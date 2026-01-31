Hòa Minzy, Nguyễn Hùng thắng lớn ở Làn sóng xanh 2025

Hòa Minzy xúc động nhận cúp "Ca sĩ của năm" còn Nguyễn Hùng bất ngờ khi thắng năm hạng mục của Làn Sóng Xanh 2025.

Tại lễ trao giải tối 30/1, Hòa Minzy nói: "Năm 2023, tôi nhận giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất. Hai năm qua tôi luôn ước mơ đoạt giải Ca sĩ của năm và hôm nay đã làm được. Tôi chỉ muốn nói một điều với con trai mình là 'Bo ơi, mẹ đã làm được rồi'".

Hòa Minzy xúc động nhận giải 'Làn sóng xanh 2025' Giây phút xúc động của Hòa Minzy khi nhận giải "Ca sĩ của năm". Video: Hoàng Dung

Ngoài bốn giải do hội đồng nghệ thuật chấm: Ca sĩ của năm, Ca khúc và MV của năm, Sự kết hợp xuất sắc, Bắc Bling cũng lọt vào Top 10 ca khúc được yêu thích nhất, Bài hát được yêu thích trên radio do khán giả bình chọn.

Bắc Bling ra mắt hồi tháng 3/2025, hòa quyện chất liệu dân ca Kinh Bắc với âm nhạc hiện đại, góp phần lan tỏa bản sắc Bắc Ninh và văn hóa dân tộc, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước đến đông đảo công chúng, nhất là thế hệ trẻ. Nhạc phẩm gây sốt trong nước lẫn quốc tế, trong đó MV chạm mốc 200 triệu lượt xem nhanh nhất lịch sử Vpop. Ca khúc từng được vinh danh tại lễ trao giải Vietnam iContent 2025 ở hạng mục Âm nhạc truyền cảm hứng.

Ngoài Làn Sóng Xanh, Hòa Minzy giành ba chiếc cúp gồm Nữ ca sĩ được yêu thích nhất, MV của năm và Nghệ sĩ vì cộng đồng ở Mai Vàng 2025. Tại Tinh hoa Việt, ca sĩ nhận giải MV của năm, Ca sĩ của năm.

Hòa Minzy, 31 tuổi, tên thật là Nguyễn Thị Hòa, quê Bắc Ninh, từng đoạt giải quán quân chương trình Học viện Ngôi sao năm 2014. Cô có các ca khúc được yêu thích như Rời bỏ (Vũ Huy Hoàng), Không thể cùng nhau suốt kiếp (Mr Siro), Bật tình yêu lên (Tăng Duy Tân). Đầu năm 2024, Hòa Minzy lần đầu nhận giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất ở Mai Vàng. Cùng năm, cô được vinh danh Nữ ca sĩ của năm tại giải Cống hiến. Ca sĩ có 3,4 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Hòa Minzy khóc khi lên sân khấu nhận giải "Nữ ca sĩ của năm" do vợ chồng Trấn Thành - Hari Won trao. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Nguyễn Hùng chỉ thua Hòa Minzy một giải khi nhận ba chiếc cúp do Hội đồng nghệ thuật chấm: Gương mặt mới xuất sắc, Bài hát hiện tượng với Còn gì đẹp hơn, Ca khúc nhạc phim được yêu thích cùng Phép màu. Còn gì đẹp hơn và Phép màu đều nằm trong Top 10 ca khúc được yêu thích do khán giả bình chọn. Hai bản nhạc này là hiện tượng trong làng nhạc, lan tỏa trong dịp lễ A50 và A80 năm ngoái. "Thần số học nói năm nay là năm 'đỉnh' của tôi. Có ai trong hội đồng bình chọn lên tiếng để chắc chắn không có 'đi cửa sau' chứ tôi lên nhận giải nhiều quá cũng bất ngờ", Nguyễn Hùng hài hước.

Nguyễn Hùng nhận giải thưởng "Ca khúc nhạc phim được yêu thích nhất" từ Đỗ Nhật Hoàng và Lê Hạ Anh (phải). Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Giải cũng ghi nhận đóng góp của các gương mặt "anh trai", "em xinh". Quang Hùng Master D là Nam ca sĩ/rapper được yêu thích. Lyhan là Nữ ca sĩ/rapper được yêu thích. Phương Mỹ Chi nhận giải Ca sĩ đột phá.

Ngoài ra, chương trình công bố giải Giải thưởng đặc biệt dành cho ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung do các ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh, Tùng Dương, Đông Hùng, Võ Hạ Trâm thể hiện. Trước đó, sáng tác này được vinh danh Bài hát đặc biệt của năm tại Vietnam iContent Awards 2025. Với giai điệu hào hùng, ca từ dung dị nhưng xúc động, tác phẩm gửi gắm lòng biết ơn những chiến sĩ hy sinh vì độc lập của Tổ quốc, đồng thời nhấn mạnh tinh thần tiếp nối của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hôm nay. Nhiều câu hát như: "Cùng tôi viết tiếp câu chuyện hòa bình/ nhìn quê hương sáng tươi trong bình minh" được khán giả chia sẻ rộng rãi, truyền cảm hứng về niềm tin, sự đoàn kết, trách nhiệm công dân.

* Chi Pu, Thanh Thủy khoe sắc trên thảm đỏ Làn Sóng Xanh 2025

Trong buổi lễ, nhiều nghệ sĩ không tránh khỏi sự hồi hộp và dành cử chỉ động viên nhau trước khi khách mời công bố giải. Giây phút vợ chồng Trấn Thành - Hari Won xướng tên Hòa Minzy, Soobin thắng giải Nữ, Nam ca sĩ của năm, hai ca sĩ đều lấy tay ôm mặt để giữ được sự bình tĩnh.

Với 16 hạng mục giải thưởng, Làn Sóng Xanh 2025 lấy chủ đề Con rồng cháu tiên, gắn liền tinh thần tự hào dân tộc trong bối cảnh người dân Việt Nam cùng hướng về nhiều dấu mốc kỷ niệm quan trọng của đất nước. Sự kiện diễn ra gần năm giờ đồng hồ, nhiều sao Việt làm khách mời trao giải như Hoa hậu Thanh Thủy, diễn viên Quốc Trường - Thúy Ngân, Quang Linh, Hồng Nhung, Tóc Tiên, Quốc Anh.

Các gương mặt có tên trong hạng mục đề cử như: buitruonglinh, Quang Hùng MasterD, Lyhan, Lamoon trình diễn khiến không khí chương trình thêm sôi nổi. Năm nay, sự kiện kỷ niệm 28 năm thành lập, đón lượng khán giả và khách mời đông đảo. Êkíp còn dành khu vực cho fan bên ngoài nhà hát, theo dõi trực tiếp buổi lễ qua màn hình LED cỡ lớn. Hàng nghìn fan reo hò, gọi tên khi các nghệ sĩ xuất hiện trên thảm đỏ.

Trúc Nhân biểu diễn ca khúc "Vạn sự như ý" kết lại sự kiện trao giải. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Làn Sóng Xanh 2025 do Đài tiếng nói Nhân dân TP HCM khởi động năm 1997. Từ năm 2018 đến nay, ban tổ chức thành lập Hội đồng bình chọn với khoảng 200 thành viên có chuyên môn về âm nhạc, chọn ra những gương mặt xuất sắc của làng nhạc Việt.

Hoàng Dung