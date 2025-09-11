Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sẽ thế nào sau những lời chê bai?

Phá bỏ đi một tòa nhà 'Hàm các mập' lạc quẻ nhưng thay bằng một bức tường tẻ nhạt gắn màn hình Led liệu có phải giải pháp hay?

"Nhìn một màn hình Led đen trên một bức tường vuông trông không khác gì bảng thông tin tổ dân phố. Khi màn hình sáng thì màu sắc xanh - đỏ nhấp nháy cũng phá vỡ quang cảnh chung của tổng thể Hồ Gươm. Tiện ích này không hữu dụng trong thời buổi thiết bị cầm tay kết nối nhanh và dễ dàng. Nhiều màn hình nhỏ, tương tác được với du khách, thông tin đa ngôn ngữ tùy chọn bố trí quanh Hồ Gươm sẽ phù hợp hơn.

Màn hình led cỡ lớn chỉ nên treo ở trung tâm thương mại, ga tàu phục vụ cho mục đích quảng cáo. Còn đưa nó vào những không gian văn hóa giàu truyền thống thì phải hết sức cân nhắc. Phá bỏ đi một tòa nhà lạc quẻ nhưng thay bằng một bức tường tẻ nhạt gắn màn hình Led liệu có phải giải pháp hay?".

Đó là chia sẻ của độc giả Vuongdiep về hình hài ban đầu của quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục sau cải tạo, mở rộng, chỉnh trang giai đoạn một. Để kịp phục vụ đại lễ 80 năm Quốc khánh, Viện Quy hoạch kiến trúc đô thị đã cho xây dựng màn hình Led rộng 12 m, dài 17 m, bao quanh đèn là khung hình màu vàng nhạt. Lý giải cho ý tưởng trên, đại diện đơn vị giải thích việc lựa chọn khung màu vàng nhạt xuất phát từ ý đồ gợi nhớ kiến trúc, cảnh quan phố cổ, trong khi màn hình Led lớn tượng trưng cho sự hiện đại, phản ánh tinh thần thời đại.

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục nhìn từ trên cao, ảnh chụp sáng 10/9. Ảnh:Hoàng Phong

Cùng chung suy nghĩ, bạn đọc Diem nhận định: "Giữa trung tâm thủ đô mà thiết kế một cái quảng trường nhìn chưa được nghệ thuật, không có điểm nhấn rõ ràng. Màn hình Led đơn độc cạnh Hồ Gươm, lại thêm cả đài phun nước là thiết kế lộn xộn. Theo tôi nên thiết kế sao cho có tính mỹ thuật và ý nghĩa lịch sử, cho xứng tầm"

"Điểm nhấn kiến trúc ở đây chính là màn hình Led, nhưng những mảnh, mảng bố trí theo nó lại thô kệch. Màn hình lớn thiếu đi sự tinh tế hòa trộn với cảnh quan xung quanh. Hy vọng giai đoạn hai sẽ có những cải thiện", độc giả Quê Hà Nội nói thêm.

Trong khi đó, với quan điểm trái ngược, bạn đọc Hoanvn cho rằng: "Tôi thấy thiết kế quảng trường như vậy là được rồi. Dù sao đó cũng là phương án khả thi nhất để cho đô thị nhìn gọn gàng, sạch sẽ hơn. Phía trước vẫn còn rất nhiều việc phải làm trong giai đoạn hai mới có thể hoàn thiện được kiến trúc tổng thể như: xây hầm, trung tâm thương mại... Thế nên, chúng ta hãy cứ kiên nhẫn chờ đợi".

Đồng quan điểm, độc giả Kuama bình luận: "Tôi ủng hộ cách làm này để có thêm không gian đi lại, cây xanh và toàn bộ mặt nền của quảng trường được cải tạo sắp xếp lại các hệ thống tiện nghi đô thị. Trong đó, nên bố trí các ghế ngồi, bồn hoa theo dạng mô đun linh hoạt, được sắp xếp, tháo lắp, di chuyển theo từng sự kiện tổ chức".

Nói về việc đặt màn hình Led tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, bạn đọc Honey gợi ý giải pháp: "Tôi nghĩ, nếu thiết kế mang tính hiện đại thì nên thiết kế màn hình Led cong, kéo dài ra phía hồ Hoàn Kiếm và được bẻ cong ở góc tòa nhà, chéo với đài phun nước. Màn hình này có thể chiếu các video dạng 3D sống động thì sẽ thu hút mọi người đến chiêm ngưỡng".

Thành Lê tổng hợp