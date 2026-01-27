Hòa Minzy, Nguyễn Hùng giành cú đúp giải 'Tinh hoa Việt'

Hòa Minzy nhận giải "MV của năm", "Ca sĩ của năm", còn Nguyễn Hùng chiến thắng hạng mục "Ca khúc của năm", "Nhạc sĩ của năm" trong Tinh hoa Việt.

Trong đêm trao giải diễn ra tối 26/1 tại Nhà thi đấu Nguyễn Du TP HCM, Hòa Minzy khóc khi được xướng danh ở hai hạng mục quan trọng với ca khúc Bắc Bling. Cô cho biết năm 2025 là quãng thời gian tuyệt vời, thấy tự hào vì có những sản phẩm âm nhạc chất lượng, được ghi nhận.

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong (trái) và ca sĩ Hà Trần (phải) trao giải "Ca sĩ của năm" cho Hòa Minzy. Ảnh: ban tổ chức cung cấp

Ca sĩ tri ân nhạc sĩ Tuấn Cry, nghệ sĩ Xuân Hinh, nhà sản xuất âm nhạc Masew, đạo diễn Nhu Đặng, êkíp gồm 1.000 người đã hỗ trợ cô ''tạo nên một MV màu sắc, đậm chất Việt Nam". Giọng ca 9x cũng ngẫu hứng thể hiện một đoạn ca khúc Bắc Bling theo yêu cầu của mọi người. Nhiều fan đồng thanh hát theo thần tượng, tạo không khí sôi động cho buổi lễ. Theo ca sĩ, cô không dừng lại ở giải thưởng này mà sẽ cố gắng không ngừng nghỉ trên chặng đường phía trước.

Bắc Bling ra mắt hồi tháng 3/2025, hòa quyện chất liệu dân ca Kinh Bắc với âm nhạc hiện đại, góp phần lan tỏa bản sắc Bắc Ninh và văn hóa dân tộc, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước đến đông đảo công chúng, nhất là thế hệ trẻ. Nhạc phẩm gây sốt trong nước lẫn quốc tế, trong đó MV chạm mốc 200 triệu lượt xem nhanh nhất lịch sử Vpop. Ca khúc từng được vinh danh tại lễ trao giải Vietnam iContent 2025 ở hạng mục Âm nhạc truyền cảm hứng.

Hòa Minzy, 31 tuổi, tên thật là Nguyễn Thị Hòa, quê Bắc Ninh, từng đoạt giải quán quân chương trình Học viện Ngôi sao năm 2014. Cô có các ca khúc được yêu thích như Rời bỏ (Vũ Huy Hoàng), Không thể cùng nhau suốt kiếp (Mr Siro), Bật tình yêu lên (Tăng Duy Tân). Đầu năm 2024, Hòa Minzy lần đầu nhận giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất ở Mai Vàng. Cùng năm, cô được vinh danh Nữ ca sĩ của năm tại giải Cống hiến. Ca sĩ có 3,4 triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Nguyễn Hùng không có mặt tại sự kiện trao giải vì bận lịch trình riêng. Anh quay video gửi đến ban tổ chức chương trình với lời cảm ơn trước sự yêu mến của khán giả, ghi nhận của Hội đồng chuyên môn với ca khúc Còn gì đẹp hơn. Bản nhạc này trở thành hiện tượng trong làng nhạc, nói về lý tưởng cao đẹp của người lính trẻ, lan tỏa trong dịp lễ A80 năm ngoái.

Nhóm DTAP nhận giải Nhà sản xuất của năm và Album của năm với dự án Made In Vietnam. Chương trình biểu diễn của năm thuộc về concert Tổ quốc trong tim.

Ban tổ chức trao giải Tinh hoa cống hiến cho nhạc sĩ Phạm Tuyên với những đóng góp của ông cho âm nhạc Việt Nam. Vì nhạc sĩ tuổi già sức yếu, con gái ông - nhà báo Phạm Hồng Tuyến - đại diện bố lên sân khấu nhận cúp kỷ niệm. Chị cho biết nhạc sĩ Phạm Tuyên vui mừng khi mọi người vẫn còn nhớ đến ông.

Phạm Tuyên sáng tác gần 700 nhạc phẩm, 200 bản thiếu nhi, được mệnh danh là "người chép sử bằng âm nhạc". Năm 2001, nhạc sĩ được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật cho cụm năm tác phẩm: Đảng đã cho ta một mùa xuân, Bám biển quê hương, Chiếc gậy Trường Sơn, Gảy đàn lên hỡi người bạn Mỹ, Như có Bác trong ngày đại thắng. Năm 2012, ông được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt thứ tư về văn học nghệ thuật cho các sáng tác Những ngôi sao ca đêm, Từ Làng Sen, Đêm trên Cha Lo, Tiến lên đoàn viên, Đảng đã cho tôi sáng mắt sáng lòng. Năm 2025, nhạc sĩ nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Êkíp phim "Mưa đỏ" chiến thắng hạng mục Tinh hoa điện ảnh. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Ngoài lĩnh vực âm nhạc, ban tổ chức trao giải cho các cá nhân, tập thể ở nhiều lĩnh vực. Trong đó Mưa đỏ được vinh danh ở hạng mục Tinh hoa điện ảnh, triển lãm Đồng chìm đáy nước của họa sĩ Ca Lê Thắng nhận giải Tinh hoa mỹ thuật. Tác phẩm nhạc kịch Giấc mơ Chí Phèo của tổng đạo diễn Dương Cầm nhận giải Tinh hoa sân khấu. Chào Show chiến thắng hạng mục Lan tỏa văn hóa Việt và Tinh hoa sáng tạo. Tinh hoa văn học thuộc về tác phẩm Chuyện nhà Tí (và chuyện nhiều nhà khác) - nhà văn Phan Thị Vàng Anh. Tác phẩm sách Di tích quốc gia đặc biệt - Chùa Việt do Nguyễn Văn Hùng chủ biên cùng Viện nghiên cứu di sản văn hóa thực hiện, chiến thắng hạng mục Tinh hoa nghệ thuật đa lĩnh vực.

Chương trình trao giải kéo dài đến gần 0h, sân khấu được đầu tư kỹ lưỡng về mặt âm thanh, ánh sáng. Bên cạnh phần trao giải là tiết mục trình diễn của các ca sĩ như Hà Trần, Lâm Bảo Ngọc, Phương Vy, Hương Tràm, Phương Mỹ Chi, nhóm DTAP. Dàn dây và band nhạc chơi live dưới sự chỉ đạo của giám đốc âm nhạc Nguyễn Hải Phong.

Hương Tràm, Phương Vy, M Naive hát "Còn gì đẹp hơn" Hương Tràm, Phương Vy, M Naive hát "Còn gì đẹp hơn". Video: Ban tổ chức cung cấp

Giải thưởng Tinh hoa Việt do báo Đại Đoàn Kết - cơ quan Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - phối hợp một số đơn vị lần đầu thực hiện. Ban tổ chức hướng tới tôn vinh các giá trị văn hóa, nghệ thuật mang bản sắc Việt.

Hoàng Dung