biết có bạn sẽ nói buôn bán là quyền tự do cá nhân nhưng cái gì có lợi cho số đông thì nên ưu tiên hơn".

Đồng quan điểm, độc giả Tùng bổ sung thêm: "Qua đây, thấy rằng các trường học cần tổ chức căng tin bán hàng quà vặt, dụng cụ học sinh, nước uống trong trường để bảo đảm an toàn cho học sinh, tránh những trường hợp không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm như thế này. Sự sai sót có phần do ẩu (dùng chai nước uống để nguyên nhãn đựng hóa chất độc hại gây nhầm lẫn) của người bán hàng có thể gây ra hậu quả cả đời cho trẻ em".

