'Chờ 29 Tết mới mua hoa vì rẻ hơn 50 K'

Một chậu hoa mua sớm có thể giá 150.000 đồng, sát Tết chỉ còn 100.000 đồng, tưởng tiết kiệm nhưng đổi lại thời gian thưởng thức giảm gần một nửa.

Cứ gần Tết, tôi lại nghe câu chuyện quen thuộc từ bạn bè, hàng xóm: "Cứ đợi 28-29 Tết hẵng mua hoa, lúc đó rẻ lắm". Bản thân tôi cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng sau vài mùa Tết quan sát và tự trải nghiệm, tôi nhận ra chờ hoa Tết "rẻ" chưa chắc đã là một lựa chọn khôn ngoan.

Hoa Tết, thực ra, không giống những món hàng thông thường. Nó không có giá trị cố định theo thời gian. Người trồng hoa đã tính toán rất kỹ để hoa nở đẹp nhất vào khoảng Mùng Một Tết, rồi từ mùng 5-6 trở đi hoa bắt đầu xuống sắc. Nói cách khác, hoa Tết giống như một sản phẩm có "hạn sử dụng". Càng mua muộn, giá trị thưởng thức càng giảm, dù giá tiền có thể thấp hơn.

Tôi để ý, những năm mua hoa từ khoảng 23 tháng Chạp, cảm giác Tết đến rất sớm. Trong nhà có hoa, có màu sắc, có mùi hương, không khí xuân như lan ra từng góc nhỏ. Với tôi và nhiều gia đình khác, Tết thực ra bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, chứ không phải đợi đến đúng giao thừa.

Ngược lại, có năm tôi chờ đến 29 Tết mới đi mua hoa. Giá đúng là rẻ hơn, nhưng mang hoa về nhà thì đã quá vội vàng. Chưa kịp ngắm được bao lâu đã phải lo dọn dẹp, cúng lễ, rồi chỉ vài ngày sau hoa bắt đầu tàn. Cảm giác Tết đến rất nhanh, mà đi cũng rất vội.

Nếu tính toán đơn giản, một chậu hoa mua sớm có thể giá 150.000 đồng, nhưng sát Tết chỉ còn 100.000 đồng. Nhìn thì tiết kiệm được 50.000 đồng, nhưng đổi lại là thời gian thưởng thức giảm gần một nửa. Trong khi đó, giá hoa thường chỉ giảm 20-30%, không tương xứng với mức "hao mòn" thực sự của giá trị sử dụng. Xét cho cùng, mua sớm vẫn là lời hơn - lời về thời gian, cảm xúc và trải nghiệm.

Chưa kể, mua hoa sớm còn là một cách ủng hộ người trồng hoa. Mỗi chậu hoa là kết quả của nhiều tháng chăm sóc, đầu tư và chấp nhận rủi ro. Khi người mua dồn hết vào những ngày cuối và ép giá, người chịu thiệt nhiều nhất chính là nông dân.

Với tôi, Tết không chỉ là chuyện mua rẻ hay đắt, mà là tận hưởng trọn vẹn những giá trị đẹp đẽ của mùa xuân. Vì thế, thay vì chờ hoa "rẻ", tôi chọn mua sớm hơn một chút để Tết đến sớm trong nhà mình, và niềm vui được trọn vẹn hơn cho cả người mua lẫn người trồng hoa.

Quang Tan