Bốn ngày nghỉ lễ 2/9 'có như không' vì công ty bắt làm việc ở nhà

Dù không đến văn phòng, tôi vẫn phải 'làm việc tại nhà', sáng nào cũng họp nhóm, lên kế hoạch, chạy số liệu, báo cáo... như một ngày bình thường.

Tôi năm nay 23 tuổi, đang làm việc trong lĩnh vực marketing tại một công ty chuyên về quảng bá sản phẩm. Nghe qua có vẻ năng động, sáng tạo, nhưng đằng sau đó là một lịch làm việc gần như không có ngày nghỉ — kể cả trong những dịp lễ lớn như Quốc khánh 2/9 sắp tới. Theo lịch nghỉ lễ chính thức, năm nay người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục. Nhưng riêng tôi và các đồng nghiệp trong công ty gần như không có được đặc quyền ấy.

Dù không đến văn phòng, chúng tôi vẫn phải "làm việc tại nhà" với khối lượng công việc không hề nhẹ hơn so với ngày thường. Nói cách khác, kỳ nghỉ lễ của tôi chỉ là... đổi chỗ ngồi làm việc từ văn phòng sang bàn ăn trong căn hộ thuê trọ. Mỗi sáng vẫn mở máy tính từ sớm, họp nhóm, lên kế hoạch quảng bá cho khách hàng, chạy số liệu, theo dõi tương tác, viết nội dung, làm báo cáo... Mọi hoạt động vẫn diễn ra như một ngày làm việc bình thường.

Tôi đã gắn bó với công ty này được hơn một năm. Trong suốt quãng thời gian đó, có lẽ chỉ mỗi Tết Dương lịch và Tết Âm lịch là tôi được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Thậm chí, Tết Nguyên đán năm ngoái, tôi cũng chỉ nghỉ từ ngày 28 tháng Chạp, làm việc đến sát giao thừa mới thực sự "tắt máy". Những kỳ nghỉ lễ như 30/4 hay 2/9 thường chỉ được "nghỉ hình thức". Nghĩa là không đến công ty, nhưng tôi vẫn có việc phải làm, thậm chí là rất nhiều việc.

Ban đầu, tôi nghĩ đây chỉ là một trường hợp cá biệt, nhưng sau khi chia sẻ với một vài người bạn làm trong ngành, tôi nhận ra đây là tình trạng phổ biến trong các công ty làm về truyền thông, quảng cáo, digital marketing... Công việc chạy theo chiến dịch, theo thời điểm "vàng" của thị trường, và những dịp lễ lại là thời điểm "vàng" đó. Khi người người nhà nhà đi chơi, thư giãn, thì các nhãn hàng lại đẩy mạnh quảng bá. Và khi khách hàng muốn "chạy chiến dịch", thì bộ phận marketing như chúng tôi phải vào guồng.

Tôi không trách khách hàng, họ có nhu cầu chính đáng, và công ty tôi chọn cách đáp ứng tối đa yêu cầu đó. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy mệt mỏi là việc công ty không có bất kỳ cơ chế nào để bù đắp cho nhân viên sau những kỳ nghỉ bị "hy sinh". Không có phụ cấp thêm giờ, không có ngày nghỉ bù, không một lời cảm ơn cụ thể. Tất cả đều mặc định rằng "đó là trách nhiệm của nhân viên marketing". Điều này khiến tôi cảm thấy chán nản.

Đã không có kỳ nghỉ để thư giãn, tôi lại càng thấy kiệt sức hơn khi cứ phải gồng mình làm việc liên tục trong không khí lễ hội. Tôi nhìn bạn bè đăng ảnh đi du lịch, ăn uống, tụ họp cùng người thân, trong khi bản thân vẫn ngồi lặng lẽ bên máy tính, đầu óc căng thẳng vì deadline. Dù công việc là lựa chọn của tôi, nhưng có lúc tôi tự hỏi: "Làm việc chăm chỉ như vậy có đáng không, khi mà đến cả một kỳ nghỉ cũng không được tận hưởng trọn vẹn?".

Tôi hiểu rằng trong thời đại hiện nay, nhiều người trẻ chấp nhận lối sống "workaholic" – sống để làm việc. Nhưng tôi cũng tin rằng, mỗi người đều cần được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Kỳ nghỉ lễ không chỉ là một dịp xả hơi, mà còn là khoảng thời gian để tái tạo năng lượng, gắn kết gia đình, chăm sóc bản thân. Một công ty tốt không phải là nơi ép nhân viên làm việc xuyên lễ, mà là nơi hiểu rằng chất lượng công việc đến từ một tinh thần khỏe mạnh và được chăm sóc.

Tôi chỉ mong trong những kỳ nghỉ lễ sắp tới, nếu công ty thông báo "được nghỉ", thì hãy để nhân viên nghỉ thật sự. Hoặc nếu buộc phải làm việc vì đặc thù ngành nghề, thì hãy có cơ chế rõ ràng về việc bù đắp, có thể là lương tăng ca, ngày nghỉ bù hoặc đơn giản là một sự ghi nhận chân thành từ cấp trên. Bởi vì suy cho cùng, chúng tôi cũng chỉ là những người trẻ đang cố gắng kiếm sống và theo đuổi đam mê của mình. Nhưng đam mê nào cũng cần được nuôi dưỡng bằng sự thấu hiểu và công bằng. Và tôi tin, điều đó không quá khó để thực hiện – nếu các doanh nghiệp thực sự coi nhân viên là tài sản quý giá nhất.

Nguyễn Hải My