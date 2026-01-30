Hòa Minzy lần đầu nâng cúp giải thưởng bên bố mẹ

Ca sĩ Hòa Minzy nói hạnh phúc khi lần đầu nhận cúp mà có bố mẹ đứng cạnh trên sân khấu khi nhận giải Mai Vàng 2025.

Tối 29/1, Hòa Minzy thắng lớn tại gala trao giải diễn ra ở TP HCM, với ba chiếc cúp gồm Nữ ca sĩ được yêu thích nhất, MV của năm cho Bắc Bling và Nghệ sĩ vì cộng đồng.

Hòa Minzy nâng cúp giải thưởng cạnh bố mẹ Giây phút Hòa Minzy nhận cúp hạng mục "Nữ ca sĩ được yêu thích nhất".

Khi nhận giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất, Hòa Minzy mời bố mẹ lên sân khấu. Ca sĩ không phát biểu cảm xúc mà xin phép ban tổ chức, đồng nghiệp nhận giải cùng - Soobin - dành khoảng thời gian này để chung vui với người thân. Hòa Minzy cho biết sau 12 năm cô theo đuổi ca hát, họ mới trực tiếp chứng kiến giây phút con gái được tôn vinh.

Tuy nhiên, hành động của Hòa Minzy bị một bộ phận khán giả nhận xét "chiếm sóng" chương trình. Sau gala, cô cho biết không cố tình tạo tình huống, chỉ muốn lưu giữ khoảnh khắc bên gia đình sau chặng đường làm nghề.

Anh Thanh Liêm - đại diện chương trình - cho biết tình huống nằm ngoài kịch bản, tuy nhiên cũng là một điểm nhấn. Ban tổ chức nhìn nhận việc ca sĩ mời bố mẹ từ Bắc Ninh vào TP HCM dự sự kiện, rồi mời họ lên sân khấu là nhân văn, hợp đạo lý uống nước nhớ nguồn. Nhận thấy sự việc không tốn quá nhiều thời gian hay ảnh hưởng chương trình, ban tổ chức đã đồng ý. "Chúng tôi đã có hướng xử lý để sự kiện vẫn diễn ra tốt đẹp khi lên sóng trực tiếp", anh nói.

Theo ca sĩ, thành công hiện tại của bản thân nhờ phần lớn từ gia đình. Khi cô Nam tiến lập nghiệp, sinh con trai đầu lòng, người thân bên cạnh hỗ trợ nhiều mặt. Khi cô đi diễn, bố mẹ giúp cô trông nom, chăm sóc bé. Thời điểm Hòa Minzy chông chênh trong cuộc sống riêng, chia tay bạn trai, mọi người ở cạnh động viên tinh thần.

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn bố mẹ vì luôn đồng hành để tôi tự tin trên con đường chinh phục giấc mơ. Tôi sẽ cố gắng, trưởng thành để bố mẹ tự hào hơn", ca sĩ nói.

Hòa Minzy sinh ra trong gia đình thuần nông ở Bắc Ninh. Cô là con thứ tư trong nhà, trên gồm ba chị gái, dưới là em trai. Sau khi nổi tiếng, cô từng báo hiếu bằng cách sửa sang lại nhà cửa ở quê, giúp họ có cuộc sống vật chất tốt hơn. Theo ca sĩ, điều cô mong muốn nhất hiện tại là bố mẹ khỏe mạnh, sống vui vẻ bên con cháu.

Hòa Minzy chụp ảnh kỷ niệm bên người thân ở hậu trường sự kiện.

Hiện Hòa Minzy gấp rút chuẩn bị cho concert đầu tiên trong sự nghiệp, diễn ra vào ngày 1/2 ở TP HCM. Bố mẹ và nhiều người thân của ca sĩ sẽ tham dự để chúc mừng cô.

Năm 2025 của Hòa Minzy được nhận xét bùng nổ bởi gặt hái nhiều thành tựu. Cô tạo cơn sốt với MV Bắc Bling, hiện hút gần 300 triệu lượt xem trên YouTube. Nhạc phẩm đoạt giải Âm nhạc truyền cảm hứng tại lễ trao giải Vietnam iContent 2025. Dự án còn đưa Hòa Minzy vào đề cử loạt giải thưởng khác như Làn Sóng Xanh, Tinh hoa Việt.

Hòa Minzy còn được ghi nhận năng nổ trong các hoạt động thiện nguyện, vì cộng đồng. Cô từng hỗ trợ người dân gặp thiên tai, lũ lụt với số tiền hàng tỷ đồng hoặc trực tiếp đến vùng khó khăn để giúp đỡ.

MV 'Bắc Bling' của Hòa Minzy MV "Bắc Bling" tôn vinh văn hóa vùng đất Bắc Ninh, quy tụ nhiều người dân của quê hương cô.

Hòa Minzy, 31 tuổi, tên thật là Nguyễn Thị Hòa, từng đoạt giải quán quân chương trình Học viện Ngôi sao năm 2014. Rời cuộc thi, cô bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp, lần lượt có các hit như Rời bỏ (Vũ Huy Hoàng), Không thể cùng nhau suốt kiếp (Mr Siro), Bật tình yêu lên (Tăng Duy Tân), Nỗi đau giữa hòa bình (Nguyễn Văn Chung).

Tân Cao

Ảnh, video: Nhân vật cung cấp