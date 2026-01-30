'Họa tiết sóng nước biến chợ Bến Thành giống bể bơi'

Chợ Bến Thành là biểu tượng văn hóa lâu đời của TP HCM, sao không chọn các biểu tượng nón lá, cây tre, hoa sen... để vẽ cho phù hợp?

"Mỗi người có gu thẩm mỹ riêng, nhưng tôi thấy bốn mảng trống sơn xanh rất thiếu hài hòa, rối mắt và thiếu chất cổ điển của một quảng trường trăm năm tuổi. Tốt nhất là nghiên cứu phục dựng quảng trường có tượng đài Trần Nguyên Hãn và Quách Thị Trang như xưa. Hoặc có thể tạm thời là biến thành bốn mảng xanh (trồng cỏ, cây thấp hoặc bày giàn hoa theo mùa). Mảng lớn có thể thêm lối đi bộ cho khách tham quan, chụp ảnh sẽ phù hợp hơn".

Đó là chia sẻ của độc giả Nguyễn Trường xung quanh tạo hình họa tiết sóng nước trước chợ Bến Thành. Đây là một trong 7 địa điểm ở trung tâm thành phố đang được chỉnh trang để tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp đón Tết Bính Ngọ 2026. Cụ thể, phần tường ngoài được làm sạch, mái chợ sơn đỏ rực, vỉa hè và vạch kẻ đường được chỉnh trang đồng bộ. Điểm nhấn là quảng trường phía trước chợ được sơn các mảng họa tiết lớn hình sóng nước với nhiều gam màu, tạo hình ảnh mới lạ.

Khu vực trước chợ Bến Thành được sơn hình sóng nước kết hợp chỉnh trang mặt ngoài các công trình. Ảnh: Quỳnh Trần

Nhận xét về diện mạo mới của chợ Bến Thành, bạn đọc Tram Pham bình luận: "Nhìn liên tưởng đến công viên nước, hay trường mầm non vì màu sắc sặc sỡ. Chợ Bến Thành là biểu tượng văn hóa lâu đời của TP HCM, sao không chọn các biểu tượng như nón lá, cây tre, hoa sen... để vẽ trang trí cho phù hợp?".

Ủng hộ ý tưởng tạo hình sóng nước khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành tuy nhiên độc giả Hoanglocnguyenphuc góp ý: "Chợ Bến Thành giống như dấu tích của TP HCM nên phải giữ được cái hồn của thời gian, thường phải trầm lắng. Khi trùng tu, bố cục và màu sắc phải hài hòa với cái chiều dài lịch sử của nó. Chợ Bến Thành và TP HCM có rất nhiều nét đặc trưng văn hóa. Ý tưởng tạo hình sông nước cũng là khá hay nhưng chưa thành công tạo sự kết nối của tác phẩm tới văn hóa lịch sử của chợ Bến Thành".

Đồng quan điểm, bạn đọc Dangphuc phân tích: "Nếu tạo hình sóng nước thì nên làm màu nhạt hơn để hài hòa với những kiến trúc xung quanh. Tạo hình ảnh mới lạ, sống động, hiện đại nhưng không có nghĩa là tách rời những giá trị trăm năm và nhìn lạc lõng trong tổng thể. Nên cẩn trọng hơn với những gì gọi là biểu tượng, đó mới là sự trân trọng di sản và quá khứ".

Trong khi đó, với cái nhìn trái ngược, độc giả Pvsryd lại đánh giá cao thiết kế mới này: "Phải công nhận thiết kế mới rất ấn tượng. Tuy nhiều người chê xấu và thiếu thẩm mỹ, nhưng đó có thể là phong cách mới lạ để tạo điểm nhấn cho du lịch. Chúng ta cũng nên thay đổi suy nghĩ trước đây về thẩm mỹ và phong cách xưa cũ của khu chợ".

