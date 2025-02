Tranh luận trồng me chua, lộc vừng trước quảng trường chợ Bến Thành

'Me rụng lá, còn lộc vừng rụng hoa nhiều vô kể, dễ gây nghẹt cống, công nhân vệ sinh chia ba ca, bốn kíp cũng không quét hết được'.

"Trồng me chua tôi thấy cây phát triển rất chậm, lá thì nhỏ, rất khó thu dọn dẫn đến sẽ làm nghẹt cống thoát nước, nhưng không hiểu sao người ta lại rất thích trồng cây này ở trung tâm. Chắc đặc tính duy nhất của nó là dễ trồng, không phải chăm sóc nhiều".

Đó là quan điểm của độc giả Hugo về dự án cải tạo cảnh quan khu vực trước chợ Bến Thành, quận 1, vừa được Sở Xây dựng TP HCM phê duyệt. Theo đó, thành phố sẽ sử dụng cây thuộc chủng loại lá nhỏ giúp tạo bóng mát ở quảng trường nhưng không che khuất tầm nhìn. Trong đó, me chua được chọn làm cây chủ đạo trồng trong quảng trường với chiều cao khoảng 3-4 m. Ngoài ra, một số khu vực gần chợ sẽ trồng cây lộc vừng để tạo điểm nhấn khi đây là loài có hoa màu đỏ đẹp mắt, mùi hương dễ chịu và cũng đang trồng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Tuy nhiên, bày tỏ lo lắng về những bất cập khi trồng me chua và lộc vừng, bạn đọc Một người Việt chia sẻ: "Me rụng lá, còn lộc vừng rụng hoa nhiều vô kể. Hoa nhỏ, lá nhỏ mới dễ gây nghẹt cống vì chúng dễ luồn sâu vào đường ống thoát nước, các lưới chắn rác cũng không ngăn được hết. Nếu trồng hai loại cây này, công nhân vệ sinh có chia ba ca, bốn kíp một ngày cũng chẳng dọn sạch hết được".

Cùng chung suy nghĩ, độc giả Nhân phân tích: "Cây lộc vừng mỗi năm chỉ được hai, ba tháng là sạch sẽ, còn lại rất bẩn. Đầu tiên là mùa thay lá, cây rụng lá cả cây, công nhân quét dọn mệt nghỉ. Sau đó đến mùa trổ hoa, vừa hôi, vừa rụng nhiều, dẫm lên nhìn rất dơ. Cuối cùng là quả rụng đầy đường, xe cán vào không khéo còn trượt ngã, chờ nó phân hủy chắc sang năm sau vì quả vừa cứng, vừa to".

>> Nỗi đau 17.000 cây gãy đổ khắp Hà Nội sau bão Yagi

Trong khi đó, với quan điểm trái ngược, bạn đọc Maithong lại ủng hộ dự án trồng cây của TP HCM: "Lá me rụng nhiều nhưng nhỏ, dễ phân hủy trong thời gian ngắn nên không phải vấn đề. Cây me tuổi thọ cao, khá chắc chắn, ít đổ khi mưa gió. Thế nên, theo tôi, trồng loại cây này khá hợp lý so với các loại cây khác".

Đồng quan điểm, độc giả Nguyenlu.platin bổ sung thêm: "Nên trồng me vì cành dẻo dai, khó gẫy, lá xanh tạo bóng mát quanh năm. Ngoài ra, lá me nhỏ, khi rụng dễ phân hủy, không gây nghẹt cống. Hơn nữa, từ thời Pháp họ đã chọn cây me trồng dọc rất nhiều con đường rồi nên theo tôi chọn loại cây này trồng ở quảng trường chợ Bến Thành là đúng".

"Cây cho bóng mát càng nhiều, thì rễ bén ngang càng mạnh, dẫn tới phá hỏng đường. Còn cây me phát triển theo chiều đứng, ít tán chiều ngang, bù lại rễ sẽ bén theo chiều dọc, không gây hư hỏng đường", bạn đọc Tamthtg nhấn mạnh.

Thành Lê tổng hợp