Hoán đổi để có kỳ nghỉ 9 ngày liên tục từ giỗ Tổ Hùng Vương đến 30/4-1/5

Việc hoán đổi hai ngày làm việc bình thường tạo thành kỳ nghỉ kéo dài giúp người lao động có thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe tinh thần.

Theo lịch, giỗ Tổ Hùng Vương nghỉ ba ngày và dịp 30/4-1/5 kéo dài bốn ngày do nối tiếp với nghỉ hàng tuần, nghỉ bù theo quy định. Xen giữa hai kỳ nghỉ là hai ngày làm việc bình thường 28-29/4.

Hai kỳ nghỉ lễ trong tháng Tư cách nhau hai ngày làm việc bình thường 28-29/4.

Làm việc lâu năm, tôi gặp không ít người làm việc trong trạng thái mệt mỏi, uể oải. Đó là kiểu mệt kéo dài - sáng đi làm trong trạng thái chưa kịp hồi lại năng lượng từ hôm trước. Những lúc như vậy, một hai ngày nghỉ không giải quyết được gì. Nó giống như nghỉ giữa chừng một cuộc chạy dài - bạn dừng lại, thở một chút, rồi lại phải tiếp tục khi cơ thể chưa kịp phục hồi. Thứ họ cần là một khoảng nghỉ đủ dài, chứ không phải những ngày nghỉ rời rạc, chắp vá, cho người ta cơ hội thực sự "tách ra" khỏi guồng quay, và quan trọng nhất là lấy lại cảm giác muốn quay trở lại công việc.

Vì thế, hoán đổi lịch làm việc để có một kỳ nghỉ 9 ngày không phải là câu chuyện nghỉ nhiều hay ít, mà là nghỉ thế nào cho đúng? Nếu nhìn dài hạn, đây không chỉ là lợi ích cá nhân mà còn là cách duy trì năng suất bền vững cho cả hệ thống. Đã đến lúc chúng ta nên mạnh dạn lựa chọn những phương án linh hoạt như vậy, thay vì giữ cách sắp xếp quen thuộc nhưng kém hiệu quả.

>> 'Phân bổ để mùa nào cũng có kỳ nghỉ dài hai, ba ngày'

Người Việt mình quen nhẫn nại. Mệt thì cố thêm chút nữa, áp lực thì gồng thêm chút nữa. Nhưng cơ thể không biết nói dối. Những buổi sáng thức dậy mà không còn chút háo hức, những tối về nhà chỉ muốn im lặng, hay cảm giác làm việc mà đầu óc như bị "đè nặng" - đó không phải lười, mà là dấu hiệu cạn năng lượng. Nếu muốn người lao động quay lại với sự tập trung và năng lượng thật sự, thì việc cho họ một khoảng nghỉ đúng nghĩa không phải là ưu ái, mà là lựa chọn hợp lý và cần thiết.

Nghỉ như hiện nay có thực sự giúp người lao động hồi phục không? Khi những ngày nghỉ bị chia nhỏ, đứt đoạn, thì dù tổng số ngày không ít, cảm giác vẫn là chưa đủ. Trong khi đó, một kỳ nghỉ đủ dài giúp đầu óc họ nhẹ đi, không còn tình trạng làm việc trong trạng thái nửa tỉnh nửa mệt. Khi quay lại, họ tập trung hơn, xử lý vấn đề nhanh hơn, và ít sai sót hơn. Nghỉ dài, nếu đúng lúc, không làm giảm năng suất - nó giúp người lao động trở lại đúng với năng lực vốn có của mình.

Vũ Thị Minh Huyền